Физтех — лучше всех. Политехник, который строит будущее и изучает неизведанное

15 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Игорь Луцик — главный специалист инновационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300, строящегося в Северске на площадке Сибирского химического комбината, где впервые в мире на практике замыкают топливный ядерный цикл. Работу на передовом проекте он успешно совмещает с популяризаторской и научной деятельностью.

Врожденное любопытство, тяга к решению «атомных» головоломок и фундамент, заложенный томским Физтехом — три вещи, которые помогли Игорю пройти путь от абитуриента до успешного сотрудника «Росатома».

Рассказываем его историю в очередном материале, посвященном юбилею физико-технического образования в ТПУ.

Раскрывать тайны

Игорь — коренной томич. Его семья не связана ни с наукой, ни с атомной промышленностью, так что родители не направляли сына в уже знакомую сферу, а лишь хотели, чтобы он хорошо учился. С этим у Игоря проблем не было.

— В девятом классе, когда ввели государственную итоговую аттестацию, я уже понимал, что нужно заранее думать, куда поступать, — рассказывает Луцик. — Склонность к техническим наукам у меня была с самого детства: читал книжки по физике, любил математику. Решил изучить, что есть у нас в Томске — наукоград же, студентов много.

Школьник остановил свой выбор на Томском политехе. С преподавателями познакомился на подготовительных курсах, осталось определиться с направлением.

— Когда говорят про атомную отрасль, её связывают, с одной стороны, с чем-то опасным, с другой — очень интересным и неизведанным, с чем люди не сталкиваются в обычной жизни. Я помню, что долго выбирал между термоядерной и классической ядерной энергетикой. Очень манило направление термоядерного синтеза, где можно внести свой вклад в науку. Но классическая ядерная энергетика, в итоге, победила — хотелось разобраться, чем всё-таки занимаются на атомной станции.

В 2012 году он подал документы в ТПУ. Благодаря профильной олимпиаде от «Росатома», где он попал в топ-10 томских школьников и успешному участию в других олимпиадах, у Игоря была возможность выбора направления.

— Очень понравилось отношение к абитуриентам на Физтехе. Сначала я пришел с документами на конкурирующий факультет, где просто приняли мои документы. А потом понес копии на Физтех, на направление, «Ядерные реакторы и энергетические установки». Прихожу — мне сразу задают вопрос: «А ты почему с копиями пришел?». Объяснил, что уже отдал оригинал в другое место. Тогда преподаватель рассказал мне обо всех преимуществах кафедры, чем я буду заниматься, что буду изучать, кем работать. Меня это заинтересовало и оригинал я после разговора перенес на Физтех. Это был один из ключевых моментов в моей судьбе. И я об этом решении потом не пожалел.

Учеба как возможность

Студенческая жизнь началась уже в конце августа. По сравнению со школой, вырос уровень нагрузки — учиться приходилось по четыре-пять пар в день. Во время «окон» между занятиями ребята забегали в кафе. Денег было немного, поэтому искали, где можно подешевле посидеть, чтобы не выгнали. Излазили все корпуса Политеха — было любопытно.

— В школе ты учишься максимум часов до трех дня, а тут ты пришел в восемь утра и вышел из университета часов в восемь вечера, — рассказывает Игорь Луцик. — Все словно стало на уровень выше: и знания, и ответственность. Ты попал в систему, где все зависит от тебя. И если выбрал правильное направление, то тебя все будет увлекать. С первого дня я почувствовал, что нахожусь там, где и хотел быть.

У каждого преподавателя в ТПУ, вспоминает Игорь, был свой подход. Но при этом всех объединяло стремление к развитию навыков у студентов самостоятельного изучения информации.

— Когда на третьем курсе пошли предметы по специальностям, мы готовились к экзаменам по ним стандартно, по билетам. И вот я написал ответы, решил задачу, иду сдавать, сажусь к преподавателю, а он начинает спрашивать по всему курсу, который мы проходили в семестре. Нащупывает, где я похуже знаю и начинает там спрашивать, — вспоминает Луцик. — Обычный экзамен шел 10 минут, а тут ты садишься и 30-40 минут общаешься на все темы. Мне этот метод чем понравился: ты изучаешь весь предмет целиком.

Мягкую профориентацию своих студентов преподаватели Физтеха вели уже с первого курса, помогая им найти будущее место работы.

— У преподавателей очень много контактов с разными предприятиями «Росатома» — выпускники, одногруппники. Они знают, что происходит в отрасли, — рассказывает Игорь Луцик. — Например, хочешь ты заниматься ядерным топливом — вот тебе Сибирский химический комбинат, Новосибирский завод химконцентратов, Зеленогорский электро-химический завод и так далее. Нам все разжевывали с привязкой к реальности: здесь вы будете этим заниматься, здесь такая-то технология. Показывали видеоролики, интересные задачки с привязкой к практической деятельности мы решали фактически с первого курса.

Работа и наука

Нововоронежская АЭС, Производственная практика в 2017 году Фото: из архива издания

На первой практике Игорь погрузился в настоящие производственные процессы. Вместе с одногруппниками он попал на Ростовскую АЭС.

— Практика — шикарная возможность. Надо обязательно ездить на предприятия. Нам всегда предлагали, буквально, куда хочешь, туда можешь отправиться, университет оплачивал дорогу и проживание. Приезжаешь — тебя прикрепляют к специалисту и вы с ним дальше работаете над какой-то темой. Некоторые у нас проходили практику на кафедре, боялись сложностей. Но одно дело изучать все на бумаге, другое — вживую увидеть масштабы, то, как производство выстроено, как люди работают, — рассказывает Игорь Луцик. — На меня это произвело большое впечатление. Я еще раз понял, что выбрал правильное направление, мне безумно понравилось и я ждал следующую практику.

На производстве студент проводил расчеты, занимался моделированием процессов в реакторе. Тема захватила, на ней Игорь и построил свою научную работу. А заодно реализовал ту самую потребность узнать новое и получить результат, который никто до него не получал.

Курчатовский институт, г. Москва. Участие в научной конференции в 2017 году во время обучения в магистратуре Фото: из архива Игоря Луцика

— Планировал сразу после магистратуры пойти на работу и параллельно учиться в аспирантуре, — вспоминает Игорь Луцик. — В магистратуре начал плотно заниматься наукой. Приходил после занятий и сутками занимался дома, взахлеб решал задачи.

Результатом стали пять научных статей в хороших научных журналах к окончанию магистратуры. Выпускник всерьез рассматривал вариант совмещения работы и защиты диссертации. После магистратуры он планировал устроиться во ВНИИЭФ, профильный институт в Сарове, где проходил одну из практик. Но все штатные места там были заняты. Тогда Игорь распечатал пачку резюме и отправился на «Дни карьеры Росатома» в Томском политехе, где подал документы на Новоронежскую и Ростовскую АЭС, а также на СХК.

— Когда я учился, считалось, что в Северск очень тяжело попасть, поэтому серьезно такой вариант я никогда не рассматривал, — вспоминает Луцик. — Поэтому я подал резюме, а сам продолжил научную работу в аспирантуре ТПУ. Мы тогда как раз выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований с моим научным руководителем. Но неожиданно недели через две после подачи резюме, раздался звонок с незнакомого номера. Код был местный. Беру трубку: «СХК, резюме ваше увидели». Я был поражен.

Молодой специалист удивился еще больше, когда узнал, что ему предлагают должность инженера по эксплуатации ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300, который тогда еще даже не начали строить в Северске. Более того, в службе, которая занималась на тот момент проектом, работали всего четыре человека. Игорь должен был стать пятым членом команды.

Стройплощадка БРЕСТ-ОД-300 Фото: пресс-служба СХК

— Мне сказали «Хорошо, вы нам подходите. Можем вас устроить в июне 2019 года». А это еще через полгода после собеседования! Я ответил: «Меня полностью ваше предложение устраивает, но еще полгода без работы — это несерьезно». Мне на тот момент было уже 24, даже с учетом выплат от гранта, жить на стипендию «в одного» было тяжело, — рассказывает Игорь Луцик. — В результате, через неделю после собеседования на СХК мне перезвонили и сказали, что я могу выходить на работу с 20 января. Я был счастлив!

Ученый, гид, наставник

Игорь Луцик на стройплощадке Фото: пресс-служба СХК

Молодой специалист влился в проект БРЕСТ-ОД-300, когда тот был только на бумаге. И именно с бумагами — разного рода документацией — ему и предстояло работать в первую очередь.

На то, чтобы изучить весь проект, у Игоря было три месяца:

— Это крутой опыт, когда ты имеешь возможность пообщаться с людьми, которые все создают с нуля: с проектировщиками, конструкторами, научным руководителем. До начала стройки ты, как заказчик документации и технологии, работаешь с ними напрямую. Очень интересный опыт, который тебя очень быстро прокачивает.

На лекции в СТИ НИЯУ МИФИ Фото: из архива Игоря Луцика

Вскоре Игорю Луцику предложили выступить в северском филиале МИФИ, чтобы представить проект БРЕСТ-ОД-300 студентам. Первым с обзорным докладом про комбинат выступал генеральный директор СХК Сергей Точилин. Следом шла презентация Игоря:

— Дикий стресс, ведь надо было представлять сразу весь коллектив. Но было и желание проявить себя, потому что долго готовился. Судьба немного меня пожалела и генеральный директор ушел после своего доклада, но многие руководители с СКХ остались. И вот выхожу я, начинаю рассказывать, посыпались вопросы. Ответил нормально, коллеги не краснели, впрягаться за меня не нужно было. Закалка получилась очень хорошая.

Популяризаторская деятельность снова нагнала Игоря через полгода, когда на стройплощадке уже стали видны очертания будущего реактора. Группа в несколько десятков молодых сотрудников СХК отправилась туда на экскурсию:

— Собираемся, приезжает автобус за нами. По пути коллега, который как раз принимал меня на работу, рассказывает истории об объектах, которые мы проезжаем. Прибыли на стройплощадку, и он говорит: «Я уже старый, мне скоро на пенсию, нужен преемник. И я его нашел. Сегодня вам экскурсию будет проводить Луцик Игорь». Я не ожидал этого. Но экскурсию провел, — смеется Игорь.

Сегодня Луцик работает на должности главного специалиста по техническому развитию проекта. За шесть лет по карьерной лестнице он поднялся на четыре ступени. Чувствовать себя увереннее помогает доверие и поддержка со стороны руководства предприятия. Но перспективный специалист не забывает про родной вуз. Планирует защитить диссертацию и работает со студентами:

— Мне греет душу, что из университета я, считай, и не уходил. Я здесь раз в два месяца точно бываю: читаю лекции про наш проект, общаюсь со студентами, рассказываю про актуальные веяния, нашу работу и вакансии. С преподавателями мы продумываем курсы, которые будут организованы в вузе не только для студентов, но и для наших сотрудников. Очень приятно видеть плоды своей работы: первый набор, который к нам приходил, про СХК знал только то, что есть такое предприятие и оно чем-то занимается. Но уже следующие студенты начали задавать конкретные вопросы про технологии, они уже были информированы.

Игорь уверен — Физтех остается точкой притяжения для бывших выпускников. Встречаясь с коллегами на конференциях или юбилеях, у него возникает ощущение единения с большим сообществом профессионалов: всегда можно быстро найти общий язык и прийти друг к другу на помощь.

— Университет делает большое дело, когда нас так объединяет. И это очень круто, — отмечает Игорь Луцик.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

