Глобус Томской области. Васюганские болота осенью

14 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Васюганские болота — сдержанный и завораживающий мир. Предлагаем полюбоваться сентябрьскими видами этих удивительных мест, когда погода еще радовала теплом, а хмурые облака придавали контраст местному уже позолоченному пейзажу.

Кстати, попасть на Васюганские болота гораздо проще, чем может показаться — Государственный природный заповедник «Васюганский» возит экскурсии на болота, в ту их часть, которая находится в Бакчарском районе Томской области.

Фото: Савелий Петрушев

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