От фонтана до рассвета. Как в Томске строят парк-квартал

29 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Линию городского горизонта в исторической части Томска изменил новый микрорайон — Михайловский парк-квартал. Непривычный рисунок застройки в районе Красных казарм теперь создают секционные дома разной этажности. Но еще более необычно наполнение парка-квартала.

Вместе с представителями застройщика 1&3 прогулялись по новому месту и выяснили, как можно формировать комфортную для горожан среду через огромное количество мелочей. А также узнали, почему дома в зоне комплексной застройки должны быть разными и как девелоперы могут не сносить, а реставрировать старые здания.

Дом, который следит за солнцем

Фото: Савелий Петрушев

Первая очередь Михайловского парка-квартала включает два многосекционных дома на восемь подъездов разной этажности.

Их форма выбрана таким образом, чтобы решить сразу несколько эстетических и практических задач. Углы секций с наименьшим количеством этажей ориентированы на восток и запад, что обеспечивает максимальное естественное освещение двора.

Одна из квартир в Михайловском парке-квартале Фото: Савелий Петрушев

Внутри — квартиры с разными планировками, в том числе и двухуровневые. Жильцы некоторых апартаментов на верхних этажах как и их соседи с первых имеют собственные террасы — огороженные индивидуальные выходы на крышу. Между домами обустроен двор-сад.

— Всего в парке-квартале три типа пространств: приватное, где находятся жильцы, полуприватное и публичное, где кипит жизнь. И у каждого из них свои функции. На переходе между типами пространств основана вся концепция, — рассказывают представители застройщика.

Встретимся у фонтана

Парк-квартал в историческом районе Фото: Савелий Петрушев

На входе в парк-квартал встречают две местные достопримечательности. Одна из них — сухой фонтан, который собирал детей со всего района в жаркие летние дни. Вторая — обновленное здание из комплекса Красных казарм.

На старте разработки проекта девелоперы рассматривали вариант его сноса: частично разрушенные перекрытия и стены, лопнувший фундамент. Но европейские коллеги посоветовали восстановить объект и интегрировать его в среду. В итоге была проделана огромная работа. Вместе с томскими архитекторами, специалистами со стороны застройщика и коллегами из Европы восстановили фундамент и заключили его в железобетонную обойму, буквально вручную перебрали все здание по кирпичику, подобрали специальные краски. Теперь в здании располагаются кафе и офис продаж девелопера.

— Объект был подробно обследован и укреплён. Сейчас здание находится в хорошем состоянии, не подвержено воздействию грунтовых вод. Внутри созданы комфортные условия для размещения современных коворкингов, также реализованы современные инженерные системы, — отмечают эксперты.

Процесс восстановления памятника был сложным и с точки зрения согласования работ с профильным департаментом.

Фото: Савелий Петрушев

— Окна по немецкой технологии выполнены с сохранением исторической расстекловки. Это было спорное решение, но мы смогли его согласовать и утвердить. Были вопросы по цвету кровли и отливов, — отмечают эксперты. — В итоге мы сделали фасад, как он был, но в современном прочтении. Сопротивление некоторое было — коллеги стоят на страже внешнего вида здания, исторической ценности. Но когда мы находим аргументы, а технические специалисты — решения и доказывают эти решения, то специалисты профильного департамента идут навстречу.

Теперь здание стало частью «входной группы» в новый парк-квартал. Пройдя через него можно попасть в совершенно новый во многих отношениях для Томска микрорайон.

Фонтан у входа в Михайловский парк-квартал Фото: Савелий Петрушев

— За двухэтажным памятником архитектуры находится пятиэтажная секция жилого дома. Архитекторы сделали комплимент памятнику — не стали давить массивом здания и максимально понизили этот угол. Если смотреть на квартал с улицы Пушкина, получается динамичный рисунок, яркий акцент, — поясняют представители застройщика.

На входе в парк-квартал разбит небольшой сквер с регулярным озеленением и удобными лавочками. Эта часть территории со стороны Пушкина будет развиваться и дальше. На месте забора появится еще одно здание, благоустройство вокруг него выполнят в том же ключе, что и во всем квартале. Новый объект будет административно-жилым.

Новый микрорайон вписан в окружающую застройку Фото: Савелий Петрушев

Интегрируя квартал в городскую среду, разработчики сразу стремились избавить его от известных «болезней» города.

— Можно видеть, что здесь сделаны специальные ливнеприемники, они расположены в низких точках двора. Вода стекается туда и попадает в городскую канализацию. Так мы стараемся избежать проблем с лишними дождевыми стоками, — поясняют в «1&3». — Поэтому у нас достаточно комфортно в дождь находиться на территории всего микрорайона. Можно без сапог пройтись, нигде больших луж не наблюдается.

Двор-сад

Здесь удалось создать настоящий парк с пешеходными дорожками, лавочками, деревьями, кустами и травами, которые радуют глаз и просто невероятно пахнут. Фото: Савелий Петрушев

Одной из самых впечатляющих особенностей Михайловского парка-квартала является двор-сад, расположенный между двумя домами первой очереди застройки. Полностью искусственный ландшафт устроен прямо на крыше паркинга.

— Засаживали сад на этапе благоустройства. Сначала устроили бордюры для разного типа покрытий, готовили основания для пешеходной дорожки и для газона. Там были выполнены сначала чаши для детской площадки, потом искусственные холмы, которые представляют из себя, по сути, кучи пенопласта, обвалованные грунтом и укрепленные.

Для малышей предусмотрены качели, канатные сетки, турнички и другие конструкции из дерева Фото: Савелий Петрушев

Растения, в основном, привезены из европейских питомников, так как в местных на момент благоустройства не хватало крупноформатных саженцев. Но во дворе-саде можно встретить и томские ели и кедры.

— Мы стремились устроить здесь саморегулируемую природную среду. Лавочки и другие малые архитектурные формы, которые подбирали, не бросаются в глаза, они естественного цвета. Так мы подчеркиваем естественную красоту материалов.

Вид на двор с террасы Фото: Савелий Петрушев

Попасть во двор можно не только из подъездов. В части квартир на первых этажах обустроены небольшие террасы, которые выходят прямо в «домашний» парк. При этом озеленение и ландшафт устроены таким образом, что сохраняют приватность жильцов, вышедших во двор из своих апартаментов.

Безопасность и порядок

Пешеходы здесь не опасаются встретиться с автомобилем на своем пути Фото: Савелий Петрушев

Парк-квартал оправдывает свое название — здесь действительно много растений. Зелень очерчивает дорожки, парковки, проезжую часть и подъезды. Но все кусты и деревья подобраны таким образом, чтобы давать тень и радовать глаз, но при этом не создавать лишнего визуального шума.

— Растения выбраны на штамбе (штамб — это растение, у которого сформированы ровный прямой ствол без веток и пышная крона — прим. ред.), для городского аллейного озеленения. Мы считаем, что так визуально получается более правильно, тогда на уровне глаз человека просматривается весь фасад здания. Это не только о декоративности, но еще и о безопасности, — объясняют эксперты. — Например, ребенок бежит, и родитель его видит на дальнем расстоянии. Если происходит какой-то инцидент — его также все видят. То есть, мы говорим о создании безопасной среды в квартале. Человек должен чувствовать себя здесь максимально комфортно.

В концепции парка-квартала заложено более пяти километров велосипедных дорожек. Пока они эксплуатируются не так интенсивно, но ими с удовольствием пользуются курьеры и дамы с колясками. Проектировщики предусмотрели несколько элементов, которые показывают, что мы попали в зону, приоритетную для пешеходов.

Пешеходная дорожка вдоль парка Фото: Савелий Петрушев

— Мы находимся в зоне действия знака «Жилая зона», а это значит, что автомобили здесь должны уступать дорогу. Соответственно, внимание водителей сразу нужно обратить на то, что приоритет у пешеходов. Это сделано для безопасности жителей, — отмечают эксперты из «1&3». — В принципе, европейская концепция безопасной автомобильной или городской среды подразумевает, что водитель должен от асфальта через такое препятствие въезжать на другое покрытие, тогда автоматически в мыслях появляется, что он не на своей территории находится. А еще тут приподнятый пешеходный переход. То есть тротуар улицы Пушкина приподнят от основной улицы и вынужденно машины тормозят.

Мощение выполняет навигационную функцию и после въезда на территорию квартала. Так, покрытие парковки для автомобилей и проезжей части различаются.

Здесь нет броских вывесок или нагромождения коробок кондиционеров. Целью авторов проекта было снизить уровень визуального шума и сохранить опрятный внешний вид зданий. Фото: Савелий Петрушев

Паспорт фасадов утвержден девелопером в администрации города.

— В документе четко прописано, где какого цвета стекло, рама у окна, в каком месте должны быть вывески, — отмечают эксперты из «1&3». — Далее жильцы могут внести туда корректировки, но базовые основы мы заложили этим документом.

На территории Михайловского парка-квартала приятно находиться и жильцам, и посетителям микрорайона Фото: Савелий Петрушев

За порядком в парке-квартале следит управляющая компания и сообщество жильцов. Они регулярно проводят обходы и решают, что нужно сделать на территории.

— Люди очень активную позицию занимают. Следят за тем, чтобы работы были выполнены. Общественный контроль у нас налажен, — отмечают эксперты. — Мы считаем, что среда может сильно повлиять на человека. Когда вы находитесь в приятном месте, вы начнете вести себя комфортно и экологично. Сама обстановка заставит вас здесь так действовать.

Спортплощадка, пешеходный мост, лапомойки

Одно из удобных новшеств «Михайловского парка-квартала» — подъезды со стеклянными дверями, где есть колясочные и помывочные для колес и лап питомцев. В проекте всего квартала предусмотрено большое количества разного рода прозрачных поверхностей — при этом дома являются максимально энергоэффективными. Фото: Савелий Петрушев

Так выглядит колясочная, в которой можно хранить детские коляски и велосипеды. Фото: Савелий Петрушев

Освещение в парке-квартале устроено так, чтобы лишний раз не светить в окна квартир. В публичных пространствах столбы повыше, на пешеходной дорожке и у квартир — пониже. Всего реализовано три уровня освещения. Фото: Савелий Петрушев

Здания квартала объединены в кластер, в центре которого располагается еще один важный элемент комфортной повседневности — спортивная площадка. Это современный ее вариант со специальным покрытием и всем необходимым для игры в стритбол, волейбол или занятий на уличных тренажерах. Для зрителей предусмотрены трибуны. Следуя концепции максимального удобства для жильцов, спортивное ядро несколько «утоплено». Оно находится ниже уровня дворов, чтобы шум и крики болельщиков не беспокоили жителей в квартирах.

Спортплощадка и трибуны Фото: Савелий Петрушев

Помимо спортплощадки дома также объединены пешеходным мостом. На нем есть зелень и своя ливневка. Такой мост в Томске можно встретить только здесь, в парке-квартале.

Цветущие гортензии на пешеходном мосту Фото: Савелий Петрушев

Так пешеходный мост выглядит со стороны. А еще он выполняет функцию навеса, закрывая въезды на крытую парковку от дождя и снега. Фото: Савелий Петрушев

Застройщик ведет комплексное освоение территории — все коммунальные сети, которые заведены в новые дома, тоже новые. А значит, жильцам не стоит переживать, что в ближайший благоустроительный сезон коммунальщики уничтожат благоустройство своими раскопками.

Район восходящего солнца

Макет III очереди строительства Михайловского парк-квартала Фото: Савелий Петрушев

Рядом с первой очередь парка-квартала ведется строительство третьей очереди проекта — урбан-виллы. Внешне дома здесь сильно отличаются от предшественников. Но концептуальный подход с тщательной отработкой множества деталей остается прежним. Новая очередь проекта состоит из нескольких домов, цвета которых со стороны будут символизировать рассвет.

— Мы стремимся к архитектурному разнообразию. Скучно будет, если дома буду одинаковыми, — отмечают эксперты. — Кроме того, есть и функциональная особенность. Если человек, который живет в доме второй очереди, хочет видеть зеленую Михайловскую рощу, то как он ее увидит, если мы построим здесь секционный дом?

В новом квартале продолжится активная работа с рельефом. Так как здания будут располагаться на уклоне, в него спрячут коммерческие помещения и парковку, а двор будет вынесен на уровень земли. Фото: Савелий Петрушев

Каждую из очередей проектировали разные архитектурные бюро. Над третьей работали немцы, вложившие в концепцию свой практичный подход. Над четвертой и пятой очередями микрорайона — отечественные архитекторы. Там будут построены более высотные дома.

— Сам процесс проектирования «Михайловского парка-квартала» построен так, что в нем участвуют очень много людей. Заказчик, девелопер, проектировщики, строители, эксплуатирующие службы, эксперты. И все проекты при этом проходят независимую экспертизу, — отмечают представители «1&3».

В офисе застройщика, компании «1&3» Фото: Савелий Петрушев

В прошлом году застройщик заключил договор о комплексном развитии территории. В рамках данного соглашения девелопер займётся проектированием территории, на которой предусмотрено возведение порядка 75 тысяч квадратных метров жилых площадей, детских учреждений на 200 мест, школы, которые смогут принять более 800 учеников, и встроенной поликлиники.

Кроме того, мастер-план, разработанный застройщиком, учитывает и вопросы рельефа, и даже пешеходных связей: предполагается, что район будет транзитным и через него можно будет попасть в Михайловскую рощу.

— Если взять визуальную концепцию, которую мы даем в отделе продаж, и сравнить с итоговым результатом через два-три года реализации, то картинка на практике всегда будет немного лучше, чем ожидалось. Мы стараемся этого принципа придерживаться. Сибирский характер в том, чтобы не обмануть. Сказал слово — сделал. И наш подход такой: сказали — сделали, — отмечают представители застройщика.

Первая очередь квартала уже сдана. Фото: Савелий Петрушев

Сейчас Михайловский парк-квартал активно заселяется. Места на подземной парковке раскуплены на 80%. На первых этажах зданий работают нужные жителям бизнесы: строительные магазины, дизайнеры, стоматология. В дальнейшем рядом построят детский сад и современную школу. Цель — реализовать концепцию 15-минутного города, где все необходимое для жизни жильцы смогут найти буквально в шаговой доступности.

— Мы видим такие практики в комплексной застройке, которые уже реализованы в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени. Они очень хорошо работают. Со временем цена квадратного метра в таких кварталах растет, как на коммерческую, так и на жилую недвижимость. А люди получают все необходимое в своем микрорайоне.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Михайловский парк-квартал-2», ИНН 7017473801. Erid: 2SDnjcAUppX.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».