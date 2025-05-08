В Томске отметили День радио традиционным выкидыванием техники

8 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 7 мая, в Томске прошла традиционная акция «Технический прогресс».

Студенты ТУСУРа выбрасывали из окна девятого этажа общежития №6 на ул. Лыткина, 8 старую технику.

— Полëты техники из окон — это всегда зрелищно. Отдельно сообщаем, что все мониторы и телевизоры, участвовавшие в трюках без дублëров, отправились на переработку, — отметили в группе ТУСУРа «ВКонтакте». — А некоторые зрители ушли домой с парочкой медных катушек.

Также в рамках празднования Дня радио были запланированы шествие и концерт, однако, мероприятия были перенесены.

Фото: Савелий Петрушев

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