«Лучший по профессии»: в Сибирской Сервисной Компании состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «ССК»

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности лучшие специалисты Сибирской Сервисной Компании сразились в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Семь буровых команд из Томского, Нефтеюганского и Ямальского филиалов собрались на кустовой площадке Южно-Приобского месторождения в ХМАО.

«Для нас конкурс „Лучший по профессии“ — ключевой инструмент в системе развития талантов. Это история не про смотр, а про конкретный бизнес-результат. Мы масштабируем лучшие практики. Технологии и методы работы, которые побеждают здесь, завтра становятся нормой для всех наших сотрудников. Это повышает общую эффективность и создаёт ту самую культуру качества, которую ценят наши партнёры и заказчики», — рассказал Александр Котов, генеральный директор Сибирской Сервисной Компании.

В этом году Сибирская Сервисная Компания отмечает юбилей, 25 лет со дня основания. Проведение смотра-конкурса профессионального мастерства — ежегодная традиция предприятия. Проводились состязания на опасном производственном объекте, перед началом для всех участников провели инструктаж.

«Главная ценность компании — это люди. И наша задача — обеспечить персонал безопасными условиями труда на рабочих местах и комфортными условиями проживания и отдыха на территории месторождения. Безусловно, мы заботимся о здоровье своих сотрудников. Бурение связано с большими технологическими рисками, которые мы должны минимизировать. Для этого к производственному процессу с каждым годом предъявляется всё больше требований», — отметил начальник службы охраны труда промышленной безопасности и экологии Нефтеюганского филиала АО «ССК» Валерий Шелест.

С поставленными задачами справились

Смотр-конкурс состоял из теоретической и практической частей. Участники отвечали на вопросы, которые касались работы по специальностям, техники безопасности и оказания первой медицинской помощи. На роторной площадке конкурсанты отрабатывали имитацию полного цикла процесса бурения.

«В состав вахты входят бурильщики, помбуры и слесари, — рассказал Алексей Калинин, заместитель генерального директора по персоналу АО „ССК“. — Целеустремлённость, ответственность, дисциплинированность, честность и выносливость — главные качества, которые должны присутствовать у работника буровой вахты».

«Соревновательный дух, неформальное общение участников повышает заинтересованность персонала в повышении профессиональных навыков, культуры производства, помогает сплотить коллектив компании и оставляет позитивные и яркие эмоции. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки всех команд. Особую благодарность заслуживают организаторы конкурса — Нефтеюганский филиал. Высочайший уровень организации, своевременное информирование, логистика, внимание каждому участнику позволило создать атмосферу настоящего праздника», — поделился заместитель директора по бурению Томского филиала АО «ССК» Дмитрий Гвоздарев.

Буровик — это звучит гордо!

И вот испытания позади, серьёзные решения жюри приняты. Победителей смотра-конкурса объявил председатель жюри, начальник управления по бурению скважин АО «ССК» Андрей Кошелев: «Как сегодня уже было сказано, это не экзамен, а конкурс. Тем не менее, все сотрудники отнеслись к испытаниям с должной ответственностью и вниманием. Вы все молодцы, настоящие профессионалы своего дела! Я работаю в бурении больше 30 лет. Другой профессии я не знаю, и считаю, что она самая лучшая. Буровик — это звучит гордо».

В номинации «Самая лучшая сердечно-лёгочная реанимация» победу одержали слесарь по обслуживанию буровых Михаил Куклин и помощник бурильщика ЭИРБС Томского филиала Александр Пантелеев. «Лучшим слесарем по обслуживанию буровых» стал Тимур Минкагиров из Нефтеюганского филиала. В номинации «Самый лучший инструктаж» победил мастер буровой Нефтеюганского филиала Сергей Архиреев. За «Самую слаженную работу вахты» наградили вахту мастера буровой Игоря Босый.

По результатам конкурса первое место заняла вахта буровой бригады Ямальского филиала мастера Ильяса Шарафутдинова. Второе место у вахты буровой бригады Томского филиала мастера Александра Килина. Третье место заняла вахта буровой бригады Нефтеюганского филиала мастера Ильнура Губайдуллина.

«В прошлом году мы участвовали в конкурсе впервые, только попробовали свои силы и заняли последнее место. В этом году готовились основательно. Считаю, что наша команда проявила себя хорошо, мы давно работаем вместе, понимаем друг друга с полуслова. Комфортно работать с людьми, которые знают своё дело на 100%. Настрой у нас боевой, в следующем году планируем участвовать и будем стремиться к первому месту», — поделился мастер буровой Томского филиала АО «ССК» Александр Килин.

За четверть века, что Сибирская Сервисная Компания успешно оказывает услуги для предприятий нефтегазодобывающего комплекса и обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, сформировался профессиональный коллектив, который в очередной раз показал успешные результаты. С каждым годом мастерство участников растёт, а это значит, что впереди АО «ССК» ждут новые профессиональные вершины и достижения.

