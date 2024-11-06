Тест. Безопасность может быть интересной

6 ноября 2024 / Томский Обзор

Человек всегда ценил в одежде удобство, прагматичность и безопасность. Особенно эти качества важны на различных производствах.

На примере специальной одежды сотрудников «Газпромнефть-Востока» мы в игровой форме покажем, какие особенные детали формы, обуви, а также средства защиты помогают специалистам нефтегазовой отрасли всегда чувствовать себя комфортно и в безопасности.

«Безопасность может быть интересной» — совместный проект «Газпромнефть-Востока» и «Томского Обзора».

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