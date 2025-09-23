Физтех – лучше всех. Как музыкант начал производить топливо для ядерных реакторов

23 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Александр Матвеев — выпускник Физико-технического факультета Томского политеха. Сегодня он возглавляет департамент производственно-технического сопровождения топливного дивизиона «Росатома» (АО «ТВЭЛ»).

Это был нестандартный карьерный трек: Александр занимался бизнесом и успел поработать на руководящих должностях на нескольких предприятиях. Но везде добивался успеха. И во многом ему помог тот базис, который сформировал Физтех.

Из музыканта в физики без формалина

Александр Матвеев Фото: Савелий Петрушев

Александр Матвеев стал одним из первых выпускников школы городка Асино, кто поступил на Физтех Томского политехнического института (сегодня это университет). С будущей профессией молодой человек определился не сразу. Сначала он хотел стать музыкантом и даже поступил в Московское военно-музыкальное училище после восьмого класса. Но после музыкалки по классу фортепиано играть на трубе и литаврах было не интересно. Поэтому Александр вернулся в Асино и закончил среднюю школу.

После нее молодой человек твердо решил поступать... в медицинский институт.

— Это был 1983 год. Я отправился [в Томск] не один, с одноклассниками, они в основном, нацеливались на Политех, — рассказывает Александр Матвеев. — Я доехал до площади Революции (так в те годы называлась Ново-Соборная) и пошел поступать в мединститут. Зашел в здание, где сейчас клиники СибГМУ, пять минут постоял, и понял, что это не мое, еще и формалином пахнуло. Я вышел и успел догнать своих одноклассников, которые шли пешком к главному корпусу ТПИ. Думаю, посмотрю, куда будут поступать ребята.

Абитуриентов прямо на улице останавливали студенты-политехники старших курсов. Один из них подошел к Матвееву и спросил: «Физику знаешь, химию? Давай к нам на Физтех». Так в 1983 году Александр и попал на физико-технический факультет ТПИ на специальность «Технологии редких и рассеянных элементов».

Адаптация к свободе

Фото: Савелий Петрушев

Первокурсник Матвеев не сразу понял, что делать со свободой, которая обрушилась на него в общежитии. И пропустил половину семестра, ведь «зачем на пары ходить, прочитал книжку и всё».

— У нас, кстати, многие отчислялись после первого семестра по этой причине, когда эта свобода еще не была осознана студентом. Потом пришлось упорно сдавать зимнюю сессию — все каникулы на это ушли — чтобы понять, что на лекции ходить надо, — вспоминает Александр Матвеев.

Были и другие трудности: большой поток, пробежки между корпусами, чтобы успеть на следующую лекцию, выработка привычки обходиться без обеда.

— Была серьезная перестройка с точки зрения самоорганизации: ты самостоятельно должен выполнять свои обязанности, сдавать экзамены, — рассказывает Александр Матвеев. — Этому способствовала сама атмосфера. Наши кураторы, преподаватели хорошо воспитывали студентов и подводили к этому, особенно тех, кто учился на младших курсах.

Студентом, стремящимся стать инженером, Александр осознал себя к концу первого года учебы.

Футбол, досуг и база

Фото: Савелий Петрушев

Первые три года студент получал мощную базу по общим предметам. Одной только химии на Физтехе было больше десятка видов: коллоидная, физическая, органическая, неорганическая и другие.

— Три первых курса ставят мощный фундамент политехнику: там и высшая математика на прекрасном уровне, и химия, уникальные профессора, которые тебе дают не то, что знания, а уверенность в том, что ты дальше пойдешь и будешь знать все. Раньше как преподавали: ты не играл в выбор правильных ответов, а тебе объясняли физический смысл явления. Поэтому у нас была такая хорошая основа, — считает Александр Матвеев. — Но были и предметы, которые я вообще не понимал: например, история КПСС. Я это читал, но не видел какого-то физического смысла, логики построения. По этому предмету у меня была тройка, кстати.

С четвертого курса студентов начали погружать в нюансы специальности. Технологиям по обращению с урановыми материалами и другими «редкими землями» будущих инженеров учили в десятом корпусе вуза, где тогда находилась режимная спецчасть.

— Когда начинали на последнем курсе писать дипломы, работы делать, в сознании происходили качественные изменения. У меня был преподаватель, наверное, в моем понимании, один из лучших на специальности, Иван Игнатьевич Жерин. До сих пор помню в том числе полезные вещи, которым он меня учил, — рассказывает Матвеев.

Даже такие элементарные, как правильно закрутить гайку по резьбе, надо сначала повернуть ее против часовой стрелки для того, чтобы обеспечить нормальное соединение до щелчка. Тогда гайка будет закручиваться легко. Это очень важно, особенно в наших предприятиях, где используется мягкая нержавеющая сталь. Если ты в резьбу не попадешь, то в следующий раз придется менять всё, а герметичность нужно обеспечивать, потому что среды агрессивные.

Но студенчество — это не только учеба. Александр вспоминает площадку у своего общежития:

— Напротив — общаги теплоэнергетического факультета, машиностроительного. Мы все время играли в мини-футбол — у нас были целые соревнования, чемпионаты. Серьезные битвы, которые сплачивали студентов с разных факультетов. На Вершинина, 48 — клуб, мы создали вокально-инструментальный коллектив, проводили там дискотеки, приглашали девчонок.

Во время учебы на Физтехе Матвеев освоил новую, и казалось бы, довольно далекую от физика-ядерщика профессию. Его научили управлять комбайном.

— Тогда же еще Советский Союз был, и были у нас задачи, которые мы, как студенты, решали. Егор Кузьмич Лигачев тогда отправил студентов помогать убирать урожай. Не помню, чтобы другие факультеты этим занимались, но мы в первый год работали помощниками комбайнеров, второй год уже сами косили-молотили в совхозах Томской области, — рассказывает Александр Матвеев. Ребята потом еще ездили на уборочные, а я работал в другом стройотряде, «Голубая стрела», два года ездил на поезде Москва-Томск проводником «цельнометаллического» вагона.

Непосредственно с будущей профессией Матвеев познакомился в эстонском городе Силламяэ на четвертом курсе. Здесь он проходил практику на сланце-химическом комбинате, где находился участок по переработке высокообогащенного урана. Студенту повезло поработать с настоящими «технологическими» корифеями с производственного объединения «Маяк». На следующий год Александра отправили на Новосибирский завод химконцентратов.

— Уже в студенческие годы мы были на практике и руками щупали саму технологию, понимали, что это такое, — отмечает Александр Матвеев. — Я думаю, после выпуска на 50% получался готовый инженер, который мог прийти на производство. С учетом багажа своих знаний, он достаточно быстро встраивался в производственную атмосферу и свою профессию.

Карьерные виражи

Фото: Савелий Петрушев

После окончания Физтеха в 1989 году Александра распределили на работу в Северск. Но не на Сибирский химический комбинат, а в научно-исследовательскую лабораторию томского отделения Всесоюзного проектного института энергетических технологий.

— Это был проектный институт, который проектировал большинство наших предприятий. Но в Томске-7 была и отдельная научно-исследовательская лаборатория, которая занималась самой технологией. Например, я занимался технологией утилизации натриевого теплоносителя первого реактора на быстрых нейтронах БН-300. Он находится на берегу Каспийского моря, — рассказывает Александр Матвеев.

За спиной молодого специалиста уже была семья и двое детей. Сначала их прописали в общежитии в Томске-7, затем обещали квартиру. Но пришел 1991 год со всей его турбулентностью. Молодой специалист был вынужден покинуть лабораторию в поисках заработка. Так Александр попал в бизнес.

— Тогда был бум кооперативов. В бизнес все уходили, многие из наших ребят из него и не возвращались в свою профессию, — вспоминает Матвеев. — Я ушел в научно-техническую фирму «Корнет». У меня тогда были кое-какие разработки, занимался внедрением технологий по производству керамических изделий в строительной отрасли. За счет реализации одной из технологий, внедрения патентов, я окреп, квартиру себе приобрел.

Карьера Матвеева-бизнесмена продлилась до 1996 года. После распада СССР появились проблемы с логистикой и оплатой. Так как бизнес был в Казахстане, связи с партнерами просто терялись. К тому времени Александр узнал, что в Северске организовывается участок для реализации программы «ВОУ-НОУ» [Программа по конверсии урана, перевода высокообогащенного в низкообогащенный].

— Как раз по этой программе я и вернулся в свою специальность. Участвовал в освоении участка по переработке, потом стал начальником производства, — рассказывает Александр Матвеев. — Пошел обычным технологом в смену, позже — начальником участка, цеха.

Матвеев все дальше двигался по карьерной лестнице — в рамках своей специальности, но на разных предприятиях. Он успел побыть главным инженером сублиматного завода, техническим директором новосибирского завода химконцентратов, где когда-то проходил практику. Здесь же он параллельно работал в АО «ТВЭЛ». Матвеев был и техническим директором новосибирского завода «НЭВЗ-Керамикс», ФГУП «Радон», «НИКИМТ-Атомстрой», а в 2019 году вернулся в ТВЭЛ.

— Специфика разная у предприятий, естественно, приходилось доучиваться. Где-то нужно было изучить вопросы обращения с радиоактивными отходами, где-то более глубоко исследовать вопросы, связанные со стройкой. Например, мы делали комплекс переработки на Курской АЭС, там была своя специализация, нестандартные требования к проектированию объектов, нюансы. Но база-то есть, — объясняет Александр Матвеев. — Когда я пришел на сублиматный завод, мой руководитель Николай Сергеевич Величко рассказал историю, которую я запомнил на всю жизнь. Он выдал задание одному инженеру спроектировать и изготовить аппарат для одного из процессов. Инженер сказал: «Я же технолог, а не конструктор». А он говорит: «Ты какой институт закончил?» — Политехнический., «Значит, должен знать все». Он был прав, потому что Политех дает ту базу, на основе которой можно сделать всё.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».