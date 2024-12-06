Богоявленскому собору в Томске 240 лет: как менялось здание

6 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В этом году Богоявленскому кафедральному собору в центре Томска исполняется 240 лет. Первый этаж этого каменного здания был освящен 6 декабря 1784 года.

Собор — первый каменный храм в Томске и одно из первых каменных зданий города, дошедшее до наших дней. Именно под его сводами в 1804 году было объявлено о создании Томской губернии.

Павел Кошаров. Улица Миллионная. 1886 г. Литография из альбома «Виды Томска» (типо-литография Михайлова и Макушина в Томске) Иллюстрация: Альбом «П. М. Кошаров. Рисунок, живопись, литография», НБ ТГУ

Но история Богоявленского собора началась не два с половиной века назад, а намного раньше. Еще в 1630 году недалеко от реки Томи построили небольшую деревянную церковь. Позже именно она стала называться Богоявленским собором. Из-за частых пожаров здание постоянно приходилось восстанавливать. В 1777 году в Томске решили построить рядом с обветшалой деревянной церковью каменный храм. Спустя семь лет первый этаж здания освятили. А вот второй этаж удалось достроить лишь через 40 лет, в 1817 году.

После революции собор закрыли, а вскоре, как и большинство храмов в советское время, его здание стали использовать для других целей. В 1930 году открыли курсы Сибжелдорстроя, затем разместили вермишелевую фабрику, а во время войны здесь устроили эвакуированный завод «Красный богатырь». После этого в здании собора почти 50 лет проработал созданный на его базе Томский завод резиновой обуви.

Завод резиновой обуви в здании бывшего Богоявленского собора. Из архива Павла Рыжова, 1970-е гг. Фото: pastvu.com

Завод резиновой обуви в здании бывшего Богоявленского собора. Со стороны пр. Ленина, 1980-е гг. Фото: pastvu.com

Здание изменилось до неузнаваемости. Были сняты все купола и кресты, разрушено завершение колокольни, утрачен декор.

В 90-е бывший собор превратился в заброшку в центре города. Тогда же здание и вернули церкви. Восстановление собора началось в 97-м, а в 2000 году были возобновлены богослужения. С 2003 года это кафедральный собор Томской епархии.

Заброшенное здание бывшего резинового завода в Томске, 1990-е гг. Фото: pastvu.com

Сбор средств на восстановление Богоявленского собора. 1995 г. Фото: pastvu.com

Реконструкция Богоявленского собора. 1999 г. Фото: Уильям Брумфилд

Сегодня Богоявленский собор представляет собой одну из самых старых архитектурных достопримечательностей города. Вход в собор украшает современная мозаика. На территории храма также находятся здание духовной семинарии, при которой работает церковно-исторический музей, и церковная лавка.

Фото: Савелий Петрушев

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