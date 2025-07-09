18+
18+
Город, Музеи Томска, События, Томские новости, музыка места музей на Воскресенской горе интересные мероприятия в Томске выступления новости В Томске прошел первый городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе»
РЕКЛАМА

В Томске прошел первый городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе»

В минувшие выходные в Томске прошел первый городской музыкальный фестиваль «Джаз на Воскресенской горе», организованный городской администрацией, Музеем истории Томска и джаз-клубом Underground.

«Фестиваль прошел блестяще! В удивительной гармонии совпали патетика места основания Томска с его возвышенной акустикой и умиротворяющим воскресным вечером. Умудренные опытом любители джаза говорят, что это был один из самых душевных концертов за всю джазовую историю Томска», — говорит основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Участником фестиваля стал легендарный австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт, известный своей игрой на морских раковинах. Вместе с ним выступили ярчайшие российские музыканты — квартет Дмитрия Сабурова и один из узнаваемых брендов Томска — джаз-оркестр «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

Олег Усенко поблагодарил друзей и партнеров за помощь в организации фестиваля и отдельно отметил вклад коллектива Музея истории Томска и лично директора Светлану Козуб. Также он выразил надежду, что городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе» станет регулярным.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области продлили особый противопожарный режим

2 июля 2025
Томские новости

Сила в общении. В Томске прошел второй деловой форум «Регион для человека. Сила коммуникаций»

23 июня 2025
Томские новости

В выходные в Томске перекроют участок проспекта Кирова

27 июня 2025
Томские новости

ФНС инициировала банкротство СП Газпромбанка и ГК «Гранит», созданного для строительства кампуса в Томске

24 июня 2025
Томские новости

Надежный барьер: фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома»

26 июня 2025
Томские новости

В выходные в Томске перекроют часть проспекта Фрунзе

3 июля 2025
Еда

Дошла ли до Томска волна тирамису-безумия

1 июля 2025
Томские новости

Мужчина получил ожоги рук, ног и головы при пожаре в Томском районе

9 июня 2025
Томские новости

Томичи стали внимательней читать этикетки и чаще жаловаться на тараканов и крыс

17 июня 2025