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Город, Культура в Томске, Праздники, Томские новости, афиша Томска куда сходить интересные новости Томска Генеральная репетиция фестиваля хантыйской культуры прошла в Томске
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Генеральная репетиция фестиваля хантыйской культуры прошла в Томске

Накануне, 4 июля, в томском Доме искусств прошла генеральная репетиция семейного фестиваля «Хантыйская женщина — дочь тайги».

Участники мероприятия провели репетицию театрализованного дефиле в народных костюмах.

Фестиваль «Хантыйская женщина — дочь тайги» пройдет в четверг, 10 июля, в томском Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Его участников ждут мастер-классы по изготовлению сувениров и костюмов, выставка изделий ручной работы и игры, погружающие в традиции хантов. На протяжении всего мероприятия во дворе будет играть этническая музыка.

«На фестивале вы узнаете о культуре народа ханты прямо от тех, кто живет этим каждый день», — рассказывают организаторы.

Фото: Савелий Петрушев

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