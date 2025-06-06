Пираты, «клад» и мыльные пузыри В Томском филиале АО «ССК» провели семейный праздник

6 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне Дня защиты детей в Томском филиале АО «Сибирская Сервисная Компания» прошел семейный праздник. Возле офиса компании звучали музыка, детский смех и кружились мыльные пузыри.

Как в компании отметили начало лета в этом году — рассказываем в нашем материале.

Детская традиция

Праздник начинается Фото: Савелий Петрушев

— Традиция отмечать День защиты детей в нашем филиале появилась в прошлом году. Тогда мы провели мероприятие в офисе: организовали мастер-классы, пряники разрисовывали, ходили с экскурсиями по кабинетам, чтобы дети увидели, где их родители работают и понимали, чем они занимаются, — рассказал директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Мы получили положительный отклик от сотрудников и решили продолжить. Уверен, что на будущий год еще больше будет желающих.

Фото: Савелий Петрушев

— В этом году у нас на празднике почти в два раза больше детей, чем в прошлом. Составляя программу, мы учитывали, что ребята разновозрастные — от трех до 15 лет — и нужно сделать так, чтобы всем было интересно, — рассказала организатор мероприятия, председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО «ССК» Алёна Денисенко. — Вместе с аниматорами ребята пели, танцевали, водили хороводы, участвовали в разных конкурсах. Мы добавили шоу и больше интерактива с угощениями.

«Клад» открыт Фото: Савелий Петрушев

Кульминацией стал поиск «сокровища» на набережной у офиса Томского филиала. Дети вместе с «пиратами» нашли сундук и открыли его, подобрав правильное «заклинание». Внутри оказались «золотые» медали, которые тут же съели самые нетерпеливые. После этого стартовала финальная часть праздника — шоу мыльных пузырей, после которого всем раздали воздушные шары.

Ольга Усталова Фото: Савелий Петрушев

— Я привела сына, ему пять лет — он давно ждал, спрашивал: «Мама, когда уже у тебя на работе будет праздник, я хочу!» и остался в восторге, — рассказала мама одного из гостей праздника, главный специалист группы сопровождения информационных систем Томского филиала АО «ССК» Ольга Усталова. — Нам очень понравилось! Спасибо руководству, что проводят такие мероприятия для детей сотрудников.

Артем, фанат детских праздников ССК Фото: Савелий Петрушев

— Здесь весело и интересно. Мы играем в разные игры и ищем сундук с золотом. Я и раньше в ССК на праздники ходил — мы красили пряники на Новый год, тоже интересно было, — поделился впечатлениями Артем.

Маша Ложкина со своей «добычей» Фото: Савелий Петрушев

— Очень веселый был праздник! Особенно мне понравилось, когда с капибарой играли. Я и раньше приходила к маме в офис. У нее тут очень серьезная работа, она вызывает всякие машины, чтобы отвозить людей и разную технику. Мне всегда здесь интересно, — отметила по итогам праздника Маша Ложкина.

Фото: Савелий Петрушев

— От родителей и детей мы слышим много теплых слов после праздников в нашей компании. Радостно видеть восторженные эмоции ребятишек, их улыбки, слышать смех. Это такое счастье — побегать, повеселиться, — отметила председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО «ССК» Алена Денисенко.

— Очень радует, что в нашем коллективе становится все больше добрых традиций. Проявление внимания и заботы о детях, возможность сделать их жизнь ярче и радостнее, бесспорно, находит отклик в сердцах наших сотрудников — отметила заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу Анна Верховская. — Проведение таких мероприятий помогает нам еще больше укрепить отношения в коллективе, повысить лояльность к компании. Мы поддерживаем семейные ценности, и этот праздник, уверена, останется в копилке самых ярких воспоминаний!

25 лет АО «Сибирская Сервисная Компания» успешно оказывает услуги для предприятий нефтегазодобывающего комплекса, обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. Главная ценность АО «ССК» — это команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять только когда есть высококвалифицированные кадры. За плечами предприятия четверть века успешных решений на благо энергетической безопасности России. Впереди — новые перспективы и новые достижения. Но неизменными остаются главные принципы: надёжность в партнёрстве, качество в работе, уверенность в будущем.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».