В Томске издали книгу воспоминаний о сибирском писателе Вадиме Макшееве

5 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске выпустили книгу воспоминаний об известном сибирском писателе Вадиме Макшееве «Печаль моя небезутешна…». Она подготовлена коллективом авторов в рамках книжной серии Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина «Жизнь замечательных томичей».

Издание стало 24-м сборником библиографических материалов в этой серии. Его презентация прошла в минувший четверг, 4 сентября, в 100-летний день рождения писателя.

Книга воспоминаний об известном сибирском писателе Вадиме Макшееве «Печаль моя небезутешна…» Фото: Алена Попова

В книгу вошли порядка 25 воспоминаний тех, кто ценил творчество Вадима Николаевича, знал его, дружил с ним. Среди авторов — экс-губернатор Томской области Виктор Кресс, литературовед Вячеслав Суханов, поэт Андрей Олеар, зам. директора ТОКМ им. М. Б. Шатилова Валерий Уйманов, журналисты Сергей Симонов, Сергей Никифоров, Оксана Жукова, Татьяна Веснина, Владимир Федоров и другие. Редактором-составителем издания выступила куратор серии «Жизнь замечательных томичей» Нина Маскина.

Презентация 24-го сборника библиографических материалов в серии «Жизнь замечательных томичей» Фото: Алена Попова

По словам Нины Маскиной, книга выстроена по типу семейного альбома — единственной памятной вещи, которая осталась у Вадима Николаевича от родителей. Именно поэтому издание богато иллюстрировано архивными фотографиями, опубликованы отрывки из произведений писателя, а также герб и генеалогическое древо дворянского рода Макшеевых, ведущего свою историю со времен царя Ивана Грозного.

Фото: Алена Попова

— С Вадимом Николаевичем Макшеевым я могу сказать, что мы дружили, несмотря на нашу огромную разницу в возрасте. Наши отношения были товарищескими, мы часто разговаривали с ним на самые разные темы, — рассказала Нина Маскина. — Когда он заболел и ушел из редакции [«Красного знамени», где много лет проработал], я приходила брать у него интервью, писала о его новых книгах, и каждый раз это была большая хорошая беседа. Однажды с одним из моих коллег мы решили его просто навестить. Приехали, посидели, поговорили, и, когда я уходила, он остановил меня и сказал: «Пожалуйста, приезжай ко мне, мне нужно с тобой поговорить». Я пообещала, но, к сожалению, слово свое не сдержала. Были какие-то дела. Прошло недели две-три. Он мне звонит — у него очень слабый голос — и говорит: «Ну когда же ты приедешь? Нам надо поговорить, а то не успеем...» Знаете, когда не дошел до определённого рубежа, не понимаешь, какой смысл вкладывается в эти слова. Вот и я, наверное, тоже тогда не поняла. Опять пообещала приехать, но приболела и не смогла. Потом только дней через 10 я позвонила, чтобы сказать, что я приеду. Но телефон уже не отвечал. С тех пор у меня было ощущение вины перед ним, то есть, по сути дела, я его обманула. Я до сих пор не знаю, что он хотел мне сказать, о чём он хотел поговорить. Но когда появилась возможность сделать о нём книгу — поступило предложение от моей любимой Пушкинки — я с радостью согласилась. Всегда, когда я делаю очередную книгу, мне кажется, что она самая главная в моей жизни. Но здесь это так на самом деле. Когда я её устраивала, я думала о том, что я делаю это для Вадима Николаевича, чтобы ему в этой книге было хорошо.

Редактор-составитель Нина Маскина Фото: Алена Попова

Одной из главных тем в произведениях Макшеева стала семья. Помимо рано ушедших родителей и сестрёнки Светланы, он очень любил свою жену Александру Дмитриевну, которая умерла практически у него на руках от тяжёлой болезни, а также своих дочерей. Одна из них — Ольга Горшкалева — написала для книги свои воспоминания об отце.

— Разве мог предположить голодный, оборванный мальчишка в старом материнском пальто, оставшийся совершенно один, мечтать, даже подумать о том, что когда-то он будет журналистом, писателем, что будут издаваться его книги и в конце концов выйдет такая замечательная книга о нём самом. Он писал только о том, что знал лично, через что прошел сам, говоря, что «моя проза печальна, но такова моя биография: страдание и сострадание — это стимул». Вот в чём секрет его книг — простота языка, доходчивость и много то, что трогает душу людей, — сказала Ольга Вадимовна.

Дочь писателя Ольга Горшкалева Фото: Алена Попова

Вячеслав Суханов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы XX века ТГУ, считает Вадима Макшеева большим русским писателем, которого можно поставить в один ряд с крупнейшими литераторами ХХ века. Он подчеркнул одну из особенностей его литературного таланта:

— Жизнь любого писателя — вещь непростая. Она существует в двух мирах: первый — это мир реальной жизни, где с ним происходят разные события; второй — мир его воображения, где автор создаёт героев и строит сюжеты. Для меня Вадим Николаевич прежде всего интересен профессионально, как большой русский писатель. Если мы вспомним классическую пушкинскую формулу о том, что «и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», — можно сказать, что, несмотря на всю тяжесть личной жизни, на трагедии целого слоя в творчестве Макшеева самых разных периодов, у него звучит неиссякаемая нота человеческой доброты. Причём не абстрактная, а конкретного человека. Если мы посмотрим на гонения, на нарымскую хронику, на рассказы, то героев как раз спасает именно доброта. И в этом плане очень важен призыв Макшеева к тому, чтобы мы были в своей конкретной жизни добрыми.

Автор одного из очерков Вячеслав Суханов Фото: Алена Попова

Книга «Печаль моя небезутешна…» издана при финансовой поддержке Департамента по культуре администрации Томской области и спонсоров. Она вышла ограниченым тиражом в количестве 100 экземпляров. Приобрести ее нельзя, но совсем скоро с ней можно будет ознакомиться в библиотеках города и области.

Фото: Алена Попова

Напомним, серия книг «Жизнь замечательных томичей» появилась в Томской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина в 2004 году по инициативе директора библиотеки Нины Барабанщиковой и библиографа Андрея Яковенко. Тогда первым изданием стал библиографический указатель, посвященный жизни и творчеству Вадима Макшеева. Он включал период писательской, журналистской и общественной деятельности литератора с конца 1950-х гг. по 2004 г., а также хронику семьи Макшеевых, составленную по материалам, предоставленным самим писателем.

Вадим Николаевич Макшеев — известный томский писатель, родившиеся 4 сентября 1925 года. Детство его прошло в Эстонии, в семье эмигрантов. В 1940 году, когда в Эстонию вошла Красная армия, отец Николай Александрович — бывший царский офицер — был сразу арестован и отправлен в лагерь на Урал, где вскоре погиб. После мать писателя Ольга Фёдоровна вместе с детьми — с сыном Вадимом и маленькой дочерью Светланой — были сосланы на Васюган. Но вскоре она и маленькая Света скончались от голода. Вадим сумел выжить. Почти 20 лет он прожил на севере Томской области, из которых 14 лет состоял на учёте в комендатуре как спецпоселенец. В середине 1950-х начал публиковаться в районной газете Каргаска «Северная правда». Там же опубликованы его первые небольшие рассказы. Вскоре талант журналиста заметили в областной газете «Красное знамя» и пригласили в штат редакции. В 1963 году Вадим Николаевич вместе с семьёй переехал в Томск. В печати стали появляться его литературные произведения. Среди них книги — «Чужие люди», «Красные кони», «Дождь надолго», «Разбитое зеркало» и другие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».