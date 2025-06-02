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В Томске прошел фестиваль «Цензурой одобрено»

Накануне в Томске завершился двухдневный фестиваль «Цензурой одобрено». Мероприятие прошло в новом арт-пространстве «Тайный Томск» на пер. Батенькова, 5.

Для участников организаторы подготовили выставочную зону, мини-маркет с авторским мерчем, а также музыкальную программу.

Коме того, фестиваль включал поэтический вечер «Мною сказано верно», «тату островок», а также боди-арт перформансы.

Фото: Савелий Петрушев

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