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Анатомия Томска. Не только тополя

Зелень в городе — необходимое условие комфортного существования. Какие деревья растут в Томске, как меняется растительный покров наших улиц, что с ними происходит — в восьмом выпуске нашего проекта «Анатомия Томска».

Он посвящен интересным историям о главных символах и местах города и мы реализуем его совместно с мэрией Томска.

За озеленение города в мэрии Томска отвечает заместитель мэра по благоустройству и подведомственный ему департамент дорожной деятельности.

— Мы всегда закладываем комплексное благоустройство на объектах и, считаю, озеленение — это один из самых изящных этапов, который придает законченный вид любому месту, — объясняет заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович. — Работа профильного департамента по направлению озеленения очень объемна — это и сотрудничество с питомниками, и с волонтерами, и с соцпартнерами. А еще контроль качества высаженных клумб, кустарников и крупномеров, работы подрядчиков, графиков полива, прополок и многое другое.

Где высаживаются деревья и кустарники? Николай Глебович рассказывает:

— Места для высадки растений — ремонтируемые по программе «Формирование комфортной городской среды» парки и скверы, муниципальные территории. Часто приходят запросы от жителей с просьбой в озеленении, если территория муниципальная — то ищем возможности.

Зелень украшает самые разные уголки города
Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Кажется, что главное сибирское дерево — это кедр, но «меню» сегодняшних саженцев гораздо шире — по словам Глебовича, в этом году на городских улицах появилось много крупномеров — ясени, клены, гибридные тополя, шаровидная ива, яблони, как обычные, так и розовые — сорт «Недзвецкого», кедры, ели, горные сосны и прочие. Среди кустарников тоже большое разнообразие — дерен, сирень, пузыреплодник и другие.

— В Томске достаточно разнообразный состав разновидностей деревьев. Если говорить о муниципальных территориях, то это как лиственные, так и хвойные растения: клен американский, тополь, береза, осина, рябина, яблоня, черемуха, липа, сосна, кедр, ель, пихта, лиственница и многие другие, — отмечает Наталья Кинева, заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска. — Но на текущий момент больше всего тополей. Большинство их были посажены в Томске еще в советский период, потом был долгий перерыв, и мы, к сожалению, получили в наследство переросшие аварийные деревья. Так как финансирование ограничено и единовременно заменить все тополя в городе невозможно, мы производим их щадящую обрезку. От кронирования мы давно отказались, оно не отвечает требованиям для произрастания здорового и безопасного дерева.

Тополя в Томске встречаются чаще других деревьев
Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Наталья объясняет, что аварийные тополя и американские клены, часто называемые «инвазивным видом» и сорняками, стараются заменять на неприхотливые лиственные деревья, которые растут в городских условиях. Это новые гибридные тополя, которые не дают пуха, имеют красивую крону, стремящуюся ввысь, и практически не поражаются тополиной молью. Также высаживают два вида черемухи — краснолистную и Маака (ее еще называют медвежьей ягодой), липы и березы, а также клен гиннала — правильное название его «клён татарский подвид приречный». Тем не менее, кедры тоже попадают на улицы города.

— В последние пару лет в городе высажено много кедров, благодаря организациям «Кедры России» и «Кедр в каждый двор», которые предоставляют жителям города бесплатные саженцы, а также и сами активно высаживают их на общественных пространствах. Каждый раз мы стараемся сделать акцию, пригласить неравнодушных томичей — ведь это замечательно, когда ты знаешь, что где-то в Томске у тебя растет свой кедр, который ты посадил своими руками, — рассказывает Наталья Кинева. — Кроме того, мы работаем с крупными организациями, которые на безвозмездной основе высаживают крупномерные лиственные и хвойные деревья в черте города. Привлекаем добровольцев, у нас есть замечательная организация «Ландшафтные волонтеры», которые всегда готовы прийти на помощь — как с консультацией по наполнению наших клумб, так и помочь рабочей силой. Множество людей стараются прийти на посадку, помочь в уходе, поливе, спасибо им за это!

Яблони, высаженные командой проекта по восстановлению исторического здания по ул. Савиных, 10а в рамках муниципальной программы «Дом за рубль»
Фото: Савелий Петрушев

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

Партнеры проекта
Администрация г. Томска

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