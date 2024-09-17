Пусть соседи не спят! В Светлом прошел второй музыкальный фестиваль «СветлыйФест»

17 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

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В пятницу, 13 сентября, улицы томского поселка Светлый были оживленны. Местные жители от мала до велика собрались на центральной площади, где во второй раз развернулся мощный и громкий музыкальный фестиваль «СветлыйФест». На этот раз светленцев ждала не только насыщенная творческая программа, но и шоу-выступления, а также большой сюрприз.

Как прошел праздник музыки, приуроченный к дню поселка, рассказываем в нашем материале.

В предвкушении

День рождения поселка начали отмечать задолго до официального открытия. У дома культуры гуляли маскоты компании «Сибагро». Хрюши — Друг и Супергерой — развлекали детей и взрослых, катались на электросамокатах и делали забавные селфи с гостями.

Такой молодой, а уже экстремал Фото: Савелий Петрушев

А еще вокруг площади наворачивала круги местная «банда» велосипедистов. С десяток юных светленцев показывали, на что они способны, выполняя резкие развороты и лихо проезжая на заднем колесе на глазах у изумленной публики.

Любовь Ивановна, коренная светленка Фото: Савелий Петрушев

— Я здесь 42 года живу. На празднике весело, интересно, настроение поднялось, душа поёт, хоть мы и в возрасте, — смеется Любовь Ивановна. — Ждем своих внуков, детей, они придут, попляшут — всегда на такие мероприятия приходят. Больших праздников за все время моей жизни в Светлом проводили не так уж много, обычно просто что-то в клубе было. А такой фестиваль уже в прошлом году проводился, я тогда мимоходом побывала на нем. Знаю, что люди остались довольны, молодежь повеселилась.

Проводить здесь яркие мероприятия — добрая традиция «Сибагро». У поселка глубокая историческая связь с компанией. В Светлом проживает немало работников холдинга. Поэтому «Сибагро» старается сделать жизнь не только своих сотрудников, но и всех светленцев более радостной и насыщенной.

Музыка, танцы и большой подарок

Концерт начался Фото: Савелий Петрушев

Второй «СветлыйФест» открыл хедлайнер мероприятия — томская кавер-группа Cherry.

Затем светленцев ждало выступление хорошо знакомого им коллектива из местного ДК «Светлый 25». За год музыканты поработали над программой, чтобы хорошенько «прокачать» зрителей. И светленцы оценили творческие усилия коллектива. Публика хором подпевала знакомым песням: кто-то тряс головой или кидал «козу» под песню «Батарейка», которая стала гораздо динамичней в исполнении «Светлого 25».

Следующими на сцену вышли солисты Светленского дома культуры. Они исполнили несколько красивых лиричных песен, максимально используя возможность на профессиональной сцене. Светленцы оценили вокальные данные молодых людей, встречая каждую композицию аплодисментами. А некоторые даже кружились в танце вместе со своими вторыми половинками.

Затем в пространство перед сценой ворвались участники дэнс-команды ЮДИ. Дальше — больше. Парни из томской Федерации скейтбординга, велоспорта — ВМХ и экстремальных видов спорта показали головокружительные трюки на велосипедах и самокатах.

И вот пришло время сюрприза, который компания «Сибагро» подготовила для жителей поселка.

Елена Щербакова обращается к жителям Светлого Фото: Савелий Петрушев

— Мы провели опрос среди жителей Светлого, предложив им выбрать будущий проект для благоустройства, — рассказала специалист по социальным вопросам компании «Сибагро» Елена Щербакова. — В итоге светленцы выбрали скейт-парк. Поэтому именно этот объект скоро здесь появится.

Проект будет реализован в партнерстве с администрацией Томска, областным Департаментом спорта и Федерацией экстремальных видов спорта Томской области. На новой площадке уже весной следующего года планируют регулярно проводить бесплатные мастер-классы с профессиональными тренерами и другие мероприятия.

Юный светленец Алексей Бородихин Фото: Савелий Петрушев

— Мы не знали, что у нас планируют строить скейт-парк. Он нам очень нужен! Мы на велосипедах катаемся и точно будем там заниматься, — рассказал Алексей Бородихин.

Праздник для всех

Музыкальная программа вечера перемежалась интерактивами — гостям праздника предлагали угадать песню по используемой в ней барабанной партии, а еще — понять, что же за мелодию «прохрюкали» хрюши, которые на протяжении всего вечера делили этот праздник со светленцами. Приятным дополнением к вечеру стал розыгрыш подарков от «Сибагро». Счастливые светленцы возвращались домой с музыкальными колонками, наушниками и вкусными наборами от компании.

Реклама. Заказчик акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», ИНН 7017012254.

Фото: Савелий Петрушев

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