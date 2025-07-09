В Томске прошел первый городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе»

9 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшие выходные в Томске прошел первый городской музыкальный фестиваль «Джаз на Воскресенской горе», организованный городской администрацией, Музеем истории Томска и джаз-клубом Underground.

«Фестиваль прошел блестяще! В удивительной гармонии совпали патетика места основания Томска с его возвышенной акустикой и умиротворяющим воскресным вечером. Умудренные опытом любители джаза говорят, что это был один из самых душевных концертов за всю джазовую историю Томска», — говорит основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Участником фестиваля стал легендарный австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт, известный своей игрой на морских раковинах. Вместе с ним выступили ярчайшие российские музыканты — квартет Дмитрия Сабурова и один из узнаваемых брендов Томска — джаз-оркестр «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

Олег Усенко поблагодарил друзей и партнеров за помощь в организации фестиваля и отдельно отметил вклад коллектива Музея истории Томска и лично директора Светлану Козуб. Также он выразил надежду, что городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе» станет регулярным.

Фото: Савелий Петрушев

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