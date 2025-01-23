Строительство томского малого транспортного кольца идет по графику, ожидаются незначительные корректировки ПСД

23 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На юге Томска продолжается строительство Малого транспортного кольца на участке 0 — 5 км. Работы ведутся по графику, местами с его незначительным опережением. Однако проектно-сметная документация строящегося объекта будет дорабатываться. Об этом на прошедшем сегодня, 23 января, выездном совещании рассказал вице-губернатор Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков.

На сегодняшний день на развязке идут работы по устройству армогрунтовых стенок, швов, коммуникаций.

Главный инженер компании «Автодорстрой» Валерий Кудренко Фото: Савелий Петрушев

— До конца года в планах завершение устройства земполотна, строительство двух путепроводов, переустройство всех коммуникаций: в основном у нас осталась электрика. И выполнение конструктива дорожной одежды на 60%. Это основание и нижние слои асфальтобетона. Полностью закончить работы планируем в 2026 году, — рассказал Валерий Кудренко — главный инженер компании «Автодорстрой», выступающей генеральным подрядчиком строительства развязки.

Представители стройконтроля отметили, что работы производятся согласно плановых показателей, без каких-либо «резких» замечаний.

В свою очередь, Анатолий Рожков подчеркнул, что сегодня есть ряд вопросов, связанных с корректировкой проектно-сметной документации возводимого объекта.

вице-губернатор Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков Фото: Савелий Петрушев

— Где-то есть этапы усложнения за счет геодезии, за счет тех работ, которые не были предвидены. А где-то нужно удешевлять работы. Когда объявляли конкурсные процедуры, материалы стоили по-другому. Отклонения от заложенного бюджета если и будут, то совсем минимальные. Пока мы их (отклонений - прим. ред.) не видим, — отметил Анатолий Рожков.

По его словам, на текущем этапе строительство идет по графику, даже с некоторым опережением.

— Задел, который был сделан в прошлом году нам позволяет об этом говорить. Но если мы не будем эффективно работать, то просто растратим его, — подчеркнул Анатолий Рожков.

Он также добавил, что на грядущем градостроительном совете будет решать вопрос трассировки развязки.

— Нам нужно сделать трассировку данного направления, чтобы развязка разгрузила ту часть и привела к эффективному использованию дороги, — отметил Анатолий Рожков.

Напомним, стоимость контракта по строительству Малого транспортного кольца Томска на участке 0 — 5 км составляет 5,5 млрд рублей. Проект частично реализуется за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».