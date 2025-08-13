Лучшие специалисты кадровых центров региона собрались на конкурс профмастерства в Томске

13 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В конце июля в томском кадровом центре «Работа России» прошел региональный этап «Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости».

Более двух десятков специалистов боролись за звание лучших, чтобы затем представить наш регион на федеральном этапе.

О том, как прошел конкурс, рассказываем в нашем материале.

Лучшие профессионалы

Участницы «Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости» Фото: Савелий Петрушев

Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников кадровых центров проходит ежегодно. На этот раз свои силы в региональном этапе решили испытать 24 сотрудника из 12 территориальных отделов Кадрового центра «Работа России» Томской области. Конкурс проводился по направлениям «Лучший сотрудник» и «Лучший проект». Первое включало в себя номинации «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант». Участникам предстояло пройти тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере занятости и определение навыков работы на Единой цифровой платформе. Затем специалисты презентовали себя, рассказывали о собственном опыте, а эксперты оценивали эффективность работы, вариативность оказываемых мер поддержки и сервисов, опыт наставничества и развитие новых компетенций.

На участие в конкурсе проектов было подано пять заявок из Асина, Каргасокского, Александровского и Зырянского районов, а также Северска. Эксперты изучили документы и материалы, предоставленные участниками. Затем состоялась презентация проектов, где и были определены победители конкурса.

— Этот конкурс мы проводим ежегодно. В нашей сети сейчас работает порядка трехсот человек. В конкурсе принимает участие 24 из них — это лучшие профконсультанты, кадровые консультанты — те специалисты, которые взаимодействуют с работодателями, карьерные консультанты, которые помогают взрослым и подросткам найти свое профессиональное место в жизни, — подчеркнула руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Пять муниципалитетов и районов представили свои «кадровые» проекты. В их числе работа с людьми с ограниченными возможностями, с теми, кто получил судимость, трудовая занятость подростков и взаимодействие с бизнесом на территории, где очень непростой рынок, преимущественно в бюджетной сфере, где нужно найти места для ребят на лето.

Награды для победителей

Победители конкурса Фото: Савелий Петрушев

Церемония награждения победителей конкурса состоялась на следующий день после этапа презентаций, 30 июля. «Лучшим карьерным консультантом» была признана Наталия Петрова из Северска. Победу в категории «Лучший кадровый консультант» одержала Юлия Коваленко. Впервые участвующая в конкурсе девушка покорила экспертов своей эффективной работой с трудными подростками. Звание «Лучшего профконсультанта» досталось Алине Салутиной из Тегульдетского района.

В номинации «Лучший проект» победу одержали представители северского территориального отдела. Их разработка «Задай вопрос профессионалу» подразумевает организацию встреч школьников и студентов с экспертами из различных сфер деятельности. Таким образом ребята получают возможность напрямую задать интересующие их вопросы о работе и получить ценные советы от профессионалов.

Наталия Петрова делится эмоциями по итогам конкурса Фото: Савелий Петрушев

— Я бываю на таких мероприятиях почти всегда, и хочу сказать, что от года к году, мне кажется, профессионализм, уровень и доброжелательность атмосферы все больше и больше ощущаются. В этом году это чувствовалось как никогда, выступать было очень приятно и легко. Огромное спасибо жюри за экспертность, за их мнение, которое нам очень важно. И отдельное спасибо нашему проектному отделу: во время подготовки мы много коммуницировали, ко многому я прислушивалась, помощь была оказана и поддерживающая, и методическая. В этом году чувствовалось, что я не одна, — отметила Наталия Петрова из Северского территориального отдела кадрового центра «Работа России».

Светлана Бутовская получает награду из рук руководителя кадрового центра Фото: Савелий Петрушев

— Для меня этот конкурс очень неожиданно сложился. Я была в отпуске, когда мне позвонили и сказали: «Надо!» Ну, надо, значит, надо, делаем. У меня был буквально один день, чтобы ознакомиться со всеми документами, все прочитать, выучить. Где-то, конечно, я немного недовольна своим выступлением, где-то поставила для себя цели на будущее, определила, что я должна сделать. Для меня этот конкурс — толчок к профессиональному росту, к обучению. Нисколько не жалею, это прекрасный опыт, такие конкурсы действительно нужны. Боишься, но идешь и получаешь опыт, — поделилась эмоциями Светлана Бутовская, представлявшая на конкурсе проект, реализованный в Асине.

Юлия Коваленко делится впечатлениями от своей первой профессиональной победы Фото: Савелий Петрушев

— Я новичок в этом конкурсе во всех смыслах: я полтора года работаю, и в прошлом году, когда я была еще совсем «зеленым» сотрудником, смотрела на конкурсантов и думала, что у меня так никогда не получится. Но ко мне подошли, сказали, что я буду выступать — надо, значит надо, хотя я все равно до последнего в себя не верила. Хочу сказать спасибо за то, что в меня поверили вы, — отметила Юлия Коваленко.

Руководитель кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева приветствует участников конкурса Фото: Савелий Петрушев

— В этом году было представлено 12 территориальных отделов из 18, многие не прошли просто потому что в штате — очень молодые специалисты, а для участия в конкурсе нужно проработать больше года. Есть отделы, где работают пять сотрудников, и если кто-то по стажу в данной категории не проходит, территориальный отдел сразу исключается. Очень досадно, что сильные уже сегодня сотрудники по этой причине не смогли принять участие, — отметила руководитель кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — У конкурса в этом году высокая планка, хорошие проекты. Территория нашей Томской области очень большая, и, конечно, территориальные отделы, хоть и работают в рамках стандарта, все равно имеют собственную специфику. На каких-то территориях больше особых категорий, и туда прицельно направлена работа. Так, в Томском и Шегарском районах в службу занятости обращаются больше участников СВО, есть районы, где больше инвалидов, где-то — подростки, районный отдел чутко реагирует на это. Поэтому очень важно видеть и подсвечивать, чем сильна каждая территория. Этим и полезен конкурс. А еще это обмен опытом и очень ценная возможность пообщаться с коллегами, чтобы в очередной раз убедиться, какое большое и важное дело мы все вместе делаем.

Фото: Савелий Петрушев

