Не бархатцами едиными. Шесть биоразнообразных цветников, созданных томичами

5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Август — время, когда городские дворы оживают благодаря ярким краскам придомовых клумб. Сейчас в разгаре цветения нежные флоксы, мальты и лилии, а петунии, разросшиеся целыми каскадами, создают настоящие цветочные водопады.

Эти клумбы — не просто украшение, а творческий проект жителей, которые своими руками превратили придомовые территории в цветущие пространства. На каждой — свое особое биоразнообразие из всевозможных видов растений. Результаты труда горожан можно увидеть по всему городу — от улицы Льва Толстого до Татарской слободы.

Любуемся этим цветочным разнообразием в нашем фоторепортаже.

ул. Дзержинского, 18

ул. Татарская, 26

ул. Татарская, 30

ул. Льва Толстого, 65/ул. Алтайская, 145

ул. Сибирская, 104

ул. Киевская, 57

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».