И швец, и жнец: в Томской области выбрали «Лучших по профессии»

29 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томской области выбрали еще троих «Лучших по профессии». Определены победители регионального этапа одноименного конкурса среди швей, агрономов и сварщиков.

Как проходили состязания и кто представит Томскую область на федеральном этапе, рассказываем в нашем материале.

Рвать и строчить

Швея за работой Фото: Савелий Петрушев

Региональный этап конкурса швей прошел 29 мая на площадке Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг. В нем приняли участие четыре претендентки, профессиональные швеи, работающие на томских предприятиях легкой промышленности. Им предстояло пройти тестирование, содержащее вопросы об устройстве рабочего места и различных производственных регламентов.

Швея Татьяна Градовец, компания «Минидино» Фото: Савелий Петрушев

— Задания были интересные: позволяли вспомнить, что знаешь и может быть, что-то новенькое для себя открыть, — поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса Татьяна Градовец. — Мне понравился этот модуль. Описанные задачи были разнообразными, из всего спектра нашей повседневной деятельности: от того, что в первую очередь делать при пожаре до того, как отрегулировать машинку.

Затем участницы приступили к кейс-сессии. Каждой из них нужно было решить собственную профессиональную задачу.

Швея Анна Рахимова, преподаватель Губернаторского колледжа культуры и искусств Фото: Савелий Петрушев

— Так как я являюсь преподавателем, сама обладаю швейной профессией, то решила попробовать свои силы. На конкурсе очень интересные задания, сложные, дают возможность подтвердить свою квалификацию, вспомнить теоретическую часть, терминологию — все же мы разговариваем на хорошем профессиональном портновском языке. Была приятная атмосфера, потому что мы все друг друга понимаем. Работали плотно, хорошая конкуренция, все-таки профессионалы своего дела собрались, серьезный подход, — отметила участница конкурса Анна Рахимова. — Я считаю, что такие конкурсы нужны, чтобы знать, что в нашем регионе есть профессионалы своего дела, увидеть их вживую, познакомиться, проверить своем мастерство.

Выполнение практического задания швеей Еленой Окс Фото: Савелий Петрушев

Самым длительным и сложным этапом для конкурсанток стала практика. За отведенное время им предстояло превратить несколько заготовок в изделия — воротники и другие элементы одежды.

Преподаватель спец дисциплин швейного профиля ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» Ольга Волынцева Фото: Савелий Петрушев

— Некоторые конкурсантки показали очень высокий уровень мастерства, — отметила председатель конкурсной комиссии — преподаватель спец дисциплин швейного профиля ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» Ольга Волынцева. — Такие конкурсы — это обмен опытом, умениями. Стоит увеличивать количество участников, а в жюри, вместе с преподавателями, включать и технологов с предприятий.

Лучшие швеи Томской области: Татьяна Лесникова, Татьяна Градовец, Анна Рахимова и Елена Окс Фото: Савелий Петрушев

По итогам целого дня профессиональных соревнований «бронза» досталась Анне Рахимовой из Губернаторского колледжа культуры и искусств. Второе место у представительницы компании «Мастерская» Татьяны Лесниковой. Победа досталась швее из бренда «Минидино» Татьяне Градовец. Именно она представит Томскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии».

Варит, но не борщ

Сварщики выполняют практические конкурсные задания Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Следующим был конкурс лучших сварщиков. Он стартовал 2 июня и проходил в течение трех дней. В конкурсе приняли участие пять специалистов. Им также предстояло выполнить задания, сформированные организаторами федерального этапа из Перми. Конкурс проходил на базе Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Для начала конкурсантов ждало тестирование, включающее 30 вопросов. Таким образом проверялись их знания трудового законодательства, основ охраны труда и техники безопасности, и, собственно сварки: используемого оборудования, навыки чтения чертежей и схем, понимание технологического процесса работ.

Ответив на вопросы, конкурсанты приступили к практической части. За отведенное время они выполнили сварку двумя различными методами. По итогам конкурса в тройку лидеров вошли специалисты ООО «Газпром трансгаз Томск». На первом и третьем месте сварщики Управления аварийно-восстановительных работ компании Алексей Козлов и Дмитрий Скобельков. «Серебро» у Алексея Гайсина из Томского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Агроном, сын агропрома

Агроном выполняет задание конкурса в поле Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Лучших агрономов Томской области выбирали 24 июня. Конкурс проходил на базе Томского аграрного колледжа. Здесь собрали пять специалистов из разных районов нашего региона. Их ждала настоящая проверка профессионализма, тем более, подобный конкурс проходил в Томской области впервые.

Участникам предстояло показать экспертной комиссии свои знания, пройдя тест из 50 вопросов. Далее последовала кейс-сессия, в рамках которой специалистам предлагалось проблемное задание, описывающее ситуацию, с которой агроном может столкнуться во время работы.

На учебных полях колледжа Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Практическая часть конкурса прошла на учебных полях колледжа у Кузовлево. На делянках площадью 40 кв. метров конкурсанты отрабатывали три модуля. В рамках первого специалисты измеряли скорость ветра, температуру воздуха и почвы, определяли кислотность и плотность почвы.

Второй модуль предполагал отбор зерна и оценку его качества, третий — мероприятия по защите растений. На каждый модуль отводилось определенное время: от 20 до 35 минут. По завершении каждого блока заданий составлялась аналитическая записка.

Призеры конкурса лучших агрономов и заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

По итогам конкурса победу одержал ведущий специалист — главный агроном администрации Чаинского района Антон Овчинников. Второе место у его коллеги из отдела АПК администрации Асиновского района Елены Качновой. Третьим стал главный агроном СПК «Межениновский» Томского района Иван Пуль.

Лучшие в новой профессии

В июле в Томске пройдет еще один «Лучший по профессии» Фото: Савелий Петрушев

Одной из новаций этого года стала номинация «Второй старт». В ней примут участие специалисты, работающие в новой сфере после переобучения. В Томске этот конкурс пройдет в июле. Его участников ждет тестирование на знание правил охраны труда. Также конкурсанты представят свой путь в новой карьерной траектории и запишут видеоролик-мастер-класс с обучением по одному из ключевых навыков в своей новой профессии.

Все победители регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» будут представлят Томскую область на федеральном уровне. Они не только будут отстаивать честь региона, но и поборются за весьма внушительный призовой фонд.

— Последний месяц оказался богат на конкурсы профессионального мастерства. И наши участники показали высочайший уровень профессионализма. В итоге мы отобрали тех, кто представит регион на федеральном этапе, одна из номинаций которого — робототехника — состоится на базе Томского политеха. Ждем новых побед от наших профессионалов, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

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