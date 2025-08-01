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У «Томских товаров» открылась новая детская площадка с космической станцией и качелями

Накануне, 31 июля, возле ТЦ «Томские товары» на ул. Красноармейская, 120 открылась новая детская площадка с пятью игровыми зонами для разных возрастов.

Здесь размещены столы для игры в теннис и шахматы, универсальные качели и качели-«гнезда», площадка для панна-футбола, а также гимнастическое оборудование на деревянных стойках. Для детей от семи лет на площадке теперь есть большой комплекс в виде космической станции, состоящей из четырех башен, лестниц, горок, шведской стенки и спортивных элементов с сеткой. Для самых маленьких предусмотрен песочный дворик с горкой, игровой столик, качели и качалки. Все элементы оформлены в «космической» тематике.

По информации пресс-службы мэрии, располагавшиеся на площадке ранее игровые и спортивные элементы были заменены в целях безопасности, так как у них истек срок эксплуатации и они не подлежали ремонту.

Фото: Савелий Петрушев

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