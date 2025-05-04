Весна пришла! Цветущий Томск в объективе Вячеслава Смирнова

4 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Весна наконец-то пришла в наш истосковавшийся по теплу Томск. А вместе с ней расцвела целой палитрой красок и местная природа, радуя жителей своей скромной таежной красотой и усложняя жизнь аллергиков.

Великолепные виды расцветающих томских растений — от пушистых верб до робких подснежников и медуниц в фотографиях Вячеслава Смирнова.

Фото: Вячеслав Смирнов

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