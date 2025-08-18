20 лет на колесах. Как развивалась культура «самоходных» экстремальных видов спорта в Томске

18 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске регулярно появляются новые спортивные площадки. Среди них особенно выделяются скейт-парки — конструкции для занятия экстремальными видами спорта. Здесь можно встретить любителей потрюкачить на самокатах, велосипедах и, сильно реже, скейтеров, для которых эти сооружения и были придуманы.

Почему томичи хотят видеть в своих районах скейт-парки, как меняются тренды в «городских» видах экстремального спорта и что, помимо синяков и ссадин, приносит увлечение ими? Обо всем этом поговорили с представителем профильной региональной федерации по велосипедному, самокатному спорту, ВМХ и скейтбордингу Ильей Ортиным.

От роликов к самокатам

Фото: Савелий Петрушев

Традиционно для сибирских городов в Томске в первую очередь начали развиваться зимние экстремальные виды спорта. В начале прошлого века, в 1914-м, в городе открылся первый крытый скейтинг-ринг для роллеров. В середине ХХ века отчаянные «летающие» лыжники прыгали с 70-метрового трамплина в Акадмгородке.

Уникальный кадры прыжка с томского трамплина в 1970-х годах Фото: из архива издания

Примерно тогда же активно покоряли горные вершины и просторы необъятной родины участники альпинистских и туристических клубов.

Томские альпинисты на траверсе Катунской подковы в 1963 году Фото: В. Меньщиков, https://planetguide.ru

В конце девяностых-начале нулевых в Томске начали появляться «городские» виды экстремального спорта. Первым стал скейтбординг.

Соревнования по скейтбордингу в 2013 году Фото: из архива «Федерации скейтбординга, велоспорта-ВМХ и экстремальных видов спорта Томской области»

— В девяностых, начале двухтысячных годов у нас в стране преобладал скейтбординг, он был очень популярен, — рассказал Илья Ортин. — Он был своего рода локомотивом для других подобных видов спорта.

Тогда томские тинейджеры только приобщались к новой культуре, активно изучая зарубежный опыт. Они до дыр засматривали ролики профессиональных райдеров, пытались повторять их трюки у себя «на районе». К середине нулевых в городе уже были первые скейт-парки, где и начали развиваться городские экстремальные дисциплины: с 2007-2009 набирает популярность ВМХ. Уже тогда существовала профильная спортивная федерация и проводились соревнования. Они проходили на специальных площадках в Лагерном саду и микрорайоне Солнечный. Но скейт-парков не хватало.

Фото: Савелий Петрушев

— У нас, в микрорайоне Высотный, не было скейт-парка, но при этом было много бээмиксеров, мы хотели кататься не только на Лагерном или в Солнечном, где мы с друзьями провели первые соревнования до включения в федерацию, — отметил Илья Ортин. — В какой-то момент в Томске нельзя было с велосипедами ездить на общественном транспорте. Вроде как спортивный инвентарь считался, но кондукторы не пускали, какая-то была история с тем, что шубу порвали велосипедом. Мы контактировали с органами власти, искали место для будущих скейт-парков.

Юный райдер говорит, что на изи сделает пот-флип Фото: Савелий Петрушев

Второго пика популярности среди томичей скейтбординг достиг в 2017 году, когда хайповал клауд-рэп, а Киркоров еще не «осквернил» вещи с яркими надписями «THRASHER».

С 2019 года самым популярным средством передвижения по скейт-паркам стал самокат: более дешевый, чем велосипед-ВМХ, более удобный чем доска для скейтбординга.

Больше скейт-парков

По словам Ильи Ортина, первый адекватный скейт-парк в Томске появился на нижней террасе Лагерного сада появился в 2012 году.

— Самый первый адекватный скейт-парк у нас появился в 2012 году. Наши коллеги из Новосибирска построили его на нижней террасе Лагерного сада. До этого был скейт-парк, он постоянно кочевал. В последний раз я его видел на стадионе «Юность» на Центральном рынке, потом он куда-то исчез. Это был чешский скейт-парк, кто-то его к нам в Томск привез. Он по геометрии был не очень, слишком резкий, маленький и покрытие защитное, но очень сильно скользило. Можно было только на скейтборде нормально кататься, — отметил Илья Ортин.

Фото: Савелий Петрушев

В 2019 году появился скейт-парк у Авангарда, и после этого они открывались в городе почти каждый год. Значимым событием стало обновление конструкции на нижней террасе Лагерного сада (старую починили и отвезли к микрорайону Радонежский). Затем новые скейт-парки сделали в микрорайоне Наука, на ул. Герасименко, в Кафтанчиково.

Один из последних открывшихся парков для катания, в Светлом, сделан при помощи компании «Сибагро». Построить его попросили местные жители. Возведением скейтпарка агрохолдинг занимался в партнерстве с региональной федерацией экстремальных видов спорта и городской администрацией. Компания вложила в проект 4,5 млн рублей.

Скейт-парк открылся в День защиты детей. На торжественной церемонии для светленцев подготовили приятные сюрпризы: мастер-класс по граффити от томского художника Артура Шугурова, выступления местных творческих коллективов и воспитанников танцевальной школы «ЮДИ». Естественно, не обошлось и без выступления членов Федерации экстремальных видов спорта: ребята показали трюки на новой площадке.

Участники мастер-классов от мастеров из Федерации экстремальных видов спорта Фото: Савелий Петрушев

Но одним открытием дело не ограничилась. При поддержке компании члены федерации экстремальных видов спорта регулярно проводят в Светлом мастер-классы, где учат местных детей выполнять трюки на скейте, велосипеде и самокате. В непосредственном общении ребята знакомятся с культурой катания (в том числе и тому, как ездить безопасно) и понемногу приобщаются к сообществу райдеров.

Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на увеличение количества скейт-парков, в Томске все же не хватает большой открытой площадки, где можно было бы проводить соревнования, привлекая спортсменов со всей страны. Здесь можно будет заниматься круглый год, а количество фигур на квадратный метр даст спортсменам возможности изучать и практиковать длинные и эффектные связки из трюков, придумывать новые, развивая культуру уличного экстрима.



Вот, например, экстрим-парк в олимпийском комплексе «Лужники», который открылся этим летом. Сейчас он является самым крупным в России: площадь спортивного сооружения — 3,4 тысячи квадратных метров, одновременно здесь могут заниматься до 500 человек. ​​​​​Это одна из 19 тематических площадок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего», стартовавшего 1 августа. Он проходит в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает пресс-служба департамента спорта Правительства Москвы. Фото: Пресс-служба фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего»

https://moscow2030.mos.ru

— Это интересный архитектурных объект, надеюсь, он появится в Томске в ближайшие пять-семь лет, — рассуждает Илья Ортин. — Мы будем стараться уходить именно в спорт, тренировать сборные, чтобы они выезжали на всероссийские соревнования, показывали результаты. Уже в этом году 12 наших спортсменов поедут на соревнования в Ставрополь.

Спорт — культура

Название фото Фото: Савелий Петрушев

Почему городские экстремальные виды спорта набирают популярность? Илья Ортин считает, что дело в смене поколений и привлекательности самой культуры, выросшей вокруг скейтеров. И речь в данном случае идет не только о стиле и музыке.

— Выросло поколение родителей от 30 до 40 лет, это те люди, которые в первую волну начинали заниматься экстремальными видами спорта. И сейчас у них подросли дети, они их начали отдавать в такие направления, чтобы они тоже прошли через эту культуру, что-то попробовали, — считает Илья Ортин. — Нет такого, как раньше было: непонимание, отвращение, обзывали, ненормальными считали. Жесткий дизреспект был, а сейчас только поддерживают.

На новой площадке в Светлом можно ездить на самокатах, скейтбордах, роликах, а также велосипедах BMX (условно, трюковых) и MTB (горных). в течение всего лета. А еще в течение всего лета в скейт-парке проходят бесплатные тренировки под руководством профессиональных инструкторов. Фото: Савелий Петрушев

Николай

Глебович первый заместитель мэра Томска Администрация видит интерес томичей к экстремальным видам спорта и поддерживает это. Уже сейчас в планах благоустройства есть проекты, связанные с уличным спортом — в этом году обновляется площадка на ул. Трудовой. Призываю томичей участвовать в обсуждениях, в различных муниципальных программах, инициативных проектах и вносить свои предложения по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части программы «Формирование комфортной городской среды» — это поможет точнее определить приоритеты.

Дети «строем» отрабатывают технику выполнения трюков во время мастер-классов Фото: Савелий Петрушев

Илья подчеркивает, что этот спорт хорошо подходит для «проблемных» детей, которым сложно привить дисциплину.

— Наши виды спорта достаточно хитрые — здесь есть пространство для творчества, самовыражением можно заниматься, полная свобода. Это дает детям новый мир. Если у них не получается наладить отношения с родителями, то здесь появляется такое сообщество, где они могут не только заниматься спортом. В наших видах спорта, в отличие от классических, есть не только тренировки с отработкой движений, но и целая культура: от одежды, имиджа, наклеек каких-то, которые у нас могут быть своего рода валютой, — отмечает Илья Ортин. — Ребенок может войти в этот мир. Но в нем есть правила, которые дают определенную систему, не позволяющую выходить за рамки. Мы стараемся абстрагироваться от скейтбординга начала нулевых годов, где многие пили пиво или употребляли запрещенные вещества. Мы стараемся превращать это в спорт с элементами творчества.

Топ-3 томских скейт-парка

— Пока на первом месте площадка на нижней террасе Лагерного сада. Она больше всего соответствует олимпийскому стандарту и в целом тому, как такие объекты должны выглядеть.

Второе место я бы отдал площадке, которая появилась в Светлом. Здесь мы постарались с учетом небольшого набора фигур сделать ее максимально разнообразной.

Третье место — площадка на ДНТ «Авангард». Ей уже 13 лет, но на нем обновили фанеру и по разнообразию элементов он хороший.

Фото: Савелий Петрушев

