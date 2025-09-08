Физтех — лучше всех. Как студенты «берегового» вуза попали на атомный ледокольный флот

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива Артема Гришина

В представлении обывателей физики-ядерщики работают на стационарных АЭС. Но есть и те, кто отправляются покорять Арктику, проникаются романтикой бескрайнего севера и связывают свою жизнь с работой на плавучих гигантах, в чьих трюмах пульсируют ядерные реакторы.

Мы пообщались с тремя такими физиками — выпускниками Физтеха ТПУ. Узнали, как их занесло из солнечного Томска в царство полярной ночи, что делают ледоколы, зачем нужны плавучие АЭС и как отличить китятину от оленины.

Артем Гришин, главный физик ледокола «50 лет Победы»

Артем Гришин на Северном полюсе Фото: из архива Артема Гришина

Артем Гришин — родился и вырос в Северске — крупнейшем ЗАТО в России. Его отец работал инженером-конструктором на Сибирском химическом комбинате. За время проживания в атомном городе и обучения в Томском политехе, Артем убедился, что атомная энергетика — перспективное и престижное направление, в котором есть не только возможности для развития, но и стабильность, и достойная оплата труда.

Других вариантов, кроме как связать свою жизнь с атомной отраслью я особенно и не рассматривал. Конечно, подавал документы и в другие вузы, думал насчет ИТ-направлений, но приоритетным был именно Физико-технический институт в ТПУ. На Физтехе были различные специальности, связанные с наукой, например, с безопасностью и нераспространением ядерных материалов, но я себя видел эксплутационщиком. Тогда эта специальность называлась «копейка» [на Физтехе ТПУ тогда было шесть специальностей, каждая из которых имела свой числовой код. Студенты назвали их по второй цифре, например, «двойка» — это «Радиационная безопасность и охрана окружающей среды», «семерка» (0710) — «Электроника и автоматика физических установок» и др.], она являлась универсальной. Люди, окончившие ее, могли работать в различных сферах на [атомном] объекте.

Учиться было интересно — в вузе Артем познакомился со студентами из Томска и других городов России и стран СНГ. Со многими из них он поддерживает связь до сих пор, а с некоторыми вместе работает на ФГУП «Атомфлот». По словам Артема, важнейший навык, который он получил в ТПУ — умение осваивать новые знания. Именно оно очень сильно пригодилось в его профессиональной карьере.

— В этом база университета. Конечно, здесь ты получаешь знания, которые предусмотрены образовательной программой. Но прежде всего, Политех научил меня учиться, искать информацию, анализировать ее, — считает Артем Гришин.

Первый опыт Настоящий производственный опыт Артем получил во время обучения в магистратуре, когда для выполнения научно-исследовательской работы был направлен в компанию ООО «Ап Кварк», возглавляемую выпускниками Физтеха. Компания занималась выполнением работ в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Здесь Артем принимал участие в реальных проектах и выполнял работы на действующих объектах (ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» и АО «Сибирский химический комбинат»), что в последствии легло в основу его выпускной-квалификационной работы. — За время работы в «Ап Кварк» я побывал на двух действующих предприятиях ГК «Росатом», получил практические навыки работы с проектной документацией, спектрометрическим и радиометрическим оборудованием, что безусловно дало определенную мотивацию и уверенность в том, что выбранный мною путь верный, — отмечает он.

Уже в начале второго курса магистратуры Артем задумался о будущем месте работы. В то время планируемый ОДЭК находился на стадии проектирования и молодой специалист решил выбрать неожиданный путь — атомный ледокольныйфлот.

— Один из моих одногруппников был знаком с действующим инженером-оператором, который работал на атомном ледоколе «50 лет Победы». Он и рассказал нам о том, в чем заключается работа инженера-оператора на атомном судне, об особенностях жизни на борту, — вспоминает Артем Гришин. — Я заинтересовался и решил, что это возможность не только поработать эксплуатационщиком, но и моряком на уникальных судах. Для меня это был своеобразный выход из зоны комфорта. Под конец обучения, в мае, еще перед распределением выпускников, я отправил резюме. А в начале августа подписал трудовой договор — все произошло быстро.

— Я планировал свой приезд под конкретный ледокол, было большое желание работать именно на «50 лет Победы». На тот момент, «50 лет Победы» являлся новейшим ледоколом и помимо основной работы в акватории Северного морского пути выполнял летние круизные рейсы на Северный полюс, — рассказал Артем Гришин.

Вид на ледокол с вертолета Фото: из архива Артема Гришина

Несмотря на трудоустройство, путь к специальности занял целый год. В это время Артем проходил стажировку, знакомился с устройством ледокола и сдавал множество внутренних экзаменов. Все это происходило непосредственно на судне. А еще во время своей стажировки молодой специалист, ни разу не нырявший в прорубь, искупался на Северном полюсе.

Гришину назначили наставника, тоже выпускника томского Физтеха Марата Михайлова, в тот момент главного физика судна. Стажер самостоятельно изучал устройство атомной паропроизводящей установки ледокола, эксплуатационную и техническую документацию, основные правила ядерной и радиационной безопасности, консультировался у действующих специалистов, после чего сдавал экзамены. Затем, после получения разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии, в феврале 2018 года Артем наконец, сел за пульт управления атомной паропроизводящей установкой. С тех пор он получил значительный эксплуатационный опыт как в море, так и на берегу при техническом обслуживании установки.

Распорядок дня Моряк атомного ледокольного флота работает по графику четыре через четыре месяца. Но в своем первом, стажировочном рейсе Артем провел около шести месяцев. Экипаж на судне несет вахты и меняется каждые четыре часа. — В море я несу вахту с 8 до 12, затем с 20 до 24. То есть четыре часа работаешь, восемь — отдыхаешь. Кто-то стоит с 12 до 16 и так далее. Получается восемь часов работы и 16 — отдыха, как у всех, — объясняет Артем Гришин. — Такой режим меня вполнеустраивает. Конечно, есть тоска по дому: у меня жена, маленький ребенок. Но с другой стороны, я пока себя не вижу на пятидневной работе. За девять лет привык к такому графику. Есть и свой привычный распорядок дня: завтрак, обед, вечерний чай и ужин. Каждый живет в собственной каюте со всеми удобствами. — На начальном этапе свободное время тратилось на обучение, чтобы быстрее занять должность, — рассказывает Артем Гришин. — Сейчас хожу в тренажерный зал, это позволяет отвлечься и перезагрузиться. Экипаж сплоченный, у каждого свой алгоритм жизни: кто-то тоже в спортзал, кто-то гуляет по открытой палубе, смотрит кино или играет в бадминтон. У всех есть занятия.

В должности инженера-оператора Артем проработал до 2023 года, затем начал расти по карьерной лестнице — в марте 2024 года главным физиком стал уже он. Теперь Артем Гришин контролирует ядерную безопасность при эксплуатации ядерной энергетической установки ледокола.

Моя должность совмещает обязанности оперативного персонала и персонала ведомственного контроля. В качестве оперативного персонала, я осуществляю эксплуатацию атомной паропроизводящей установки ледокола на всех режимах. Основной задачей, как персонала ведомственного контроля, является ведение контроля за выполнением требований регулятора по обеспечению ядерной безопасности при эксплуатации ядерной энергетической установки судна. Помимо этого, я веду учет эксплуатации активных зон ядерных реакторов, занимаюсь подготовкой оперативного персонала, участвую в заседаниях судовой квалификационной комиссии.

Проработав почти 10 лет в атомном флоте Артем не готов менять «морскую» специализацию на «береговую». Для следующего карьерного шага и развития профессиональных компетенций, получает второе высшее образование в Сибирском государственном университете водного транспорта по специальности инженер-механик.

— Когда стал главным физиком, появились новые задачи, вызовы — не во всех я еще поучаствовал. В этой должности есть намеченные планы, что придумать и реализовать, — рассказывает Артем Гришин.

Павел Коновалов, главный физик атомохода «Вайгач»

Павел Коновалов Фото: из архива Павла Коновалова

Еще один главный физик — выпускник Физтеха ТПУ Павел Коновалов — работает на атомоходе «Вайгач». У него, как и у Артема с детства перед глазами были примеры отраслевой карьеры: отец и дядя также закончили Политех и, как и дед, сделали карьеру в атомной отрасли. Поэтому после школы Павел, увлеченный точными науками, подал документы на бакалавриат по направлению «Ядерные физика и технологии» физико-технического института ТПУ. Выбор оказался верным — университет развил склонности Павла, новые предметы разжигали любопытство:

Когда нас начали погружать в принципы работы ядерного реактора, становилось только интереснее. Здесь стало понятно, что это — моё. Особенно интересно было работать с преподавателями, имевшими за плечами реальный опыт эксплуатации реакторных установок. Юрий Борисович Чертков, будучи моим научным руководителем как при написании диплома бакалавра, так и магистерской диссертации, обладал не только огромным преподавательским опытом, но и солидным послужным списком работы с реакторами разных типов. Задачи, которые он ставил перед нами, были действительно прикладными, и многим, изученным на его занятиях, я пользуюсь в своей повседневной работе.

Как и на коллегу Гришина с «50 лет Победы», на Павла Коновалова знакомство с реакторными установками во время практики произвело большое впечатление.

Вид с палубы ледокола Фото: из архива Павла Коновалова

— Персонал АЭС не отказывал в общении, отвечал на наши вопросы, советовал учебные пособия и литературу. А самое крутое, что на каждой станции находился неравнодушный сотрудник, который в своё свободное время организовывал нам экскурсии и на пальцах объяснял работу агрегатов, — отметил Павел. — Поддерживая эту культуру, я стараюсь оказывать максимальную поддержку выпускникам вузов, которые приходят к нам на стажировку и практику.

Как попасть в атомный флот? Будущее место работы Павел заприметил еще в студенчестве, когда встретился с представителями отдела кадров ФГУП «Атомфлот» на «Днях карьеры Росатома» в вузе. Молодой человек узнал об условиях работы и быта, графике работы, посовещался с супругой и принял решение связать свою жизнь с атомным флотом. — Для жителя Томской области, получавшего совершенно не морское образование и никогда прежде не представлявшего себя в роли моряка, возможность работать на атомном ледоколе казалась совершенно уникальной, — рассказывает Павел Коновалов. — Мы постоянно были на связи с отделом кадров вплоть до выпуска из ТПУ. И, как только появилась вакансия, я был приглашен в Мурманск на прохождение медицинской комиссии и трудоустройство. Мне просто было жутко интересно скорее начать стажировку на борту ледокола. Коллектив тепло принял молодого сотрудника и он быстро почувствовал себя своим на борту ледокола.

Первая рабочая смена Павла, как оператора, прошла в порту Мурманска. И только на следующую он попал в море. Этот рейс ему запомнился навсегда.

Морские пейзажи... Фото: из архива Павла Коновалова

... и льдины Фото: из архива Павла Коновалова

— Первые ощущения от идущего сквозь льды ледокола: захватывающие дух пейзажи, огромные льдины, вырывающиеся из-под корпуса, невероятного цвета вода и, конечно, первые полярные сияния и встречи с медведями, — вспоминает Павел Коновалов. — Встречи с животными, к слову, каждый раз вызывают одинаково яркие эмоции, никакого эффекта обыденности. Медведи, нерпы, киты, моржи — стоит узнать о появлении кого-то за бортом, как тут же одеваешься и бежишь на палубу.

На борту Павел отмечает, что атомоход можно назвать плавучим санаторием: на борту есть все необходимое для нормального отдыха после смены. И даже в рейсах с ледокола всегда можно связаться с родными. — Флот сейчас сильно омолаживается. Строятся новые атомные ледоколы, приходит множество выпускников ВУЗов, даже девушки рвутся работать в море на инженерных должностях — судоводители, инженеры-химики и даже инженеры-операторы. Так что за отличную атмосферу на борту можно не переживать. Ребята часто собираются поиграть в настольные игры или же просто попить чай у кого-то в каюте. Ещё один вариант досуга — прогулки на свежем воздухе, когда это позволяют погодные условия. — Со стороны может показаться, что четыре месяца непрерывной работы — это невыносимо долго. На деле, время пролетает достаточно быстро, когда есть компания хороших друзей и интересная работа, — отмечает Павел Коновалов. — Ни дня своей жизни я не жалел о выборе профессии. Зная, сколько молодых людей не доучиваются или в дальнейшем не работают по профессии, чувствую себя счастливым. Мне интересна моя работа, и я с увлечением стараюсь расти профессионально. Пожалуй, это и цель, и перспектива — быть настоящим профессионалом, человеком, которому доверяют.

Антон Мишин, старший машинист турбинного отделения ПАТЭС

ПАТЭС у города Певек Фото: archive.strana-rosatom.ru

Путь Антона Мишина в атомный флот был чуть более извилист, чем у его коллег. В детстве он периодически проводил время на работе у деда — доцента Физтеха ТПУ Феликса Кошелева, который всегда с гордостью рассказывал об атомной отрасли. В ней же работал и дядя Антона. Имея яркий образец перед глазами, знакомый с атмосферой ТПУ юноша задолго до окончания школы знал, что пойдет на Физтех.

— Дед посоветовал: он считал атомную энергетику наиболее востребованной сферой, — вспоминает Антон Мишин.

Студенческая жизнь С учебой у Мишина складывалось, несмотря на студенческие соблазны вроде прогулять пары, поучаствовать в посвящении и схалтурить. Испытание свободой он прошел: — Я понял, что так нельзя — надо учиться. Большой поток информации и знаний, надо много всего удерживать в голове. Понятно, что это все процесс обучения и есть, но я не думал, что так много! Были и бессонные ночи, когда делали по пять лабораторных за раз — Физтех научил меня перерабатывать большой объем информации в короткий срок. Практику Мишин проходил на ростовской АЭС, туда же его позвали на должность оператора, но впереди была защита диплома. — Безусловно, эффектно, масштабы поражали — количество людей, сколько работало на ростовской АЭС, функционал всех систем. Когда я учился, все это было только в теории, а на месте смотришь и понимаешь — это действительно удивительно. Понимаешь уже, на кого ты учишься и кем ты будешь работать в дальнейшем, — вспоминает Антон Мишин.

Получив диплом Физтеха, Антон принял неожиданное решение — не стал переезжать в Ростов, вместо этого с одногруппниками решил попробовать свои силы на атомном ледоколе. Вакансию увидели на доске объявлений в университете, познакомились с условиями работы и подали заявку.

— Мне позвонил будущий начальник: «Мы берем вас на работу, когда сможете к нам приехать?» Я ответил, что смогу приступить к работе через месяц. Но, подумав, понял, что вахты по четыре месяца мне не подходят. Не хотелось так надолго покидать дом. В итоге я отказался от работы на ледоколе, — вспоминает Антон Мишин.

Вскоре молодой человек узнал о вакансии на плавучей атомной теплоэлектростанции и направил резюме туда. В ожидании ответа Антон устроился инженером геолого-технологического изыскания на буровую установку. Ездил в поля, бурил скважины пока ждал ответ от станции. Тот пришел в 2019-м. Мишина приняли на ПАТЭС на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» машинистом-обходчиком в самый северный город России — Певек.

На станции Антона Мишина ждало первое испытание: его ПАТЭС проходил этап пуско-наладки. Специалисту пришлось многому научиться буквально в «боевых» условиях. Внештатные ситуации, беготня, задержки, помощь сменщикам:

— На том этапе я был еще стажером, к самостоятельной работе не был допущен. Но я понимал, что именно те условия, в которых я оказался, дают знания, которые в дальнейшем мне помогут в работе, — отмечает Антон Мишин. — Конечно, было сложновато. Но я такой человек, что никогда не боялся трудностей и быстро обучался у своих коллег.

Работа в Арктике График работы на ПАТЭС несколько отличается от ледокольного: здесь работают два через два месяца. На судне сотрудники несут вахты по 12 часов. Несмотря на то, что судно стоит недалеко от города, оперативный персонал живет на станции. Зато между сменами работники периодически гуляют по северным сопкам, если позволяет погода. — Природа в Арктике удивительная. Здесь легко можно встретить белого медведя или кита. Этой зимой с ледоколом приплыла белуха (прим. — вид зубастых китов). Судно ушло, лед прихватило и животное оказалось «заперто». К счастью, вокруг нашей плавучей станции вода теплая, и вокруг метрах в 30 лед не намерзает. Белуха зимовала возле ПАТЭС. Ближе к лету лед растаял, и кит отправился в родные края, — рассказывает Антон. Здесь же он первый раз в жизни попробовал северные специалитеты: мясо и сало кита, вяленую китятину — говорит, мясо жестковатое, похоже чем-то на оленину. У сала — специфический вкус, напоминающий свиное, но с запахом рыбы.

Успешно влившись в команду ПАТЭС, через два с половиной года Антон получил повышение, став старшим машинистом турбинного отделения.

— В будущем я планирую дорасти до ведущего инженера управления блоком. Но на ПАТЭС большая конкуренция, поэтому нужно проявлять инициативу, качественно и безаварийно выполнять свою работу — что я и делаю. В конечном итоге я не пожалел, что попал и работаю сейчас на ПАТЭС, — говорит Мишин.

Он отмечает, что среди его коллег много выпускников Физтеха. И их почти всегда можно узнать. Антон уверен, не только ему — это видят и другие, например, кадровики главного технического управления.

— Наш директор, Виктор Елагин, тоже выпускник ТПУ. Политехников сразу видно: пробивные, инициативные, с головой все, — отмечает Антон Мишин.

