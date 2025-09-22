Пустит — не пустит. Проверяем работу сервисов из «белого списка»

22 сентября 2025

В Томске стоит чудесная золотая осень, поэтому выходные я провела в велоразъездах. А заодно протестила «белый список» ресурсов при использовании мобильного интернета в разных городских локациях.

В последние месяцы мобильный интернет стал жертвой ограничений, «обусловленных мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры». В нескольких районах Томска скорость ограничили до такого уровня, что пользоваться большинством приложений стало почти невозможно. В конце августа появилась первая информация о «белых списках» — тех, которые будут работать во время ограничений. Как сообщалось, в них попадут ресурсы, доступные при действующих ограничениях. В число таких площадок вошли приложения мобильных операторов, портал госуслуг, сайты госучреждений РФ, некоторые онлайн-карты, мессенджеры, маркетплейсы и поисковые системы. Пятого сентября «белые списки» наконец заработали. Проверим?

А есть ли деньги?

Для начала проверяю, достаточно ли на счете средств, а в пакете — трафика на то, чтобы провести тест-драйв сервисов, доступных в «белых списках».

Захожу в приложение оператора t2, которое, кстати, тоже должно работать в условиях ограничений мобильного интернета.

Кабинет работает, денег и интернета хватит, а значит, можно переходить к следующему тесту.

Немного бюрократии

На выходные запланировано посещение клиники, с которым хочется разобраться побыстрее. Прибыв на место обнаруживаю, что в спешке забыла паспорт, необходимый для оформления договора предоставления медицинских услуг. Администратор подсказывает, что данные можно взять из «Госуслуг». Так и поступаю.



Открываю приложение, которое, как это обычно бывает в подобных ситуациях, просит обновления. Что ж, качаю, устанавливаю. Все происходит достаточно оперативно, доступ к документам получен, договор заполнен. Ставлю галку.

Как не сойти с маршрута

Сервисы Яндекс Go и Навигатор — пожалуй, одни из самых полезных, которые может предоставить мобильный телефон в зоне покрытия сети.



В силу редакционной необходимости еду к «пятихатке» — старейшему общежитию ТГУ. Там мне необходимо сделать несколько фотографий для будущей заметки. Так как я на велосипеде, предварительно простраиваю маршрут в Яндекс Навигаторе. Заодно проверяю, не подведет ли меня мобильная связь.

Сервис доступен, откликается — и довольно быстро на всем протяжении маршрута (по крайней мере, в те моменты, когда я к нему обращалась).

Быстрый дофамин

Следующая точка этой солнечной велопрогулки — Университетская роща. Сюда заезжаю, чтобы проведать моих любимых белок. Упс, кажется они уже легли спать. Делать нечего, отдыхаю на лавочке, дышу свежим воздухом и параллельно смотрю ленту новостей в еще одном сервисе из «белого списка» — «ВКонтакте».

Заодно узнаю, сможет ли инфраструктура оператора прокачать огромный поток медиаконтента, который услужливо подготовили для меня алгоритмы социальной сети.

Видео грузится, музыка работает, картинки листаются, лента своевременно обновляется. А это значит, что в условиях ограничений у меня (и не только) будет какая-никакая альтернатива привычным источникам быстрого дофамина.

1000 и 1 нужная (нет) вещь на маркетплейсе

С ужином определилась, по дороге домой заезжаю за, пожалуй, лучшей пиццей в городе. Жду выдачу. Прекрасное время, чтобы покопаться в себе, переосмыслить жизнь, пообщаться с новыми людьми...

Да кого я обманываю! Лучший момент, чтобы спастись от иссушающей мозг смертельной скуки ожидания — это протестировать работу другого сервиса из «белого списка» — маркетплейса Ozon. Как раз хотела найти там одну отбитую безделушку. Приложение оперативно находит так «необходимую» мне вещь для велосипедных украшательств.

В два тапа обнаруживаю искомую «чужутку», проверяю ее тактико-технические характеристики.

А вот и пицца готова.

Прогулка в прогулке

День завершен, осталось главное вечернее дело — выгулять кота. На берегу озера хорошо, но сериал сам себя не посмотрит.

Самое время проверить, получится ли загрузить серию новой дорамы с «Кинопоиска».

Видео не только включается, но и дает загрузить себя на телефон в хорошем качестве. Узнаю, что сотрудники Корейской метеорологической администрации опять не угадали с прогнозом погоды, чем вызвали народный гнев (да, это процедурал про синоптиков). Так еще и у Ли Си-у проблемы в отношениях с начальницей! Мобильный интернет прошел проверку, а кота чуть не потеряла в кустах.

Подводим итоги

Тесты показывают — сервисы из «белого списка» вполне себе доступны. Даже в условиях ограничений мобильного интернета абоненты, по крайней мере того же оператора как и у меня, не останутся без доступа к этим интернет-ресурсам. Они смогут что-то продать, купить, найти, пообщаться или просто убить время за просмотром какого-нибудь фильма или сериала. Ну, а я буду надеяться, что скоро предложенный Минцифры список дополнят, и жить в режиме ограничений станет проще.



