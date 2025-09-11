Перевыполняя планы. Сотрудники Томского филиала АО «ССК» отметили профессиональный праздник

11 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

День работников нефтяной и газовой промышленности отметил коллектив Томского филиала Сибирской Сервисной Компании. Ежегодно эту дату празднуют все, чья профессиональная деятельность связана с разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Это повод подвести итоги работы и наградить лучших сотрудников.

В этом году за высокие производственные достижения, профессионализм, добросовестный плодотворный труд 17 работникам Томского филиала АО «ССК» вручили министерские, региональные и корпоративные награды. Были также благодарственные письма и почетные грамоты от партнеров и заказчиков.

25 лет качественной работы

В этом году Сибирская Сервисная Компания отметила 25-летие со дня основания. К юбилею предприятие подошло с внушительными результатами. Подразделения компании действуют в главных нефтегазоносных регионах Российской Федерации. АО «ССК» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы.

Фото: АО «ССК»

— Нам есть, чем гордиться, что показать. Достижения АО «ССК» признаются экспертным сообществом, внешним рынком, заказчики нас оценивают и понимают, насколько наша компания надежна. Предприятие своевременно выполняет обязательства, качественно предоставляя услуги. Томский филиал — один из лидеров среди подразделений компании. Приятно, что к профессиональному празднику уже показали высокие результаты. Вместе будем работать над тем, чтобы добиться очередного достижения, работать на компанию в целом, понимая, что это все отразится и на благосостоянии коллектива, — отметил первый заместитель генерального директора АО «Сибирская Сервисная Компания» Алексей Канашук. — У Томского филиала есть все возможности выполнить и перевыполнить поставленный перед ним план.

Фото: Савелий Петрушев

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности Сибирская Сервисная Компания стала победителем ежегодной премии в номинации «Лучший работодатель среди буровых компаний-2025». Предприятие вошло в ТОП-4 лучших работодателей из 50 номинантов независимого рейтинга информационно-консалтингового агентства «Первый Буровой Портал». Это крупнейшая экспертная оценка работодателей среди буровых компаний, осуществляющих строительство нефтяных и газовых скважин на территории РФ.

Главная ценность — люди

Главная ценность Сибирской Сервисной Компании — это команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять только, когда есть высококвалифицированные кадры.

Фото: Савелий Петрушев

— День работников нефтяной и газовой промышленности — это праздник не только буровиков, нефтяников и всех, кто связан с добычей нефти, газа и бурением скважин. Это и геологи, и транспортники, и механики, и энергетики, и бухгалтеры, и экономисты. Качественный результат возможен только при слаженной работе всех подразделений, — поделился директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — К профессиональному празднику мы подошли с отличными результатами. За восемь месяцев уже значительно перевыполнили поставленную перед нами производственную программу. Но есть потенциал улучшить результат, а с таким сильным коллективом нам любые задачи по плечу!

Фото: Савелий Петрушев

— Сибирская Сервисная Компания для меня практически вся моя жизнь, — рассказывает вышкомонтажник цеха вышкомонтажных работ Томского филаила АО «ССК» Юрий Берц. — Трудимся мы в разных условиях: на севере, в холодном климате. Можно сказать, уже привыкли. Работа есть — это уже радостно. Сегодня получил свою первую награду. Не ожидал! Приятно, что руководство меня отметило.

Фото: Савелий Петрушев

— Я патриот своей компании — 25 лет в ней, всех знаю, смотрю, как компания развивается, — поделился начальник юридического отдела Томского филиала АО «ССК» Евгений Афоничкин. — Я защищаю интересы компании, моя деятельность актуальна всегда. Компания дает развиваться, каждый год учимся, узнаем что-то новое, чтобы идти в ногу с действующим законодательством.

Фото: Савелий Петрушев

— Двадцать лет я уже отработал в АО «ССК». Коллектив нравится, профессиональный, сплоченный. Есть вера в то, что всегда будет работа, а, значит, будет стабильный доход и семья будет довольна. Ну и сама работа, конечно, тоже нравится, — рассказал производитель работ цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК» Александр Барышев.

Фото: Савелий Петрушев

— Меня не в первый раз отмечают, считаю, что именно простым рабочим почаще нужно давать награды, помбурам, бурильщикам, — поделился бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Томского филиала АО «ССК» Вячеслав Михайлов. — В компании я работаю с ее основании, а в профессии — 37 лет, начинал еще в советские времена в Стрежевском управлении буровых работ. В 90-е годы были моменты, когда повара больше нас получали, но я остался в профессии. Ни разу не уходил и не пожалел об этом.

Фото: Савелий Петрушев

— АО «ССК» — хорошая, профессиональная компания. Я пришел сюда много лет назад молодым, энергичным. Предложений от других работодателей было много, но я остался здесь из-за коллектива, он очень хороший, — вспоминает старший мастер цеха производственного обеспечения Томского филиала АО «ССК» Александр Мартемьянов. — Мы были первыми, кто заезжал на объекты и последними, кто их покидал. В начале двухтысячных жили в вагонах, где печки топили, воду из снега делали — потом уже мини электростанции появились. Но здесь всегда было интересно! И хочется еще поработать. Дай бог, чтобы были объемы, был коллектив. Будет коллектив — будет работа.

Команда — это сила!

Для повышения корпоративного духа и лояльности сотрудников компании на мероприятии провели командную игру. Работников разделили на команды, они дружно участвовали в разных испытаниях. Причем, многие препятствия были организованы таким образом, что пройти их могла только вся группа, в одиночку это сделать сложно, а порой и невозможно. Сотрудники отметили, что это было очень похоже на то, как организованы производственные процессы, когда все связаны решением одной большой задачи.

Фото: Савелий Петрушев

— С интересом принял участие в сегодняшнем празднике, активно участвовал в играх. Работаю в ССК с 2011 года, и меня в компании все устраивает. Наша работа, конечно, очень сложная. Буровые — это труд, причем очень тяжелый, но у нас дружный коллектив и хорошая оплата труда, — рассказал вышкомонтажник цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК» Павел Любченко.

Фото: Савелий Петрушев

— Подобные мероприятия объединяют людей, отвлекают от рутины, повышают настроение. Когда вручают награды коллегам, я испытываю за них чувство гордости. Очень переживаю, особенно за тех, кто долго проработал в нашей компании. Это близкие люди, как семья, — отметила начальник Службы по работе с Заказчиками Томского филиала АО «ССК» Любовь Энс. — На доску почета попадаю впервые за все годы моей работы в компании, но награды у меня были и раньше. Волнительно и приятно, что мою работу оценили. Очень хочется, чтобы все в команде ССК работали в комфортных условиях. У нас сильный коллектив, а поэтому у нашей компании перспективное будущее!

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».