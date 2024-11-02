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Рыбоведение. Дикий сазан, которого трудно найти в Томи

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Сазан относится к семейству карповых. Популярные сегодня карпы кои — его близкие родственники, это одомашненная форма амурского сазана, а зеркальный карп — одомашненная форма дикого сазана. Александр Бабкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института ТГУ поясняет: одомашненный — это выращенный в искусственных прудах или небольших озерах.

— Дикий сазан внесен в международную Красную книгу как уязвимый вид, он находится под угрозой вымирания. Также вид относится к инвазивным — это сейчас модное слово. Инвазия — это все то, что «внесено извне», говоря простыми словами. Часто оно используется в негативном контексте. Но инвазивные — не значит «минус», это просто «унесен с этого места» и «привнесен в другое». Сазан у нас водится, хотя его в Томской области и немного. Насколько я знаю, он есть в некоторых водоемах, но, например, в Томи его найти практически нереально. Это самый крупный вид семейства карповых, который у нас обитает. Даже несмотря на то, что он более теплолюбив, сазан смог адаптироваться к нашим условиям и вырастает очень крупных размеров — более 80 см в длину и 10 кг весом.

По словам Александра, чтобы решить вопрос с редкими и исчезающими рыбами в Сибири, необходимо комплексно подходить к проблеме: выпускать молодняк ценных пород и одновременно контролировать лов — официальный и браконьерский. Сазан, как и многие другие ценные, редкие и исчезающие виды рыб, выпускается в реки в рамках проекта «Водная среда», который в Сибирском регионе реализуется «Газпромнефть-Востоком» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Это делается для поддержания баланса природных экосистем в регионах деятельности компании. С 2018 года компания выпустила в водные бассейны страны более 256 миллионов мальков муксуна, пеляди, нельмы, осетра, стерляди, кеты и других видов.

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