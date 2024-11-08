20 лет музею ОАО «Томское пиво»

8 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В 2026 году ОАО «Томское пиво» будет отмечать 150-летие со дня основания. В этом году свое 20-летие отмечает заводской музей, а само предприятие — 140 лет пребывания на Московском тракте, 46.

Изначально пивоваренный завод Карла Крюгера находился в другом месте — там, где стоит сейчас Томский государственный университет. На том участке земли в 1876 году Крюгер и заложил первый камень будущего семейного предприятия, но в 1880 году началось строительство Императорского университета, и «место земли», на котором находился уже действующий пивоваренный завод, было передано в распоряжение строительного комитета.

Макет исторического здания Томского пивоваренного завода Карла Крюгера. Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

В начале 1884 года Карл Крюгер купил пустовавший земельный участок на Московском тракте, неподалеку от переправы через Томь, на углу Тюремного взвоза и Московского тракта, у подножья Острожной горы. Там и был построен новый завод, который работает уже почти полтора века.

Галина Кляйн: «Музей — душа нашего завода»

Пространство музея «Томского пива» Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

Своим появлением музей обязан Галине Ивановне Кляйн, генеральному директору ОАО «Томское пиво», которая немало времени провела в архивах, по крупицам собирая информацию.

— Идея создания музея «Томского пива» пришла мне в 90-х годах, когда Иван Григорьевич Кляйн, тогда наш генеральный директор, начал грандиозную реконструкцию завода, — рассказывает Галина Ивановна. — Хотелось, чтобы будущее поколение заводчан знало, какая разруха была на заводе в эти годы, я все фотографировала и делала видеосъемки. Шаг за шагом все преображалось. Иван Григорьевич поддержал мою идею с музеем и пообещал найти помещение для него. Так на втором этаже заводоуправления появился музей ОАО «Томское пиво». На его оформление, работу в архиве, у меня ушло девять месяцев. 9 ноября 2004 года, в день рождения завода, на Московском тракте, 46 музей был торжественно открыт.

Фотографии с церемонии открытия музея, 9 ноября 2004 г. Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

А через год напомнили о себе потомки Роберта Крюгера. На завод обратилась его внучка Элизабет, проживающая в Германии, которая, кстати, родилась в Томске. Благодаря ей в музее появились подлинники и копии фотографий основателей предприятия — Карла и Роберта Крюгеров — и других членов семьи, а также их личные вещи. Благодаря переписке с Элизабет удалось прояснить до деталей историю появления Крюгеров в Томске и дальнейшую судьбу потомков известных томских пивоваров. Кстати, представители семьи Крюгеров не раз становились гостями музея.

Экспозиция музея, посвященная семье Крюгеров. В коллекции — бутылки времен Роберта Крюгера, второго владельца завода, и его фирменная кружка. Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

Сейчас в музее более тысячи экспонатов, самый ценный из них — старинная пивная бутылка красивой формы из темно-коричневого стекла, которой на момент находки было 130 лет. Ее в 2012 году вынули из ковша экскаватора строители, когда рыли котлован для возведения гостиницы по пер. Батенькова. Этикетка не сохранилась, но поверх пробки на горлышке осталась фольга, где читались слова «Крюгер» и «Томск», свидетельствующие о том, что это продукция пиво- и медоваренного завода Карла Крюгера. Внутри бутылки находилось пиво почти 130-летней «выдержки».

Бутылка с пивом — ровесница завода. Нашли ее при рытье котлована в историческом центре Томска. Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

По взятому из бутылки образцу пивоварам предприятия удалось восстановить рецепт и создать уникальный сорт пива. Но сам факт такого «привета из прошлого» уникален — он говорит о том, что традиции производства качественного продукта продолжаются.

Иван Кляйн и пивовар Хуберт Ауингер, который был привлечен к работе над расшифровкой рецептуры пива Крюгера XIX века. Благодаря совместным усилиям рецепт напитка, максимально приближенного к оригиналу, удалось получить. Сейчас по нему выпускается одна из линеек на заводе. Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

Так, совсем недавно, в октябре этого года, в музее ОАО «Томское пиво» побывала Евгения Аркадьевна Мочалова, она приходится внучкой Сергею Павловичу Мочалову, который был мужем дочери Роберта Крюгера — Агнесс. Сергей Павлович Мочалов некоторое время помогал Александре Крюгер, супруге Роберта Крюгера, управлять семейным делом. После смерти супруги Сергей Павлович повторно женился, так что прямым потомком Крюгеров гостья не является, тем не менее для нее Томский пивоваренный завод — часть семейной истории.

Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

Евгения Аркадьевна с большим интересом познакомилась и с производством, и с музеем. «Трудно выразить словами радость и благодарность от посещения этого замечательного места — завода „Томское пиво“ — и знакомства с количеством невероятных людей, энтузиастов, любящих историю завода, радушных и гостеприимных! Спасибо за ваш труд и любовь!», — такую запись оставила Евгения Мочалова в книге отзывов.

Евгения Мочалова в музее ОАО «Томское пиво» Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

— Без истории нет будущего. Наше настоящее идет из прошлого, соединяется с ним невидимыми нитями, и так же наше настоящее будет переходить в будущее. Связь времен неизбежна, люди уходят, а история остается, — говорит генеральный директор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн. — Многих ошибок можно избежать, если знать историю. А также многое приобрести, беря самое лучшее из истории, сохраняя традиции.

Фото: пресс-служба ОАО «Томское пиво»

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