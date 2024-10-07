«Томскнефть» восполняет популяцию осетровых в реках Сибири

7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Кладов

«Томскнефть» выпустила более 3,2 тыс. мальков осетра в реку Иртыш в Тобольском районе. Восполнение популяции этого исчезающего вида рыбы регулярно производится в рамках проекта «Водная среда». Он реализуется «Газпромнефть-Развитием» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Здесь мальки начали свой путь во взрослую жизнь Фото: Константин Кладов

Мальков краснокнижного осетра начали выращивать с закладки икры в начале июня. За лето они подросли и стали весить чуть более 10 граммов. Рыбки уже готовы справляться с внешними факторами, которые ждут их в «большой» воде.

Мальков вырастили на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе под контролем высококвалифицированных специалистов. Их главная задача — не дать исчезнуть краснокнижному сибирскому осетру. Мальков здесь разводят в системе искусственных водоемов, вода в которые подается из реки. В одних прудах рыба зимует, в других летом растет молодь.

В назначенное время, когда мальки подросли до нужного состояния, заводские пруды подняли шлюзы и поэтапно выпустили осетрят. Всего таким образом в сибирские реки отправились более миллиона представителей исчезающего вида.

— «Томскнефть» продолжает работать над пополнением рек Сибири представителями редких и исчезающих видов. За последние годы мы выпустили тысячи мальков, способствуя сохранению и развитию биологического разнообразия экосистемы нашего края, — отметил начальник управления по экологической безопасности компании «Томскнефть» ВНК Андрей Давыдов.

Фото: Константин Кладов

Справка:

Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие», партнером — «Главрыбвод». Всего в 2023 году в рамках проекта по восстановлению биоразнообразия предприятия «Газпром нефти» выпустили в реки и озера по всей России свыше 5,5 млн мальков.

АО «Томскнефть» ВНК — нефте- и газодобывающее предприятие, работающее на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Один из крупнейших налогоплательщиков региона и ключевой партнёр местных промышленных предприятий. Акционерами общества на паритетных началах являются ПАО «Газпром нефть» и АО «ННК». Основной вид деятельности акционерного общества «Томскнефть» ВНК — добыча нефти и газа на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Предприятие владеет 32-мя лицензиями на недропользование с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в этих регионах.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. «Газпром нефть» — партнер национальных проектов России и с помощью программы «Родные города» вносит вклад в достижение их целей.

«Водная среда» — проект программы «Родные города» по восполнению водных биоресурсов. Нацелен на увеличение популяции ценных, редких и исчезающих видов рыб для поддержания баланса природных экосистем в регионах деятельности «Газпром нефти». С 2018 года компания выпустила в водные бассейны России более 257 млн. мальков, среди которых такие ценные породы как муксун, пелядь, нельма, осетр, стерлядь, кета.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») — крупнейшая государственная структура, созданная для сохранения водных биологических ресурсов страны. В состав организации входят 26 филиалов, 106 заводов и хозяйств, а также федеральный селекционно-генетический центр. Каждый год филиалы организации выпускают в реки России более 2,5 млрд экземпляров различных видов рыб.

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