От запоев к культурным застольям. История алкоголика, который перестал рушить свою жизнь

19 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Потребление алкоголя ежегодно приводит к миллионам смертей во всём мире, делает людей инвалидами, гробит их здоровье. Несмотря на очевидный вред горячительных напитков не всем удаётся победить свою любовь к ним. Kuzbass.aif.ru делится историей кузбассовца Александра Сергеева (имя изменено — прим. ред.), который хоть и не полностью поборол алкоголизм, но практически пришёл к рекомендуемой врачами условной «норме».

Студенческие годы техникума у Александра прошли бурно, как, наверное, у большинства — все парни молодые, семей нет, живут вместе в общежитии. Тусовки, общение и бесконечные гуляния на улице. Конечно, не без бутылочки пива. Сначала — каждую пятницу, потом — «праздники» все выходные, а с наступлением лета и вовсе каждый день. Пивом уже не ограничивались — в ход шло всё.

Александр познакомился с будущей супругой Евгенией, начали вместе жить, родилась дочь. Семейное положение изменилось, а желание пить и чувствовать больше свободы — нет. Обещания близким и самому себе не помогали. Неделю кузбассовец мог держаться, но потом снова срывался и присоединялся к сомнительным компаниям, ища по пьяни приключений на пятую точку. Начиналось всё, как в юности, с «безобидного» пива.

«При первой возможности я искал повод, чтобы опять напиться. Мозг отключается, ты не думаешь о доме, семье и делах. Все данные себе обещания и близким слова забываются. Это продолжалось на протяжении нескольких лет и копилось-копилось... Дошло до того, что родители пообещали перестать мне помогать и вообще отвернуться, если я не решусь закодироваться. Мне выдвинули ультиматум», — вспоминает Александр.

Точка невозврата настала, когда он сам понял, что начал пить запойно: субботним утром требовалось похмелиться, и постепенно пьянка продолжалась до вечера. На свой внешний вид Александру, следящему за собой раньше, тоже вдруг стало всё равно — он мог ходить грязный, а алкаши, которыми раньше мужчина только брезговал, вдруг превратились в «нормальных пацанов». О скандалах дома молчим — можно представить, что испытывала жена с маленьким ребёнком на руках. Нужно было что-то делать.

«Я прям в себя поверил. Не было желания проверить, что со мной будет, если я выпью. Я пообещал родителям, дал слово. Я поставил себе цель не пить и вообще не пил два года. Все прежние „друзья“ отсеялись», — вспоминает Александр.

В то же время он понял, что расслабления ему всё же не хватает, заменить эту потребность ничем не вышло. Кузбассовец анализировал, что большинство людей может же спокойно выпивать по праздникам и в выходные и при этом не рушить свои семьи, не загуливаться и не терять самих себя. Начал обращать внимание на культуру питья других, делать выводы и пришёл к оптимальному для себя варианту: Александр перестал напиваться в компаниях (только дома и после выпивки — спать), он никогда не пьёт запойно и если выпивает, то устраивает мини-застолье — чтобы было красиво, обязательно с закуской и детям гостинцы, с женой поболтать и провести время. По этим правилам кузбассовец живёт 15 лет.

Медики не советуют выпивать в день больше небольшой бутылки пива (330 мл), бокала вина (200 мл) или 30-40 мл крепкого напитка. В таких количествах алкоголь, конечно, всё равно влияет на организм, но, как говорят врачи, наносит меньше вреда. При этом редакция напоминает, что любая доза алкоголя считается вредной (безопасных доз нет, это миф!) и что есть зависимость различных заболеваний с пристрастием к алкоголю. И. о. главного врача Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Константин Светоносов говорит, что 4% всех онкологических заболеваний связаны с употреблением алкоголя.

Так, он вызывает рак ротовой полости, глотки и гортани, пищевода, печени, толстого кишечника, молочной железы. Риск возникает даже при весьма низком уровне потребления и существенно возрастает с увеличением количества выпитого. Рак гортани, например, в шесть раз чаще встречается у пьющих людей по сравнению с непьющими. Рак пищевода, особенно его верхних отделов, в 10 раз чаще поражает пьющих людей, чем непьющих. А 20% всех случаев рака печени связаны со спиртным.

«Потребление алкоголя не единственная причина развития рака, поэтому непьющий человек тоже может заболеть. Но люди, ведущие здоровый образ жизни, реже сталкиваются с раком. Риск повышается при неправильном питании, низкой физической активности, курении, употреблении алкоголя», — напоминает врач.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».