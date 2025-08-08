Грязь и скорость: как томский пенсионер зажег Сибирь эндуро-гонками

8 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Юлия Кравцова

На прошедших выходных под Томском финишировал первый за 10 лет официальный Чемпионат области по эндуро. Однако заявились на него спортсмены со всей Сибири — 87 гонщиков из Красноярска, Новосибирска, Хакасии, Кемерово штурмовали трассы, которые еще два года назад были глухим лесом.

За этим событием — история одного человека, для которого слова «невозможно» не существует. Под его началом в Томске появился своей стадион для мотоспорта и состоялись первые соревнованию. О том, как зародилась эта культура и чем эндуро привлекает экстремалов, рассказываем в нашем материале.

Эндуро — это экстремальный мотоспорт, где гонщики преодолевают бездорожье: лесные тропы, болота, горные склоны и искусственные препятствия. Это испытание не только скорости, но и выносливости, где каждый километр — борьба с природой и своими пределами. «Здесь не важно, как быстро ты едешь — важно, сумеешь ли доехать», — говорят опытные райдеры.

Гонка длиною в жизнь

Чемпионат области по эндуро. 2–3 августа, 2025 г. Фото: Юлия Кравцова

«В 1979-м я получил права на мотоцикл и начал гонять, — вспоминает Игорь Микиша, организатор Чемпионата по эндуро. — Потом семья, бизнес, перерыв на 20 лет. Но страсть не ушла: в 2003-м снова сел в седло. Путешествовал по Сибири на „японце“, потом пересел на китайский эндуро — они технологии скопировали хорошо, а стоят втрое дешевле».

Но просто кататься ему было мало. Эндуро стало не просто увлечением — образом жизни. «Этот спорт не даёт расслабиться, — признаётся Микиша. — Чтобы управлять мотоциклом на сложных трассах, нужно быть в отличной форме: сильные руки, крепкая спина, выносливость. В свои 60+ я чувствую себя лучше, чем многие сорокалетние».

Организатор Чемпионата по эндуро Игорь Микиша Фото: Евгений Гришаев

Переломный момент наступил в 2022 году. Уже будучи пенсионером, Игорь продал свой бизнес и решил вложить силы и средства во что-то по-настоящему важное. «Надоело читать в чатах, как все ноют, что негде тренироваться, — вспоминает он. — Решил: хватит слов, пора делать».

Так началась история стадиона «Под напряжением» — места, где родилась новая глава томского мотоспорта. «Когда есть цель, находишь время на всё, — улыбается Игорь. — Главное — не болтать, а делать».

«Полмиллиона в грязь? Нет, в мечту!»

Чемпионат области по эндуро. 2–3 августа, 2025 г. Фото: Юлия Кравцова

Сегодня, когда стадион уже принял первые масштабные соревнования, Игорь не любит говорить, в какую сумму обошлось его детище. «Зачем считать, мы его строили с единомышленниками своими силами, на энтузиазме», — отмахивается он. Но его товарищи, те самые, что два года таскали бревна и месили грязь, уверены: не меньше полумиллиона.

«Только на технику — трактора, КамАЗы — сколько ушло, — вспоминает один из строителей. — А ведь еще тонны песка, бетонные блоки для трамплинов, катушки от кабеля для препятствий, покрышки...» Игорь вкладывал все: сбережения, время, здоровье.

Но дело не в деньгах. Главное, ради чего затевался стадион «Под напряжением», — дать томским райдерам то, чего у них не было: легальное место для тренировок.

Два года работы — и на месте заброшенного пустыря вырос стадион, который принял первый в области чемпионат по эндуро. «Когда увидел, как сотня спортсменов одновременно рванули на старте, — признается Микиша, — понял: оно того стоило». Даже если точную сумму он так и не назовет.

Канцелярия vs упорство

Чемпионат области по эндуро. 2–3 августа, 2025 г. Фото: Юлия Кравцова

«Техническую часть соревнований я сделал бы и с закрытыми глазами, — разводит руками Игорь. — Препятствия, развязки, зоны безопасности — это мне все знакомо и понятно. Но вот эти бесконечные печати, согласования, подписи — вот где настоящий экстрим!»

Проблема оказалась в том, что в Томской области официально существует только федерация мотокросса. Для эндуро — сообщество энтузиастов, но не юридическое лицо. «Хочешь провести официальные соревнования? Будь добр: паспорт безопасности трассы, согласование с районной администрацией, ведомственным департаментом, медбригада на весь период, охрана, — перечисляет Микиша. — И судью пришлось выписывать из Новосибирска — Анну Шандро. У нас таких специалистов просто нет».

«Знаете, в чем парадокс? — задумчиво говорит Микиша. — Построить трассу — это техника. А вот получить все разрешения и согласования — это уже искусство выживания». Фото: Юлия Кравцова

Разобраться со всей этой новой для инженера с высшим образованием наукой помог старый товарищ — президент федерации мотокросса Андрей Поздняков. «Мы с ним вместе еще в 80-х гонять начали. Сегодня у него уже большой опыт в проведении соревнований по мотокроссу, он мне сильно помог в получении необходимых разрешений и организации соревнований».

Игорь вместе с судьей из Новосибирска Анной Шандро Фото: Евгений Гришаев

За день до гонки выяснился еще нюанс — на всех участников гонки необходимо оформить страховку на случай травм.

Два дня, которые потрясли Сибирь

Чемпионат области по эндуро. 2–3 августа, 2025 г. Фото: Юлия Кравцова

Первый день — стадионная битва — стал очень зрелищным. Сотня гонщиков на глазах у сотен зрителей штурмовала смертельные трамплины и препятствия. Ключевое правило: каждое секунда здесь решала судьбу завтрашнего старта!

«Кто показал лучшее время — тот на второй день первым рвётся по чистому треку. Кто отстал — пробивается позже через грязь и разбитую колеями трассу», — поясняет Иван Гончарик, трэк-менеджер соревнований. Фото: Юлия Кравцова

Самыми волнительными этапами гонки первого дня были 7-метровый «разрывной» трамплин, где гонщики взлетали над пропастью под крики толпы; колёса от БелАЗа высотой в рост человека, срывы с которых гарантировали жёсткие падения; а также бетонные блоки — филигранные заезды на вертикаль.

«Люди не уходили даже когда начался ливень — такого Томск не видел 10 лет!», — говорят организаторы. Фото: Юлия Кравцова

Лесное испытание второго дня соревнований — это 25 км по глухомани, где зрители — лишь редкие группы у ключевых точек. Самым непростым препятствием для спортсменов стал туннель под дорогой, заполненный ледяной водой. Организаторы проложили по нему плавучие понтоны, которые сбросили с себя не один мотоцикл — в эту ловушку попали даже опытные райдеры, лидеры первого дня соревнований.

«Финиш стал откровением, — честно признается Игорь Микиша. — Я увидел людей без сил, в грязи по уши, техника в хлам... Но глаза! Усталые, гордые и безумно счастливые. Вот ради этого и стоило браться за всё, я ни о чем не жалею».

Цена мечты

За месяц до гонки часть энтузиастов. испарилась. «Слились, — коротко бросает Микиша. — Остался я да человек пять ребят. Ночами не спал, груз ответственности давил: документы, согласования, звонки... Административные штрафы за любое нарушение».

Чемпионат области по эндуро. 2–3 августа, 2025 г. Фото: Юлия Кравцова

Но когда его спрашивают, стоило ли оно того, голос Игоря становится твердым: «Как вспомню ребят на финише, когда они пересекают черту, падают в грязь и орут: „Я СДЕЛАЛ ЭТО!“ — понимаю: вот ради этих секунд я и старался. Деньги? Одиночество? Да плевать! Мечта стоит всех жертв».

Он замолкает. За окном шумит дождь, смывая следы шин на «его» стадионе. Но след в истории томского спорта — уже не смыть.

«Сейчас я в том возрасте, когда хочется передавать опыт, — говорит Игорь. — Столько лет за рулём, столько ошибок и побед — всё это должно остаться не просто в памяти, а превратиться в знания для новых поколений».

Планы у Игоря конкретны: создать федерацию эндуро, чтобы томские спортсмены больше не зависели от соседних регионов, и открыть детскую секцию — дать подросткам безопасное место для тренировок вместо опасных «диких» заездов. «Одному не справиться, — признаёт Игорь. — Нужна команда, которая разделит эту ответственность, и поддержка спонсоров. Если всё сложится — в следующем году проведём соревнования ещё круче».

Фото: Евгений Гришаев

Цифры:

500+ человек: томское сообщество эндуро;

15-20 спортсменов регулярно выезжают на соревнования в другие города;

0 руб. финансирование от области (пока).

Текст: Ольга Богданова

