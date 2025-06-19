Вручили награды: в Томске впервые прошел конкурс «Лучшие работодатели в сфере занятости»

19 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В начале июня в Томске подвели итоги первого регионального конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения в Томской области». Его лауреатами стали представители компаний и организаций, которые уделяют особое внимание работе с подростками, инвалидами и участниками СВО.

Кто получил награды первого конкурса работодателей — рассказываем в нашем материале.

Лучших нужно отмечать

Фото: Савелий Петрушев

Конкурс задумывался как средство поощрения работодателей, которые ведут активную работу с определенными категориями граждан. Всего в нем было заявлено три номинации. Отмечали лучших по трудоустройству инвалидов, участников СВО и временно принимающих на работу несовершеннолетних.

Всего c 20 января по 15 апреля 2025 года на конкурс поступило около 60 заявок от предприятий и организаций Томской области.

Михаил Киселёв Фото: Савелий Петрушев

— Конкурс появился благодаря вам, дорогие работодатели. Действительно непростые категории по трудоустройству — ребята-подростки, люди с инвалидностью и участники СВО, — отметил идейный вдохновитель, конкурса первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике Михаил Киселёв. — Мы надеемся, что конкурс станет ежегодным, и вы расскажете о нем своим коллегам и работодателям, чтобы они тоже участвовали и делились лучшими практиками. Ведь друг другу о трудоустройстве вы лучше расскажете, чем мы.

В заявках представители организаций описывали свои кейсы, прикладывали к ним фотопрезентации, интервью и другие материалы, которые позволяли понять эффективность деятельности в сфере содействия занятости. Конкурсантов оценивала независимая комиссия, в состав которой вошли представители регионального Департамента труда и занятости населения, кадрового центра «Работа России», НИ ТГУ, общественных объединений и фондов. Они выбрали тех, кто создает своим сотрудникам наилучшие условия труда, предоставляет дополнительные социальные гарантии и достойную зарплату.

Церемония награждения

Награждение конкурсантов Фото: Савелий Петрушев

В номинации «Лучший работодатель в Томской области по трудоустройству инвалидов» третье место разделили МАОУ СОШ №1 города Асино Томской области и Ассоциация «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства». «Серебро» у Томской областной региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» и «Бакчарской межпоселенческой централизованной библиотечной системы».

Призеры и победители конкурса в номинации «Лучший работодатель в Томской области по трудоустройству инвалидов» Фото: Савелий Петрушев

Победителем в этой номинации стало Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Сегодня более 70% их сотрудников — это инвалиды с нарушениями слуха. Работодатель создает им комфортную и адаптированную среду. Организация повышает квалификацию сотрудников с инвалидностью, развивает систему наставничества и проводит корпоративные мероприятия.

Призеры и победители конкурса в номинации «Лучший работодатель в Томской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан Фото: Савелий Петрушев

За победу в номинации «Лучший работодатель в Томской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» боролись представители компаний и организаций, уделяющих особое внимание подросткам. Третье место досталось АО «НИИПП». На втором — компания «Деревенское молочко». Победителем стали АО «Северский водоканал» и АО «НПФ «Микран».

Директор АО «Северский водоканал» Марат Шарафутдинов Фото: Савелий Петрушев

— Эта награда — наш путь в 20 лет, работа всего коллектива. Лет пять назад мы поняли, что есть очень важная сторона нашей жизни — работа с подростками, наставничество тех людей, которые нас когда-то заменят. В нашем регионе очень важно удержать ребят, потому что многие уезжают. Мы подумали, что нужно эту работу организовать качественно по-другому: стать наставниками, максимально рассказать о нашем производстве, показать, какие плюсы в специальности рабочего человека. Для этого мы перестроили системы охраны труда, маркетинга. Мы все являемся большой частью команды Томской области. Спасибо за возможность себя показать, — отметил директор АО «Северский водоканал» Марат Шарафутдинов.

Один из обладателей награды в спецноминации Фото: Савелий Петрушев

Также организаторы конкурса подготовили две специальные номинации. МАОУ СОШ с. Батурино стала «Лучшим работодателем в Томской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в сфере образования». В другой спецноминации «Лучший работодатель в Томской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в сфере здравоохранения» одержала победу Каргасокская районная больница.

Призеры и победители конкурс в номинации «Лучший работодатель в Томской области по трудоустройству участников СВО Фото: Савелий Петрушев

Последней номинацией стала «Лучший работодатель в Томской области по трудоустройству участников СВО». Второе место здесь занял МУП «ЖКХ Молодежный». Победителем номинации признано ООО «Межениновская птицефабрика». Награды представителям работодателей вручила руководитель фонда «Защитники Отечества» Ирина Муравьева.

— Мы давно планировали организовать подобный конкурс. Очень рады, что в нем активно приняли участие наши работодатели. Конкурс станет ежегодным и в следующем году в нем будет больше номинаций. А это значит, еще больше работодателей получат заслуженное признание за грамотную организацию трудовой деятельности, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

— Впервые в Томской области учреждается такой конкурс, и мы надеемся на вовлечение большего количества работодателей, которые получат общественное признание. Подростки — это наше будущее, ответственность для каждого работодателя. Но от того, как каждый работодатель относится к началу первого трудового опыта и складывается впечатление будущего работника. Это, своего рода, профессиональные пробы, которые воспитывают в тебе ответственность, — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных. — Спасибо организациям, которые трудоустраивают на работу людей с инвалидностью и людей, вернувшихся из зоны СВО. Надеюсь, что в следующем году количество работодателей у нас в конкурсе будет только прирастать.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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