Лучшие специалисты кадровых центров региона собрались на конкурс профмастерства в Томске
В конце июля в томском кадровом центре «Работа России» прошел региональный этап «Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости».
Более двух десятков специалистов боролись за звание лучших, чтобы затем представить наш регион на федеральном этапе.
О том, как прошел конкурс, рассказываем в нашем материале.
Лучшие профессионалы
Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников кадровых центров проходит ежегодно. На этот раз свои силы в региональном этапе решили испытать 24 сотрудника из 12 территориальных отделов Кадрового центра «Работа России» Томской области. Конкурс проводился по направлениям «Лучший сотрудник» и «Лучший проект». Первое включало в себя номинации «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант». Участникам предстояло пройти тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере занятости и определение навыков работы на Единой цифровой платформе. Затем специалисты презентовали себя, рассказывали о собственном опыте, а эксперты оценивали эффективность работы, вариативность оказываемых мер поддержки и сервисов, опыт наставничества и развитие новых компетенций.
На участие в конкурсе проектов было подано пять заявок из Асина, Каргасокского, Александровского и Зырянского районов, а также Северска. Эксперты изучили документы и материалы, предоставленные участниками. Затем состоялась презентация проектов, где и были определены победители конкурса.
— Этот конкурс мы проводим ежегодно. В нашей сети сейчас работает порядка трехсот человек. В конкурсе принимает участие 24 из них — это лучшие профконсультанты, кадровые консультанты — те специалисты, которые взаимодействуют с работодателями, карьерные консультанты, которые помогают взрослым и подросткам найти свое профессиональное место в жизни, — подчеркнула руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Пять муниципалитетов и районов представили свои «кадровые» проекты. В их числе работа с людьми с ограниченными возможностями, с теми, кто получил судимость, трудовая занятость подростков и взаимодействие с бизнесом на территории, где очень непростой рынок, преимущественно в бюджетной сфере, где нужно найти места для ребят на лето.
Награды для победителей
Церемония награждения победителей конкурса состоялась на следующий день после этапа презентаций, 30 июля. «Лучшим карьерным консультантом» была признана Наталия Петрова из Северска. Победу в категории «Лучший кадровый консультант» одержала Юлия Коваленко. Впервые участвующая в конкурсе девушка покорила экспертов своей эффективной работой с трудными подростками. Звание «Лучшего профконсультанта» досталось Алине Салутиной из Тегульдетского района.
В номинации «Лучший проект» победу одержали представители северского территориального отдела. Их разработка «Задай вопрос профессионалу» подразумевает организацию встреч школьников и студентов с экспертами из различных сфер деятельности. Таким образом ребята получают возможность напрямую задать интересующие их вопросы о работе и получить ценные советы от профессионалов.
— Я бываю на таких мероприятиях почти всегда, и хочу сказать, что от года к году, мне кажется, профессионализм, уровень и доброжелательность атмосферы все больше и больше ощущаются. В этом году это чувствовалось как никогда, выступать было очень приятно и легко. Огромное спасибо жюри за экспертность, за их мнение, которое нам очень важно. И отдельное спасибо нашему проектному отделу: во время подготовки мы много коммуницировали, ко многому я прислушивалась, помощь была оказана и поддерживающая, и методическая. В этом году чувствовалось, что я не одна, — отметила Наталия Петрова из Северского территориального отдела кадрового центра «Работа России».
— Для меня этот конкурс очень неожиданно сложился. Я была в отпуске, когда мне позвонили и сказали: «Надо!» Ну, надо, значит, надо, делаем. У меня был буквально один день, чтобы ознакомиться со всеми документами, все прочитать, выучить. Где-то, конечно, я немного недовольна своим выступлением, где-то поставила для себя цели на будущее, определила, что я должна сделать. Для меня этот конкурс — толчок к профессиональному росту, к обучению. Нисколько не жалею, это прекрасный опыт, такие конкурсы действительно нужны. Боишься, но идешь и получаешь опыт, — поделилась эмоциями Светлана Бутовская, представлявшая на конкурсе проект, реализованный в Асине.
— Я новичок в этом конкурсе во всех смыслах: я полтора года работаю, и в прошлом году, когда я была еще совсем «зеленым» сотрудником, смотрела на конкурсантов и думала, что у меня так никогда не получится. Но ко мне подошли, сказали, что я буду выступать — надо, значит надо, хотя я все равно до последнего в себя не верила. Хочу сказать спасибо за то, что в меня поверили вы, — отметила Юлия Коваленко.
— В этом году было представлено 12 территориальных отделов из 18, многие не прошли просто потому что в штате — очень молодые специалисты, а для участия в конкурсе нужно проработать больше года. Есть отделы, где работают пять сотрудников, и если кто-то по стажу в данной категории не проходит, территориальный отдел сразу исключается. Очень досадно, что сильные уже сегодня сотрудники по этой причине не смогли принять участие, — отметила руководитель кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — У конкурса в этом году высокая планка, хорошие проекты. Территория нашей Томской области очень большая, и, конечно, территориальные отделы, хоть и работают в рамках стандарта, все равно имеют собственную специфику. На каких-то территориях больше особых категорий, и туда прицельно направлена работа. Так, в Томском и Шегарском районах в службу занятости обращаются больше участников СВО, есть районы, где больше инвалидов, где-то — подростки, районный отдел чутко реагирует на это. Поэтому очень важно видеть и подсвечивать, чем сильна каждая территория. Этим и полезен конкурс. А еще это обмен опытом и очень ценная возможность пообщаться с коллегами, чтобы в очередной раз убедиться, какое большое и важное дело мы все вместе делаем.
Фото: Савелий Петрушев
