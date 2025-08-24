18+
Праздник топора-2025: мастера и скульптуры

В этом году на XVI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» в парке «Околица» под Томском собрались мастера из 12 стран и 48 регионов России.

В течение нескольких дней, с 16 по 24 августа они рубили, пилили, резали, ковали и гончарили, чтобы удивить посетителей своим мастерством.

В этом году ремесленников ожидали четыре конкурсных направления: «Деревянное мастерство», «Глиняный сказ», «У каждой наковальни свой голос» и «Берестяной хоровод».

Резчики по дереву соревновались в номинациях «Парковая скульптура», а также в индивидуальном и командном зачетах. Кузнецы могли продемонстрировать свои навыки в номинациях «Кованая парковая скульптура», «Современная пластика в металле» и «Кинематическая скульптура». Глиняных дел мастера — в ручной лепке, гончарном деле и производстве народных игрушек.

Смотрим, как это было, в фоторепортаже Савелия Петрушева.

