10 [непопулярных] видов летнего Томска и окрестностей в XX веке

Какими были Томск и его окрестности летом 1930-го? А в начале 1950-х? А в 1981?

Собрали для вас десять неочевидных видов летнего города. Большинство этих снимков «живут» на нашем архивном проекте 1604.ru. Кстати, ему в этом году исполняется 10 лет!

И не забывайте снимать свое лето, когда-нибудь эти моменты из 2025-го пригодятся вашим потомкам.

Тимирязевский проспект, вид на площадь Революции. До 1920 года — улица Садовая.* Начало 1930-х. Фото: неизвестен

Дача с мезонином в Городке**, 24 июля 1935 года. Фото: личный архив Екатерины Беловой

Дача «Орлиное гнездо» в районе Басандайки, конец 1930-х. Фото: личный архив Екатерины Беловой

Игра в волейбол на заднем дворе дома №76/2 по улице Розы Люксембург***, начало 1950-х. Фото: Н. Оленев, хранится у потомков томского купца Стаденберга

Беседка на берегу озера в Городском саду Томска, 1960-е. Фото: из частного архива

Скульптура в Городском саду, 1960-е. Фото: Григорий Абрамочкин

Проспект Ленина в районе остановки к/т им. Горького, лето 1966-го. Фото: Борис Коротков

Трибуна на площади Революции (ныне — Ново-Соборная), 1970-1980-е. Фото: Василий Черемин

Дом с жар-птицами на ул. Красноармейской, 67/1 в 1980-е. Фото: Василий Черемин

Вид на площадь Южную и Мокрушинский переезд с крыши первого этажа дома по ул. Нахимова, 15****. 1981 год. Фото: Александр Попов

*Тимирязевским проспектом с 1920 до 1959 года называлась часть нынешнего проспекта Ленина от площади Революции (Ново-Соборная) до Лагерного сада.

**Сейчас это часть села Тимирязевское.

***На заднем плане видно два окна дома №7 по улице Дальне-Ключевская. Слева, на месте сараев, сейчас девятиэтажка (пер. Николая Островского, 8).

****Сваи на пустыре подготовлены для строительства дома по улице Красноармейской, 135.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».