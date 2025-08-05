Не бархатцами едиными. Шесть биоразнообразных цветников, созданных томичами
5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Август — время, когда городские дворы оживают благодаря ярким краскам придомовых клумб. Сейчас в разгаре цветения нежные флоксы, мальты и лилии, а петунии, разросшиеся целыми каскадами, создают настоящие цветочные водопады.
Эти клумбы — не просто украшение, а творческий проект жителей, которые своими руками превратили придомовые территории в цветущие пространства. На каждой — свое особое биоразнообразие из всевозможных видов растений. Результаты труда горожан можно увидеть по всему городу — от улицы Льва Толстого до Татарской слободы.
Любуемся этим цветочным разнообразием в нашем фоторепортаже.
ул. Дзержинского, 18
ул. Татарская, 26
ул. Татарская, 30
ул. Льва Толстого, 65/ул. Алтайская, 145
ул. Сибирская, 104
ул. Киевская, 57
Фото: Савелий Петрушев
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