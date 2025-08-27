Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Как побывать там, куда не пускают обычных посетителей, и пообщаться с теми, чья работа почти всегда скрыта от зрительских глаз?

Томский областной художественный музей дал горожанам возможность заглянуть в тайные уголки своего мира, устроив этим летом серию экскурсий «Посторонним вход запрещен». Они проходят параллельно одноименной выставке.

Побывали на одной из экскурсий и узнали, как живет музей сегодня.

В фойе Художественного музея Фото: Савелий Петрушев

Перед началом программы посетителям выдают специальные пропуска. Заместитель директора по работе с музейной аудиторией, а также автор и ведущая экскурсии Ольга Морковкина объясняет: без этого документа в фонд, куда посторонним вход строго запрещен, не попасть. Даже сотрудники музея (все без исключения) должны получать разрешение на работу там каждый год.

Но стартует экскурсия не с тайных уголков, а с парадного входа, где гостей знакомят с историей здания. Которое, впрочем, в особом представлении не нуждается: возведенное в 1903 году по проекту Константина Лыгина, оно занимает почетное место в ряду известнейших каменных строений Томска. И, конечно, это один из лучших примеров визитной карточки архитектора — сочетания красного кирпича и желтого песчаника.

Фасад здания Художественного музея со стороны переулка Нахановича Фото: Савелий Петрушев

Песчаник — материал достаточно прочный и долговечный, поэтому в строительстве он используется не только для создания декоративных элементов. Здание худмузея — прямое тому подтверждение: крупные вставки из песчаника украшают фасад, а замковые камни в полукруглых сводах окон служат для распределения веса всей конструкции Фото: Савелий Петрушев

Проект доходного дома рядом с Конной площадью Константину Лыгину заказала томская купчиха Наталия Ивановна Орлова.

— У подобных томских зданий есть своя особенность: купцы строили их не только для того, чтобы там жить. В этом огромном строении его хозяйка занимала всего пять комнат, все остальное — это доходные помещения, которые сдавались арендаторам. Здесь размещались и редакция газеты «Сибирский вестник» с типографией, и службы железной дороги, и трактир, магазины, гостиница, — рассказывает Ольга Морковкина. — Наши купцы умели дорожить копеечкой. Если аристократия строила себе огромные дома с бальными залами, анфиладами — красивыми, но непрактичными, то купцы каждый рубль умели обращать в доход.

Фундамент здания изначально выполнен из бутового камня — речного булыжника, обтесанного в виде больших кирпичей. Но сегодня этого не увидеть: в процессе реставрации его закрыли декоративной плиткой Фото: Савелий Петрушев

Сама Наталия Орлова была личностью весьма интересной, отмечает Ольга Морковкина:

— Сибирские купчихи чаще были этакими Вассами Железновыми, которые сами успешно вели дела, и были довольно рачительными дамами. Это относится и к купчихам Самохваловой, Некрасовой. И Орлова была совсем не такой, какими мы представляем жен купцов, к примеру, в произведениях Островского. Этакое бесправное безвольное существо, которое два раза в неделю выходит в баню, в церковь — вот и вся ее жизнь. Или картины Кустодиева показывают нам таких ярких самоварных кукол в пестрых нарядах. Орлова была совершенно не такой. Достаточно взглянуть на ее портрет, который хранится у нас в музее, — на нем представлена очень строгая деловая женщина.

Портрет Натальи Орловой можно увидеть на втором этаже музея Фото: Савелий Петрушев

После Революции доходный дом Орловой был национализирован, здесь располагался Томский областной комитет КПСС. Справа от входа на фасаде здания сегодня можно увидеть памятную доску Егору Кузьмичу Лигачеву — именно он в 1979 году подписал указ об учреждении Томского областного художественного музея. Но под культурные нужды здание было передано лишь в 1981 году, когда был достроен Дом советов (нынешнее здание областной администрации) на площади Ленина. В 1982 году здесь открылась первая выставка, и музей в срочном порядке занялся формированием коллекции.

— Было огромное количество дарителей, огромное количество работ закупалось. В первых сформированных фондах насчитывалось 2,5 тысячи экземпляров. Сегодня эта цифра доросла до 12 тысяч, вместе со всеми филиалами музея — 15 тысяч. Комплектование в наши дни идет уже не так интенсивно, как в советское время, но мы делаем все возможное, — говорит Ольга Морковкина.

Памятная доска Лигачеву на фасаде. Ольга Морковкина рассказывает о фондах музея Фото: Савелий Петрушев

Участников экскурсии приглашают пройти во внутренний двор музея. Впрочем, он открыт для всеобщего доступа, так что любой желающий может посмотреть на здание с обратной стороны:

Внутренний двор музея. В эркере располагается центральная лестница Фото: Савелий Петрушев

— Как известно, Лыгин был противником штукатурки, — рассказывает Ольга Морковкина. — А это значит, что кирпичная кладка зданий должна была быть идеальной. И эту особенность лыгинских построек можно наблюдать и сегодня. Особенно в сравнении с более современной пристройкой, которая соединяет основное здание музея со зданием фонда:

В белой пристройке располагалась обкомовская столовая Фото: Савелий Петрушев

Здание музейного фонда сейчас закрыто на ремонт Фото: Савелий Петрушев

Экскурсия перемещается внутрь здания и первая остановка здесь — кабинет директора, «наш музейный штаб», говорит Ольга Морковкина. На стене — большая красочная работа Петра Гавриленко — одного из самых известных и узнаваемых художников Томска:

В кабинете директора Худмузея Фото: Савелий Петрушев

Карта здания музея Фото: Савелий Петрушев

— Мы — государственный музей и работаем строго по плану. Наше учреждение выполняет три главных функции, первая и важнейшая из которых — хранение. Если у нас есть, к примеру, в фондах хранится работа голландского живописца, которой 450 лет, и мы ее угробим, то человечество нам этого не простит, — объясняет Ольга Морковкина. — Вторая функция — пополнение коллекции. Это дело довольно непростое, очень затратное. Но музей выходит из положения, в том числе, за счет проведения различных конкурсов — работы участников остаются в фонде. И третья функция — просветительская. Это выставки, экскурсии, различные мероприятия, которые мы проводим постоянно.

За временные экспозиции в музее отвечает выставочный отдел, с работой которого участникам экскурсии предлагают познакомиться в первую очередь. Его сотрудники общаются непосредственно с авторами художественных произведений, работают с документами, занимаются оформлением выставок.

Сам отдел размещается в кабинете необычной планировки — в виде буквы «Г». Когда-то в эту часть здания был отдельный вход, здесь размещалась лавка Фото: Савелий Петрушев

Сотрудница отдела Дарья Ханова на примере выставки петербургской художницы Ирины Ворониной «В лабиринтах творчества» рассказывает гостям об особенностях размещения произведений в залах, системах развески полотен, освещении и других нюансах непростого процесса подготовки любой экспозиции Фото: Савелий Петрушев

Парадная лестница музея тоже используется для оформления временных выставок свободного доступа, то есть тех, которые может посмотреть любой желающий, не приобретая билет. Сегодня здесь можно увидеть работы новосибирского фотографа:

На стенах вдоль лестницы нельзя размещать работы в тяжелых рамах со стеклом, поэтому здесь обычно представлены «легкие» работы. Сейчас это фото, напечатанные на пенокартоне и закрепленные с помощью специальных небольших крючков, которые не могут повредить стену. Поскольку здание музея относится к числу памятников архитектуры регионального значения, обращаются с ним максимально аккуратно Фото: Савелий Петрушев

Главное сокровище Художественного музея — постоянная выставка западноевропейского и русского искусства, а также икон — расположена в десяти залах на втором этаже. Картины в тяжелых рамах, особенное освещение — здесь поддерживается особенная атмосфера.

Музейная атмосфера Фото: Савелий Петрушев

Экспонаты выставки требуют не только особенных условий хранения, но и время от времени могут нуждаться в обновлении или даже восстановлении. Этим в музее также занимается особый отдел — реставрации. Сегодня в нем работают три специалиста, каждый отвечает за свой материал: живопись, графика и прикладное искусство и скульптура.

— Основной принцип музейной реставрации такой же, как у педагогов и врачей — не навреди, — рассказывает художник-реставратор Ярослава Беспалова. — Мы должны максимально бережно и не внося своих изменений, передать экспонаты, которые хранятся в музее следующим поколениям. При этом зритель или исследователь должен видеть жизнь предмета, как он менялся со временем. Хотя есть, конечно, коммерческая реставрация, которая может себе позволить сделать так, чтобы не было заметно ее следов. Но в случае с музейными экспонатами реставрационные вставки должны быть видны.

Одна из скульптур, которую можно увидеть в зале постоянной экспозиции, служит хорошим наглядным пособием процесса и результата кропотливой работы реставратора. Это керамическая скульптура «У дверей школы», созданная в конце XIX века по гипсовой модели французского скульптора и художника Александра Фальгера на предприятии Мюллера. Как она попала из Франции в Россию, неизвестно, но в 1930-х годах оказалась в Томском краеведческом музее, уже с утратами. В 80-х ее передали в Художественный музей, где она тоже долго не эскпонировалась. Но в 2010-х годах ее время наконец наступило. Ярослава Беспалова показывает и рассказывает гостям как проходил процесс реставрации, который занял около двух месяцев. Поскольку это тиражная скульптура, у специалиста была возможность восстановить ее в изначальном виде Фото: Савелий Петрушев

А вот утраченные элементы другой скульптуры, также представленной на выставке, восстановлению не подлежат, поскольку аналогов ее не обнаружено. «Диана на охоте», изготовленная в технике фарфорового бисквита, была создана немецким скульптором Августом Шпицем в 1875 году. Как вышло, что эта его работа оказалось в единственном экземпляре, неизвестно Фото: Савелий Петрушев

Постоянная экспозиция находится в ведении еще одного отдела музея — научного-исследовательского. Здесь занимаются изучением всех предметов, которые попадают в музей и пополняют (в случае их доказанной ценности) его коллекции.

— Мы несем ответственность не только перед руководством, нашими посетителями, но и, как бы пафосно это ни звучало, перед вечностью. От того, какие предметы мы сохраним, последующие поколения будут представлять, к примеру, томскую живопись или скульптуру какого-то периода спустя несколько десятков лет, — говорит специалист отдела Анна Репина. — Мы изучаем не только отдельные предметы, но целые коллекции художников, определенных эпох, готовим к печати каталоги временных выставок, собрания музея, взаимодействуем с художниками, дарителями, исследователями из других музеев, участвуем в конференциях. На мой взгляд, работа нашего отдела — самая интересная, которая может быть в музее.

Работу исследователя можно сравнить с работой детектива, говорит Анна. Что за предмет может попасть в коллекцию музея, откуда он, когда и чьими усилиями был создан, представляет ли какую-то художественную или историческую ценность — все это предстоит установить специалисту Фото: Савелий Петрушев

У музея есть и своя библиотека, о чем, возможно, знают далеко не все, и о работе которой также можно узнать во время экскурсии.

— Фонд библиотеки стал формироваться практически сразу после открытия музея. Был создан специальный счет и то, что зарабатывал музей, тратилось на приобретение литературы, — рассказывает главный библиотекарь Нина Грасмик. — Наши сотрудники ездили в Москву и Ленинград, привозили книги оттуда. «Искра» когда-то была большим книжным магазином с отделом иностранной литературы — приобретали книги и там. Сегодня в нашем фонде собрано более 10 тысяч экземпляров — это работы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, истории, археологии, этнографии, музейному делу. Только в нашей библиотеке в полной мере собраны издания сибирских музеев, литература о сибирских художниках, представлена и литература по теории и истории изобразительного искусства.

Библиотека музея изначально располагалась на третьем этаже, потом на первом, а в 2010-м году наконец переехала на второй этаж здания, где располагается и сегодня. Здесь получилось выделить помещение для расположения книг и небольшого читального зала, куда может прийти и поработать или просто почитать любой желающий Фото: Савелий Петрушев

Участники экскурсии узнают еще один интересный факт о работе музея: смотрители залов практически не разговаривают с посетителям потому, что обязаны следовать жестким инструкциям. Согласно им, они имеют право только ответить на вопрос, где находится туалет, оказать первую помощь в случае необходимости и принести воды, чтобы запить таблетку. Во всех остальных случаях общение гостей и смотрителей запрещено. Это общая практика для всех музеев страны. Фото: Савелий Петрушев

Наконец гостям музея предлагают подняться по крутой лестнице в святая святых Художественного музея — его фонды. Но гостей сразу предупреждают, что допуск возможен только в открытую часть, а в залы, где сейчас хранятся экспонаты, можно только заглянуть.

Посторонним вход в... Фото: Савелий Петрушев

— Многие работы из фондов музея в выставочные залы не попадают никогда. Например графика, акварельные рисунки, гравюры. Они могут находиться в вертикальном положении всего три-четыре месяца в году, остальное время они должны лежать. Только время от времени мы достаем какие-то жемчужины из коллекции, чтобы показать их зрителям, — говорит Ольга Морковкина.

Скульптуры, находящиеся в коллекции, хранятся в чехлах Фото: Иван Иванов

Часть скульптур из фонда можно увидеть в открытой витрине Фото: Савелий Петрушев

Поскольку здание фонда сегодня закрыто на ремонт, коллекция музея хранится в выставочных залах на втором и третьем этажах. Как говорят специалисты, это «вынужденное хранение».

Стойка для хранения икон, сейчас не используется Фото: Савелий Петрушев

Экскурсанты возвращаются на первый этаж, где их знакомят с последним на сегодня отделом.

Фото: Савелий Петрушев

Центр музейной педагогики — самое «контактное» подразделение музея, говорят специалисты, своего рода мостик между коллекцией музея и посетителями всех возрастов. Мастер-классы, тематические мероприятия на базе экспозиций, разработка игр, разнообразная проектная деятельность — всем этим занимаются в Центре.

Лекторий музея, здесь планируется просмотр фильма Фото: Савелйи Петрушев

На стенах — работы учеников изостудии при музее. Время от времени некоторые работы находят своих покупателей Фото: Савелий Петрушев

— Экскурсия «Посторонним вход запрещен» — хорошая возможность всего за полтора-два часа познакомиться с работой Художественного музея, увидеть то, что обычно скрыто от посетителей. Посмотреть на рабочие места, поговорить со специалистами, узнать, из чего состоит их ежедневный труд, — говорит Ольга Морковкина. — Возможно, кого-то разочарует, что мы мало демонстрируем наши фонды, но мы стараемся показать то, что действительно можно увидеть. Стараемся компенсировать это взаимодействием с аудиторией, рассказами о том, что мы делаем. В будущем мы бы хотели сделать отдельную экскурсию по реставрации, ведь то, что рассказали наши специалисты сегодня — даже не десятая часть всей их работы. А это действительно очень интересно.

Выставка «Посторонним вход запрещен» работает в Художественном музее до конца сентября.

Фото: Савелий Петрушев

