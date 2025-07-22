Что скрывают томские кладбища? Шесть фактов о старинных надгробиях

22 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские кладбища хранят не только память о поколениях сибиряков, но и частицы истории мемориальной архитектуры. Несколько десятков старинных надгробий, переживших революции, войны и десятилетия забвения, до сих пор можно встретить в местах захоронения — на Южном и Северном кладбищах.

Подробнее об истории этих каменных свидетелей прошлого и том, что можно узнать о жизни, культуре и искусстве дореволюционной Сибири, изучая архитектуру и символику некрополей, рассказала томичам исследовательница истории Томска Алина Багинская.

Ее открытая лекция прошла в середине мая этого года в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ III». В нашем материале собрали шесть фактов из выступления Алины о томских кладбищах и дореволюционных надгробиях.

Дореволюционные надгробия сохранились в Томске на... советских кладбищах

Вознесенское кладбище, начало ХХ в. В центре — каменная церковь во имя Вознесения Господня, построенная в 1810 году архитектором П.В. Раевским. Сейчас это район «Сибкабеля» Фото: pastvu.com

Если задаться целью, в Томске можно обнаружить десятки дореволюционных надгробий. По словам исследовательницы Алины Багинской, для сибирских городов такое количество сохранившихся памятников — редкость, похожая ситуация только в Красноярске, Енисейске и Бийке. Но искать необычные артефакты нужно не на дореволюционных кладбищах, тем более сейчас на месте первого — Вознесенского — стоят корпуса «Сибкабеля», а на месте второго — Преображенского — ТЦ «Смайл City» и Студгородок.

Могилы Эдит Барнетт и Эмилии Ивановны Фридберх на Преображенском кладбище, 1921 г. На заднем фоне слева видна колокольня Успенской церкви, которая располагалась на этом кладбище. Фото: pastvu.com

Как объясняет Алина, во многих городах после революции существовала практика перезахоронения могил с закрывающихся дореволюционных кладбищ на новые, советские. Так произошло и в Томске. В 1939 году были открыты Южное и Северное кладбища, По словам Алины, в 1950-е годы, когда закрывали старые кладбища и планировали на этих землях строить заводы, по этой причине десятки дореволюционных надгробий со старых мест стали перевозить на новые. Иногда вместе с могилой, а иногда и нет…

Дореволюционные надгробия использовали повторно в советское время

Когда шла ликвидация Вознесенского и Преображенского кладбищ, люди могли по заявлению перезахоронить своих родственников на новых кладбищах. Так, например, поступили потомки некого Арона Хаймовича, умершего в 1905 году (вероятно, это отец известного томского фотографа Артемия Хаймовича), или томского стоматолога Матвея Лурия (его объявления об оказании услуг часто попадаются в дореволюционных газетах). Но, по словам Алины, если у умершего не находились родственники, которые бы позаботились о его могиле, то надгробие очень часто могли продать или украсть, или использовать в других целях, например, строительных.

— Как я для себя объясняю, почему у нас мало осталось перезахороненных могил, надгробий и так далее? Потому что время было тяжелое, после Гражданской войны было много смертей, голод, кто-то уехал — у умерших просто не осталось родных в Томске. На мой взгляд, это одна из главных причин, — считает Алина.

1. Надгробие на могиле Арона Хаймовича. Южное кладбище.

2. Надгробие на могиле Матвея Лурия. Северное кладбище. Фото: Алина Багинская

После покупки старинного надгробия новый владелец мог стереть старую надпись на лицевой части и вытесать новую, или повесить табличку поверх старой гравировки. Как отмечает исследовательница, подобные памятники в форме каплички, обрезанного дерева и стелы с измененными надписями встречаются на Южном и Северном кладбищах.

Надгробие в виде часовенки. Южное кладбище. Фото: Алина Багинская

Также Алина рекомендует внимательнее рассматривать надгробие. Подсказать, что перед вами дореволюционный монумент, могут даты смерти умершего. Если дата смерти до 1939 года — это перезахороненная могила, если это 1950-е годы и надгробие имеет необычную для советского периода форму — то, вполне возможно, что это тоже дореволюционный памятник.

Чаще всего встречаются старинные надгробия на могилах евреев

Алина рассказывает, что если на Южном кладбище легко ориентироваться и почти сразу можно встретить дореволюционные надгробия, то на Северном все гораздо сложнее. Чтобы найти там сохранившиеся памятники, придется немало побродить по кладбищу, зато, если повезет, как это случилось у исследовательницы, удастся наткнуться сразу на целый сектор старинных захоронений.

Южное кладбище Фото: Алина Багинская

По словам Алины, большинство из них, если судить по именам и фамилиями, принадлежат евреем. Причем, она добавляет, что и на Южном почти все встречающиеся надгробия — тоже еврейские:

— Я думаю, что евреи в большей мере заботились о перезахоронении своих родных или у них были деньги, чтобы купить эти надгробия и поставить на могиле своих предков, — дополняет исследовательница.

Северное кладбище Фото: Алина Багинская

У раввина томской еврейской общины Леви Каминецкого Алина узнала, что они тоже занимаются кладбищенской темой и готовят свой проект, в рамках будет опубликована информация о тех, кто захоронен в еврейских секторах на старых кладбищах.

Единственный в Томске саркофаг

Томский саркофаг. Северное кладбище. Фото: Алина Багинская

Саркофаг — это разновидность традиционного гроба, которая не предназначалась для захоронения в землю, а устанавливалась на поверхности в специальных помещениях или на кладбищах. Традиционно в них хоронили богатых людей, например, учеными в XIX веке были найдены саркофаги княгини Ольги и Ярослава Мудрого.

Фото: Алина Багинская

Как отмечает Алина Багинская, в Томске тоже сохранился уникальный саркофаг, который является единственным в городе. Он расположен на Северном кладбище. Алине по крупицам удалось узнать имя и часть семейной истории похороненной там горожанки, подробнее об этом расследовании можно прочитать у нее в канале ЧЕРЕДА.

В одном из постов исследовательница пишет, что это старинное еврейское надгробие горожанки по фамилии «Граверъ». На нём можно увидеть сразу два типовых элемента: сверху — обрубленное дерево как символ прекратившейся жизни, а в основе — античная ванна. Сбоку — надпись на иврите: «в горе в печали иль в радости всегда о тебе вспоминаю где ты, откликнись, родная моя, но ты в могиле зарыта и хоть другими забыта, а для меня ты живая светишь из дальнего рая последний подарок дорогой и незабвенной сестре от брата Нохима и сестры Фриды Граверъ».​​​​

Старинные надгробия — не только на кладбищах

Увидеть, как выглядели старинные надгробия, можно, не выезжая на кладбища. Например, гуляя по историческому району Болото, по улице Октябрьской, Алина советует заглянуть за ограду Троицкого собора. Там находится могильный памятник томского купца и мецената Евграфа Королёва, который перенесен сюда с Вознесенского кладбища после его закрытия. Как отмечают томские краеведы, надгробие состоит из разных частей, а ранее на нем была установлена фигура скорбящего черного ангела.

Могильный памятник томского купца и мецената Евграфа Королёва Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Он принадлежит Владимиру Фуксману, племяннику известного томского купца Ильи Фуксмана, который умер в Ницце, и его тело было привезено в Томск для захоронения.

А это еще один надгробный постамент, обнаруженный в 2016 году на территории Сибирского химического комбината возле одного из цехов во время уборки. Найденный камень был сделан из черного гранита, а его вес составлял 350 килограммов. Фото: Atomsib.ru

Позже на нем удалось прочитать выгравированную надпись и узнать, чей это был памятник. Оказалось, что он принадлежал томской купчихе 2-й гильдии Акулине Харитоновой, личности в дореволюционном Томске достаточно известной. До кончины в 1912 году (эта дата высечена на граните), купчиха владела несколькими магазинами модной одежды и шляпок. После этот исторический артефакт был передан Томскому областному краеведческому музею. Сегодня он располагается в музейном дворике на пр. Ленина.

Михаил Усов и Южное кладбище

Надгробие академика Михаила Усова. Южное кладбище. Фото: Алина Багинская

Известный томский ученый Михаил Усов, русский геолог, академик АН СССР и ученик Владимира Обручева умер уже после революции — в 1939 году. Его похоронили на тогда еще действовавшем дореволюционном Преображенском кладбище, а затем перезахоронили на Южном. Его могила, хотя и не относится к дореволюционным надгробиям, также является важным для города историческим объектом.

Кстати, сегодня Южное и Северное кладбища тоже уже стали частью томской истории. Первое было закрыто в начале 1960-х годов, второе — в 1970-е.

Алина Багинская Все мы можем изучать надгробия через призму истории и политики, потому что этот пласт очень сильно влиял на все сферы жизни, в том числе и на архитектуру старинных надгробий. Мы видим, как менялось государство, как менялась его политика и как это влияло на мемориальную архитектуру, — отмечает Алина Багинская. — Лично мне изучение старинных кладбищ и архитектуры надгробий помогает не только углубиться в историю города, но и бороться со страхом смерти — своего рода, терапевтическая работа. Ты задумываешься, как люди раньше к этому относились, что они вкладывали в культуру захоронений, какие символы использовали и как они расшифровываются... Этой теме нет конца и края. Впереди еще советские надгробия, которые я тоже буду изучать.

Текст: Алена Попова

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