Сотни томских школьников приняли участие во всероссийском форуме «За АГРО – будущее»

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске стартовал всероссийский форум «За АГРО — будущее». Он собрал две тысячи участников из Томской, Московской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Тыва и Красноярского края.

Церемония открытия форума Фото: Савелий Петрушев

Посетители получили возможность познакомиться с передовыми технологиями, используемыми в сельском хозяйстве, узнать о востребованных профессиях и попробовать продукцию, которую производят томские аграрии.

Форум «За АГРО — будущее» организован в рамках научно-просветительского проекта «Большая аудитория» и направлен на развитие инноваций в сельском хозяйстве. Мероприятие проходит уже во второй раз. За год форум изрядно вырос: как в плане заявленных на площадках стендов, так и участников из разных школ Томска. Программа события тоже стала насыщенней.

Наталия

Киселева замгубернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Сегодня ведущие сельскохозяйственные предприятия региона активно взаимодействуют со всеми органами образования, вовлекая школьников и студентов, выстраивая непрерывную траекторию их развития. Мы готовы делиться своим опытом с другими регионами, поэтому агрофорум поддержан постоянным представителем президента в СФО, вышел за пределы Томской области и вовлекает все большее количество участников.

Замгубернатора поблагодарила генерального партнера форума — компанию «Сибагро», которая не только является одним из крупнейших агрохолдингов страны, но и кузницей кадров для всей отечественной сельскохозяйственной отрасли. С 2022 года компания участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которой готовят современных и востребованных специалистов для АПК.

Сергей

Ильиных гендиректор АО «Сибагро» Закономерно, что именно Томск выбран местом для проведения всероссийского агрофорума. Во-первых, у нас лидирующая в стране система образования. Во-вторых, мы живем и работаем в условиях рискованного земледелия, поэтому всегда ищем новые технологии и нестандартные решения. В-третьих, «Сибагро» — компания федерального уровня. Мы открываем двери молодым специалистам на любое предприятие холдинга от Белгородской области до Бурятии. Сегодня нам нужны неравнодушные, высокопрофессиональные специалисты, постоянно развивающиеся и ищущие новые пути. Если вы чувствуете в себе такие способности, то мы ждем вас на своих предприятиях.

В день открытия на площадке форума работали несколько десятков стендов, представляющих передовые технологии и продукцию сельскохозяйственных предприятий. Здесь проходили мастер-классы, викторины и просветительские лекции. На отдельном пространстве все желающие могли продегустировать продукцию, изготовленную на учебно-производственных комплексах при колледжах.

— Я успела пройти по всем площадкам, но больше всего заинтересовал стенд «Сибагро», — рассказала ученица восьмого класса томской школы №54 София Волгова. — Я думаю о том, чтобы стать ветеринаром. На самом деле, я бы уже сейчас пошла учиться. Нам рассказали, что поступая на учебу, можно сразу выбрать место работы — и я бы хотела попасть в «Сибагро». Меня привлекают в компании быстрый карьерный рост и возможность, начав с позиции ветеринара, занять со временем руководящую должность.

Фото: Савелий Петрушев

Посетители форума могли узнать о том, как в сельском хозяйстве используют беспилотники, познакомиться с живыми кроликами и петухами, увидеть, как устроены цеха на свинокомплексах при помощи виртуальной экскурсии.

На стенде «Сибагро» можно было «прогуляться» по свинокомплексу Фото: Савелий Петрушев

Рядом расположилась секция «Pro Агро», где ребята презентовали собственные проекты в сфере сельского хозяйства. Помогают делать прорывные исследования школьникам в том числе и эксперты «Сибагро».

После открытия форум продолжил свою работу. Сегодня, 15 ноября, в особой экономической зоне «Томск» прошла панельная дискуссия с представителями органов власти и управления, сотрудниками предприятий и образовательных организаций, участники которой обсудили перспективы развития аграрного направления. Молодые ученые собрались на форуме «Наука, технологии и инновации в АПК: взгляд ученых и практиков».

Заключительные мероприятия «За АГРО — будущее» пройдут 23 ноября. Тогда состоятся соревнования по управлению и пилотированию сельскохозяйственной техники «АГРОБАС» для школьников и студентов колледжей и техникумов. Соревнования в FPV-пилотировании, пилотировании на 3D-симуляторе и программировании беспилотных летательных аппаратов пройдут среди участников младшей и старшей лиг.

Фото: Савелий Петрушев

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