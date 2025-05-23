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В Томске прошел мастер-класс по созданию открытки в сибирском стиле

Сотрудники Научной библиотеки ТГУ провели мастер-класс по созданию открытки в стиле сибирского художника Михаила Щеглова. Мероприятие состоялось 18 мая в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ III».

Мастер-класс стал своеобразным продолжением контекстной экскурсии в Музее книги «Творцы художественной жизни Сибири начала ХХ века». Его ведущие — заведующая отделом основного фонда НБ ТГУ Екатерина Ивановская и главный библиотекарь отдела основного фонда НБ ТГУ Екатерина Косова — рассказали участникам о «сибирском стиле» и познакомили их с особенностями этого направления.

В качестве примера они привели работы художника Михаила Щеглова — его графику из журнала «Сибирская новь» и серию рисунков «Из жизни нарымских остяков». Иллюстрации автора участники встречи смогли нанести на свою открытку с помощью штампа и острого пера.

Что из этого получилось — смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

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