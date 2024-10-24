В центре Томска открылось «Сибагро Гурмэ» для любителей мяса

24 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

Сегодня, 24 октября, в Томске состоялось официальное открытие нового гастрономического пространства «Сибагро Гурмэ». В трех залах томичи смогут попробовать разнообразные мясные блюда в оригинальном прочтении, узнать секреты их приготовления, а также приобрести необходимые продукты, чтобы повторить эти кулинарные произведения дома.

Заведение располагается в историческом здании в центре Томска — доходном доме Некрасовой на пр. Ленина, 123.

Картина будет меняться в зависимости от погоды и настроения персонала заведения Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Концепт заведения — стильно, но очень демократично и просто по блюдам, — рассказал директор дивизиона коммерции «Сибагро» Петр Мизонов. — Когда мы пришли в это помещение, оно находилось в удручающем состоянии. Мы меняли все, снимали штукатурку, переделывали потолки, укрепляли. Мы полностью перевернули здание. 70% всего бюджета ушло на то, чтобы восстановить его. Сейчас мы сделали так, что кирпичи, на которые мы смотрим — это кирпичи 1902 года. Мы максимально постарались оголить стены, придать стиль заведению, чтобы оно существовало долгие десятки лет.

Первый зал Фото: пресс-служба «Сибагро»

В «Сибагро Гурмэ» обустроены несколько тематических зон. Большой зал в урбанистическом стиле с элементами производственного цеха передает ощущение ресторана быстрого питания. Здесь можно посидеть большой компанией или уединиться за барной стойкой.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Чуть глубже располагается второй зал, отсылающий к «птичьей» теме мебелью, декором стен и элементами интерьера.

За ним находится еще одно помещение — небольшой уютный зал на 20 мест с книгами, располагающий к долгим беседам.

Здесь можно купить понравившиеся ребрышки Фото: пресс-служба «Сибагро»

В пространстве также располагается магазин крафтового ассортимента. Здесь посетители смогут приобрести мясные полуфабрикаты, колбасы и деликатесы «Сибагро», а также готовые обеды.

Риеты, которые подают в заведении, вскоре можно будет купить и в магазинах Фото: пресс-служба «Сибагро»

В основе меню — разнообразные мясные блюда в оригинальном прочтении от шеф-повара. Здесь можно будет попробовать несколько видов сочных ребер в грузинском стиле или фирменном соусе, пельмени различных размеров с топпингами, стейки, бургеры, авторскую солянку с копченостями и многое другое.

— У нас нет цели скрывать от гостя способ приготовления продукции. Наш шеф обязательно об этом расскажет. Кроме того, на каждом меню будут QR-коды, которые будут вести на страницы, где показано, как это готовится. Основная цель нашего заведения — приготовить вкусно то, что производит «Сибагро», — отметил Петр Мизонов.

Классические образцы стритфуда в «Сибагро Гурмэ». Для хотдогов даже начали делать специальные сосиски Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Мы хотим научить каждую хозяйку вкусно готовить мясо. Взять наш полуфабрикат и повторить у себя на кухне то же самое, что она может попробовать здесь. Мы хотим показать, что готовить вкусно и разнообразно свинину можно каждый день и при этом экономя время, — отметила руководитель отдела маркетинга «Сибагро» Ирина Медведева.

В заведении подают три вида ребер, и каждый из них по-своему прекрасен Фото: пресс-служба «Сибагро»

Гостей ждут большие порции и разумные цены. Средний чек составляет 800 рублей. Большая порция свиных ребер обойдется в 570 рублей, тарелка пельменей с различными добавками от шеф-повара — в 350 рублей. Самый большой бургер — в 450 рублей.

Предполагается, что в дальнейшем в заведении будут проходить различные тематические мероприятия, вроде дня сосиски или пельменя. В планах руководства «устраивать что-то новое» каждые три месяца. Речь может идти как об изменениях в меню, так и организации различных событий.

Кроме того, в «Сибагро Гурмэ» собираются обустроить летнюю веранду и цокольное помещение. Что будет размещено в последнем — пока не сообщается.

С воскресенья по четверг заведение будет работать с 10.00 до 22.00. С четверга по воскресенье — с 10.00 до 02.00.

Здание, где расположилось новое заведение, было построено во второй половине XIX века. Дом — пример крупного доходного дома с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.



Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.



Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали. В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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