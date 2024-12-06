Эксперимент с рабочим местом. Уличные коворкинги в Томске

6 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

Томск — студенческий, деловой и современный город, однако некоторые важные элементы в городской среде пока не представлены. Например, места для работы на свежем воздухе — удобные, укомплектованные всем необходимым и защищающие от солнца и дождя коворкинги. На изменение ситуации направлен новый эксперимент Сети живых лабораторий Томска, функционирующих в том числе в рамках стратегического проекта «Город-университет» программы развития ТГАСУ «Приоритет-2030».

О том, какими могут быть новые уличные коворкинги Томска, что они будут из себя представлять и как будут вписываться в историческую среду, рассказала соруководитель Сети живых лабораторий Томска «Студгородок» Ника Седикова.

Работа на свежем воздухе

Фото: «Студгородок»

Эксперимент родился из личного запроса участников лаборатории. Они задались уместным вопросом: почему томичи предъявляют высокие требования к интерьерам заведений и при этом часто «забивают» на устройство своих рабочих пространств. А между тем, одна из мировых тенденций сегодня — создание рабочих мест на открытом воздухе. Крупные компании обустраивают или арендуют террасы, устанавливают на улице оборудованные для работы павильоны. Множество исследований подтверждают, что работа на свежем воздухе повышает концентрацию и общую удовлетворенность сотрудников.

— Понятно, что наш климат не позволяет круглогодично работать под открытым небом. Но коротким летним периодом хотелось бы насладиться, а не проводить все время в офисе или аудиториях. Умному городу нужна адекватная инфраструктура: места, куда бы любой человек мог прийти хотя бы на пару часов в день проверить почту, попереписываться, с кем-то встретиться, — отметила Ника Седикова.

В рамках эксперимента организаторы выдвинули следующую гипотезу: если вынести деловую активность на улицу рядом с университетом, то вырастет вероятность полезного контакта студентов и бизнес-сообщества горожан. Студенты, как минимум, увидят, как работают деловые люди, что, в свою очередь, может привести к росту предприимчивости. Кроме того, коворкинги будут способствовать возникновению новых коммуникаций, объединяющих две эти группы для взаимовыгодного сотрудничества.

Участок, где может появиться первый томский уличный коворкинг Фото: «Студгородок»

Со своей идеей участники Сети живых лабораторий обратились к коллегам из Томского политеха, с которыми ранее плотно работали в рамках первого эксперимента на ул. Усова. В университете уже были планы на обустройство уличного коворкинга на этой улице. Взяв участок у корпуса №3, ребята решили попробовать провести на нем эксперимент по воплощению идеи. Параллельно запустили ее тестирование с руководителями и сотрудниками бизнес-инкубаторов вузов, которые поддержали концепцию.

Интеграция в среду и удобство

Тестирование концепции коворкинга с руководителями и сотрудниками бизнес-инкубаторов томских вузов Фото: «Студгородок»

При разработке концепции участники дизайн-студии, сформированной в рамках проекта весной 2024 года, куда входили практикующие специалисты-архитекторы, изучили существующие решения. Анализ показал, что преимущественно для них использовались закрытые конструкции. Но такая концепция не подходила для задумки томской живой лаборатории. Команда планировала создать общественное пространство, а не место для вуза.

На этапе концептуального проектирования участники дизайн-студии задумались о том, как масштабировать проект. Ведь после появления коворкинга у политеха, подобный проект можно было бы реализовать и у корпусов других вузов. Поэтому на самых ранних этапах разработки нужно было решить, как работать с исторической средой и вписывать в неё современные коворкинги. В итоге было проведено исследование, в рамках которого выяснилось, что объединяет главные корпуса всех вузов — арочное окно. Команда начала прорабатывать эту идею. В итоге сформировалось видение будущего коворкинга: прозрачная металлическая конструкция, обшитая сеткой, высотой 5,5 метров — по уровню первого этажа здания университетского корпуса. Таким образом конструкция не будет перекрывать исторический фасад и поддержит один из его основных элементов — арочный свод.

Элемент, объединяющий все здания томских вузов — арочные окна Фото: «Студгородок»

Внутреннее наполнение коворкинга предполагается сделать минималистичным. Здесь установят стол оригинальной формы, являющийся одним целым со стульями. В качестве эксперимента в коворкинге могут быть также оборудованы высокие столы, за которыми можно поработать, не слезая с велосипеда. Еще один элемент внутреннего наполнения — большие «профессорские» лампы. Предполагается, что в коворкинге размерами 12 на 5 метров смогут комфортно находиться 25 человек.

Схема будущего коворкина, на которой видно, как он гармонирует со зданием вуза Фото: «Студгородок»

Авторы проекта полагают, что в процессе реализации коворкинга можно и нужно внедрять различные технологии, разработанные вузами, для их апробации и демонстрации.

— Например, у политеха есть технология модификации древесины, мы можем ее применить при обработке сидений стульев и столешницы. Установить солнечные панели (участок расположен на солнечной стороне), питьевые фонтанчики с использованием технологии фильтрации, также разработанной учеными ТПУ, — считает Ника Седикова. — А еще интегрировать какие-то мотивационные арт-заплатки и панно про студенческий Томск (в этом году команда Сети живых лабораторий разработала визуальный язык товарного знака «Томск — студенческая столица России»).

Макет будущего коворкинга Фото: «Студгородок»

Стоимость создания первого уличного коворкинга оценивается примерно в пять миллионов рублей. Команда организаторов эксперимента рассчитывает, что на реализацию проекта удастся привлечь партнеров, грантовые средства, и средства вузов, в частности, ТПУ. Сейчас участники проекта ведут переговоры с управленческой командой вуза.

— Коворкинг — это перспективное решение. Я уверена, что он будет работать, на этом участке точно. Учитывая количество активностей на этой территории, найти 25 пользователей среди всего массива людей, которые там ежедневно обитают, несложно. Одновременно этот проект может стать своеобразной витриной технологий для томского политеха, — считает Ника Седикова.

Узнать подробнее о Сети живых лабораторий «Студгородок» и следить за экспериментами можно на сайте проекта.

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