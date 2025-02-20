Четверть века стабильности и мастерства: Сибирская Сервисная Компания отметила юбилей

20 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «ССК»

В феврале 2025 года АО «Сибирская Сервисная Компания» отметила 25 лет со дня основания. Предприятие обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы.

Одно из ведущих подразделений АО «ССК» располагается в Томске. Здесь в дни рождения компании традиционно поощряют лучших работников. Юбилейный год не стал исключением.

Самая популярная буровая компания

Фото: Савелий Петрушев

К своему юбилейному году Сибирская Сервисная Компания подошла с выдающимися результатами. Так, по итогам независимого опроса крупнейших нефтегазовых предприятий АО «ССК» второй раз подряд стала лидером в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение», три года подряд удерживала лидирующие позиции в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». Кроме того, по итогам 2024 года компания входит в тройку лидеров в номинации «Экологические решения», в ТОП-4 лучших работодателей среди отечественных нефтесервисных компаний, признана лучшей в номинации «Условия труда и репутация», а также возглавляет список самых популярных буровых компаний России.

Заместитель генерального директора ССК по строительству скважин Андрей Кошелев вручает награды томичам Фото: Савелий Петрушев

— Сибирская Сервисная Компания достаточно большая, география нашей деятельности очень широка, но несмотря на это, мы всегда рядом, всегда вместе. Филиалы помогают друг другу оборудованием, опытом, знаниями, — отметил заместитель генерального директора АО «ССК» по строительству скважин Андрей Кошелев. — Компания и Томский филиал, в частности, в 2024 году выполнила свой бизнес-план. Мы справились, несмотря на большой объем работы.

Томский филиал по праву считается одним из лидеров в Сибирской Сервисной Компании. За 25 лет силами подразделения было пробурено более 2,5 млн метров горных пород, построено и передано заказчикам более 680 скважин различного назначения. В активе филиала работы над сложнейшими проектами сверхглубоких параметрических скважин «Восток 1» и «Восток 3», а также «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове.

Директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков поздравляет коллег Фото: Савелий Петрушев

— 25 лет — это серьезная дата. Мы заработали репутацию надежного партнера у крупных предприятий нефтегазодобывающего комплекса и продолжаем работать во всех нефтегазоносных регионах нашей страны, — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — К юбилею мы подошли с большим багажом знаний, сплоченным коллективом. У нас есть достаточное количество производственных мощностей, мы их постоянно модернизируем, внедряем новые технологии, поэтому уверенно смотрим в будущее. Залог успеха ССК — это люди. Основной костяк у нас сформирован – многие сотрудники работают в компании более 10 лет. При этом, мы стремимся привлекать в коллектив молодых специалистов. К тому же, мы несколько изменили подход к проведению и организации работ, управляемости процессами: внедрили системность, которая позволяет нам четко и правильно распределять ресурсы, людей, объем работ, обязанности и планово выполнять поставленные задачи.

Залог успеха — в людях

Фото: Савелий Петрушев

Четвертьвековой юбилей компании стал заметным событием для сотрудников и ветеранов Томского филиала Сибирской Сервисной Компании. Более 50 работников были отмечены министерскими, отраслевыми, региональными и корпоративными наградами. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в работе сотрудники получили звание «Заслуженный работник АО «ССК», были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики и Союза Нефтегазопромышленников России.

Начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгий Бородулин поздравляет сотрудников ССК Фото: пресс-служба АО «ССК»

Медаль «За достижения», Почетную грамоту и Благодарность Администрации Томской области за значительный вклад в развитие региона вручил специалистам начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгий Бородулин. Поздравил коллектив с юбилеем и Глава администрации Ленинского района города Томска — Андрей Дорош. А заместитель мэра города Томска по благоустройству Николай Глебович поблагодарил за ответственную работу, направленную на развитие региона, и наградил лучших работников юбилейными медалями «420 лет городу Томску».

Заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович поздравляет сотрудников ССК Фото: Савелий Петрушев

— Сибирская Сервисная Компания по праву занимает ведущую позицию среди независимых нефтесервисных предприятий нашей страны. Уже более двух десятилетий вы демонстрирует высокие стандарты работы и профессионализм своих сотрудников. Начав с одной буровой бригады, сейчас уже более 600 специалистов ежедневно вносят свой вклад, подтверждая лидерские позиции компании, — отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

Мастер буровой на месторождении Фото: пресс-служба АО «ССК»

Сибирская Сервисная Компания делает ставку на квалифицированный персонал. Так, на заре становления, филиал в Томске формировался из опытных профессионалов геологоразведочных экспедиций. Традиционно здесь работали самые опытные кадры — геологи, буровики, вышкомонтажники, механики, инженеры. Высокую планку профессионализма в компании держат на протяжении всех 25 лет.

Мастер буровой Андрей Мухин Фото: Савелий Петрушев

— Я работаю в ССК с 2002 года. Люблю свою работу и горжусь нашей компанией. Здесь есть стабильность, предприятие дает чувство уверенности в завтрашнем дне. Если вспомнить про кризис 2010 года, нас направляли в разные подразделения, чтобы была работа, и мы могли больше зарабатывать. Сами понимаете: у многих есть кредиты, семьи, дети. Мы выстояли во многие сложные времена. Приятно работать с профессионалами в коллективе, где меня знают, и где я всех знаю. Партнерское и дружеское общение очень помогает при выполнении производственных задач. Приятно, что в связи с 25-летием со дня образования компании руководство оценило мой вклад. Мне вручили Памятный почетный знак «За освоение недр Западной Сибири», — поделился мастер буровой Андрей Мухин.

Ведущий инженер по бурению отдела технологического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Наталья Безгодова Фото: Савелий Петрушев

— Я работаю в компании больше 13 лет. И все эти годы я постоянно узнаю что-то новое, — рассказала ведущий инженер по бурению отдела технологического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Наталья Безгодова. — В ССК я пришла после института. Всему, что я знаю, я научилась именно здесь, благодаря моим руководителям и коллегам. Мой отдел занимается проводкой скважин, а я работаю с подрядчиками: принимаю объемы, заключаю договоры. У нас вводятся новые программы, компания не стоит на месте, это дает возможность и мне развиваться. Движение необходимо, чтобы соответствовать рынку и оперативно решать текущие задачи. У нас в Томском филиале очень устоявшийся коллектив, многие специалисты работают по 15 и больше лет. И эта стабильность дает уверенность в будущем. Ведь с какими сложностями ты бы ни столкнулся, всегда знаешь, что можешь обратиться к коллегам, они подскажут, помогут, объяснят, направят.

Надежность в партнерстве

Сотрудников ССК поздравляет зам директора по бурению и внутрискважинным технологиям Нижневартовского филиала нефтяной компании «РуссНефть» Игорь Мальцев Фото: Савелий Петрушев

Выполнять обязательства, быстро реагировать на все вызовы времени, профессионально делать свою работу — именно эти качества ценят в Томском филиале АО «ССК» заказчики и партнеры. 25 лет предприятие качественно и своевременно оказывает услуги крупнейшим недропользователям России. С каждым годом требования повышаются, скважины становятся всё сложнее. Сибирская Сервисная Компания берется за трудные проекты и успешно их реализует. Руководители предприятий-партнеров и заказчиков пришли поздравить коллектив с юбилеем. Сотрудникам были вручены награды и благодарственные письма.

Качество в работе

Денис Жданов, руководитель проекта «Томскнефть» Томского филиала АО «ССК» Фото: Савелий Петрушев

— В компании я работаю 20 лет. Здесь всегда поддерживают специалистов в продвижении по карьерной лестнице, в возможностях профессионального роста, есть обучение, надежная социальная политика и забота о семьях, — отметил руководитель проекта Томского филиала АО «ССК» Денис Жданов.

Ведущий экономист планово-экономического отдела Томского филиала АО «ССК» Ксения Ляховская рада работать в ССК Фото: Савелий Петрушев

— Я попала в ССК пять лет назад совсем случайно — увидела вакансию. Сразу обратила внимание, что здесь работают приятные люди, я слышала хорошие отзывы про коллектив. Мне очень нравится наша команда, это то, что меня держит в компании, — рассказала ведущий экономист планово-экономического отдела Томского филиала АО «ССК» Ксения Ляховская.

Начальник производственно-геологической группы Томского филиала АО «ССК» Алексей Швайцер Фото: Савелий Петрушев

— Я работаю в ССК 14 лет. Начинал молодым специалистом, активно участвовал в разных мероприятиях, профессионально рос. Десять лет был полевым геологом, потом решился перейти в контору — надо было менять сферу деятельности. У нас всегда есть работа, компания развивается, — отметил начальник производственно-геологической группы Томского филиала АО «ССК» Алексей Швайцер. — Карьерный рост вполне реален, нужно просто захотеть. Все наши начальники начинали с «поля». Свои кадры в компании очень ценят, зарплата ежегодно индексируется. Ну и награды вручают — ты понимаешь, что для компании ты важен!

Специалист цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК» Татьяна Басалаева Фото: Савелий Петрушев

— Я довольно новый сотрудник в компании, работаю здесь меньше двух лет. Когда пришла на собеседование, меня привели сразу в цех к моему будущему начальнику Сергею Владимировичу. Пообщавшись с ним, было невозможно отказаться, — улыбается ведущий специалист цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК» Татьяна Басалаева. — Я рада работать в ССК! Все это благодаря отзывчивым и профессиональным коллегам, дружному коллективу, опытным руководителям. Хочется пожелать нашей компании процветания, побед, успехов и счастья.

Уверенность в будущем

За четверть века Сибирская Сервисная Компания приобрела богатейший опыт в оказании услуг для предприятий нефтегазодобывающего комплекса. Главная ценность АО «ССК» — это команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять только когда есть высококвалифицированные кадры. За плечами Сибирской Сервисной Компании 25 лет успешных решений на благо энергетической безопасности России. Впереди — новые перспективы и новые достижения. Но неизменными остаются главные принципы: надёжность в партнёрстве, качество в работе, уверенность в будущем.

Фото: Савелий Петрушев

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