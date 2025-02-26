«Томскнефть» приглашает в свою команду

26 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Специалисты «Томскнефти» приняли участие в ежегодной ярмарке вакансий в Тюменском индустриальном университете. После общения с ними более сотни студентов захотели пройти практику или устроиться на работу в компанию.

В этом году ярмарка стала рекордной по количеству участников. Свои предложения студентам подготовили 105 предприятий из различных отраслей — от информационных технологий и финансов до производства.

Ярмарка проходила на нескольких площадках. На одной из них развернулся стенд «Томскнефти». Представители предприятия — специалисты по работе с кадрами и руководитель одного из ключевых направлений управления эксплуатации трубопроводов — пообщались со студентами разных курсов нефтегазового отделения, ответили на их вопросы и рассказали о специфике работы в компании.

Наталья Тогущакова отвечает на вопросы студентов Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Как правило, студенты уточняли информацию о вахтовом методе работы. Им было интересно узнать об условиях проживания в вахтовых поселках, мерах поддержки для молодых специалистов и процессе наставничества в нашей компании, — рассказала специалист по развитию и обучению персонала «Томскнефти» Наталья Тогущакова.

Работой в «Томскнефти» интересовались студенты-геологи, будущие маркшейдеры, операторы, инженеры по эксплуатации трубопроводов и другие будущие специалисты профильных направлений. В результате, по итогам ярмарки делегация из Стрежевого собрала более сотни анкет от студентов, готовых начать свою карьерную траекторию в компании. При этом среди заявок было и более двадцати резюме от выпускников вуза, сделавших выбор в пользу «Томскнефти».

Руководитель по эксплуатации, ремонту трубопроводов и природовосстановительных работ управления эксплуатации трубопроводов Михаил Юдин общается со студентами Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Наша основная цель заключалась в поиске талантливых и перспективных студентов и выпускников, которые смогут усилить нашу команду. Поэтому представили компанию как привлекательное место для работы, подчеркнув весь спектр возможностей для профессионального роста и развития, — отметила Наталья Тогущакова. — И, надо отметить, что многих студентов и выпускников эти возможности заинтересовали. Было приятно видеть их энтузиазм и желание развиваться в нефтегазовой сфере. Кроме того, мы получили большое количество резюме, что позволит в дальнейшем тщательно отобрать кандидатов для стажировок и трудоустройства. Так что итоги ярмарки вполне оправдали наши ожидания.

Специалисты «Томскнефти» регулярно принимают участие в карьерных мероприятиях, которые организуют образовательные учреждения по всей России. Так компания поддерживает свой кадровый потенциал на высоком уровне. Следующее выездное мероприятие пройдет в марте. На этот раз сотрудники «Томскнефти» будут общаться со студентами в стенах Томского политеха — вуза, который давно и прочно сотрудничает с компанией.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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