Анатомия Томска. История в именах: городские площади

29 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

В 13 выпуске совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» рассказываем о городских площадях. Сколько их в Томске? В честь кого они названы и когда появились?

И кроме того, кто приводит их в порядок и какие цветы высаживают на площадные клумбы?

Что такое площадь в городе? Это открытое, архитектурно организованное пространство, которое обрамлено по периметру зеленью и зданиями.

— Сегодня, согласно реестру, в Томске более десятка официальных площадей. Это и крупные – такие как пл. Новособорная, пл. Ленина, пл. Соляная, и небольшие – пл. Зуева или пл. Жукова. Но, конечно же, помимо официального реестра, есть площади, которые вошли в историю города и стали ее неотъемлемой частью – например, Привокзальная площадь или площадь Южная, — рассказывает Глебович.

Всем им уделяется внимание: за тем, чтобы на площадях было чисто, следят городские службы и подрядчики: убирают пространство, мусор из урн, очищают газоны, проводят озеленение. Что сажают на площадных клумбах?

— В этом году во всем Томске было высажено порядка 420 тысяч цветов, часть из них как раз попала на площади. Чаще всего, мы используем там вертикальное озеленение – петуньи в вазонах. Эти яркие и красивые цветы создают парадный вид в любом месте города. Но есть и оригинальные решения, например, на пл. Ново-Соборной департамент предусматривает партер, который находится рядом со сценой, там высаживают строгий геометрический рисунок из сальвии (шалфея — прим. ред.) и цинерарии. А на правой части площади уже более непринужденные цветники – круглая клумба с тем же составом, что и у партера, для поддержки цветовой гаммы и на небольшой аллее высажены разноцветные крупные виолы (фиалки — прим. ред.), которые каждый год радуют томичей, — поясняет Николай Глебович.

Клумба и цветник на пл. Ново-Соборной. Из архива издания Фото: Сергей Степин

Городские площади можно разделить на разные типы, в зависимости от того, какие здания какого назначения окружают такую площадь: они могут быть дворцовыми, центральными, или, например, относится к транспортным площадям (например, привокзальным, разворотным — на конечной остановке общественного транспорта), а также пешеходным — базарным (торговым), театральным, мемориальным, соборным, музейным и так далее. И конечно, за каждой из них — своя история.

Экскурсовод Музея историй Томска Алексей Багаев говорит про одну из главных томских площадей,

Ново-Соборную так:

— Те экскурсии, которые я провожу по этому значимому для города месту, носят название «Свет и тени Ново-Соборной площади», потому что ограниченное буквально одним кварталом городское пространство вмещало в себя множество важных, радостных и, в том числе, трагических событий. Первое из них — это начало строительства Троицкого кафедрального собора, главного в городе. И вскоре — обрушение этого храма, человеческие жертвы. В результате, собор строился больше 50 лет: то есть в городе, который был изначально религиозным, православным, храм строили на пожертвования человеческие! Вот вам отношение — 50 с лишним лет финансирования храма практически не было. Будущий император Николай II, приехав в Томск, видел восстановление храма в его печальной стадии, «заморозке». Не очень веселое зрелище было для будущего императора. Какие угодно можно проводить аналогии с храмом, который простоял меньше, чем его строили, но он был разрушен, и это одна из теней. Но это еще и присутственное место: рядом располагается здание присутственных мест, одно из старейших в Томске, Губернское управление, напротив стоит здание управления Сибирских железных дорог. С ним связаны страшные события октября 1905 года, время первой русской революции — сотни человеческих жертв. Проходит совсем немного времени, и площадь Ново-Соборная становится местом упокоения жертв как «красного», так и «белого» террора. 1941-й год, с Ново-Соборной площади отправляются первые сформированные в Томске дивизии на фронты Великой Отечественной войны. И таких примеров из истории Ново-Соборной можно приводить очень много. А еще площадь Ново-Соборная — это место, где был стадион «Динамо», шикарнейший спортивный городок круглогодичного действия. Это место манифестаций — майских и ноябрьских, здесь же — трибуна с изображением вождя мирового пролетариата Ленина. Ни городка, ни трибуны уже нет, а место все так же памятно, любимо, посещаемо горожанами.

пл. Ново-Соборная, вид сверху. Из архива издания Фото: Сергей Степин

Почти все площади Томска, так или иначе, регулярно используются на всем протяжении своего существования.

— Конная площадь — торжище, конный рынок. Базарная — тоже очень интересное пространство, вмещавшее прежде всего, огромные торговые площади с лавками, магазинами, складами. Сейчас это исчезло. Теперь на площади Ленина, бывшей Базарной, областная администрация и драматический театр. Кстати, если брать дореволюционный период и время существования Базарной площади, то базар всегда сопровождался не только делами торговыми, но и криминальными, — рассказывает Алексей Багаев.

Базарная площадь в Томске до революции Иллюстрация: Константин Попов

А для чего нужны площади городу сегодня?

— Они изначально предусмотрены для сбора людей, часть из них используется по своему назначению, и поэтому представляют собой трансформируемые пространства. Здесь могут появляться ярмарки, проводиться праздники, зимой — превращаться в катки, ну и, конечно же, устраивать официальные мероприятия – торжественные или памятные даты, иногда сопровождаемые концертами. При скоплении людей городские власти обеспечивают элементарные удобства - у нас в Томске есть модульные туалетные кабины, в некоторых местах установлены стационарные уборные, — рассказывает заместитель мэра Николай Глебович.

Кто отвечает за ежедневный порядок на площадях в современном Томске? По словам Глебовича, за этим следят ответственные лица — каждое место в городе закреплено или за профильным департаментом, или за конкретной районной администрацией. Эти ответственные сотрудники регулярно объезжают свои территории, а в преддверии крупных мероприятий могут заниматься их организацией именно со стороны обеспечения комфорта для жителей и гостей города.

Все площади Томска на карте

Текст: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

«Анатомия Томска» — это проект к 420-летию города, где мы (совместно с мэрией) рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

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