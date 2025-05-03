Старинные районы Томска. Гуляем по Уржатке

3 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В майские предлагаем прогуляться по старинному району Томска — Уржатке. Уверены, что многократно исхоженный центр города еще сможет удивить, если отойти немного в сторону от привычного маршрута. Начинаем прогулку!

Необычное название Уржатка получил небольшой район между Воскресенской и Юрточной горами, рядом с местом слияния Ушайки с Томью.

Само слово — это русифицированный вариант тюркского слова, которое можно перевести как «понижающаяся уступами местность» или «крепкий берег».

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