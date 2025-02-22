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Восемь сортов тюльпанов увидят томичи на выставке в Трубачево

Накануне, 21 февраля, в томском садовом центре Трубачево открылась выставка тюльпанов.

Как уточняют организаторы, здесь можно увидеть более восьми сортов этих растений — как классических, так и экзотических. Посетители выставки смогут приобрести понравившиеся растения или сделать фотографии на память.

Посетить экспозицию можно с 8.00 до 18.00 в поселке Трубачево на ул. Центральная, 27.

Вход свободный.

Фото: Савелий Петрушев

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