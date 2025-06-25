Зеленые «памятники». Томские нефтяники приняли участие в акции «Сад памяти»

25 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сотрудники «Томскнефти» традиционно приняли участие в международной акции «Сад памяти». В Чаинском районе нефтяники высадили тысячи сеянцев елей, а одну из детских площадок Стрежевого украсили саженцы рябины и черёмухи.

Что это за акция и почему нефтяники ежегодно её поддерживают, рассказываем в нашем материале.

Сад памяти

«Сад памяти» — масштабная эколого-патриотическая акция, в ходе которой добровольцы по всей России и в более чем 70 других странах высаживают деревья в память о советских солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. Таким образом участники создают своего рода зеленые «памятники», а также помогают восстановлению лесного фонда и снижению углеродного следа. За пять лет в рамках акции высадили более 130 млн деревьев.

Высадка сеянцев сосны Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году центральной площадкой «Садов памяти» в Томской области стал участок в Тимирязевском лесничестве. Теперь здесь будут расти 7,5 тысяч сеянцев сосны. Кроме того, в конце мая благодаря инициативе «Томскнефти» появилось еще 60 тыс. будущих хвойных деревьев в Чаинском районе.

На высадку такого большого количества сеянцев у специалистов ушло около четырех дней. Теперь за еще совсем юными сосенками следят сотрудники «Томскнефти». Они регулярно проверяют, как прижились сеянцы, и, в случае необходимости, будут подсаживать новые деревья, чтобы зеленые «памятники» павшим в Великой Отечественной войне сохранились на долгие годы.

Высадка аллеи в Стрежевом Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Следующий этап акции для сотрудников «Томскнефти» прошел в родном для предприятия городе Стрежевом. Шестого июня нефтяники вместе с волонтерами высадили небольшую аллею на построенной в прошлом году детской площадке во дворе дома по ул. Строителей, 80. Теперь здесь цветут и радуют глаз черемуха и рябина. Молодые деревья не останутся без ухода: за ними будут следить специалисты управления городского хозяйства. Впрочем, нефтяники тоже не оставляют без внимания свои городские посадки. В этом году в Стрежевом они добавят зелени на одну из аллей, высаженных в 2024-м.

Высадка аллеи в Стрежевом Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В «Томскнефти» считают, что участие в создании «Садов памяти» — это, прежде всего, дань уважения героям Великой Отечественной войны, и при этом шаг в развитии экологической культуры. Акция вносит вклад в формирование здоровой атмосферы и благоустройство в регионах деятельности нефтедобывающего предприятия. Для компании такие инициативы важны не только с точки зрения социальной ответственности. Это вклад в устойчивое развитие территорий.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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