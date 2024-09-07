В Томске отметили 420-летие города

7 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 7 сентября, в Томске прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 420-летию города.

Торжества стартовали с возложения цветов к стелам в Лагерном саду. Затем на Воскресенской горе состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий. В традиционно театрализованном представлении приняли участие реконструкторы, которые покажут, как казаки осваивали Сибирь. После подъема флагов и залпа установленной на горе пушки стартовала одна из самых зрелищных частей праздника — студенческий парад.

По центральном проспекту города с площади Ленина двинулась большая парадная колонна, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек из всех вузов нашего Томска и учреждений профессионального образования. Парад на Ново-Соборной площади встретили ректоры вузов, мэр и губернатор. Затем стартовала полуторачасовая программа с танцевальным флешмобом, клятвой томича и студенческими номерами. Празднование продолжил концертом творческих коллективов города.

Также на сцене на пл. Ново-Соборной прошло награждение «Томичей года».

В праздновании приняли участие большая часть музеев Томска и Томской области. Для гостей также подготовили своего рода «пикник у друга на лужайке», где все желающие могли выпить чаю, расслабиться, полежать на газоне или поиграть в приставку.

Одним из самых интересных мест обещает стала площадь у СФТИ, где в течение двух дней будет проходить гастрофестиваль «Вкусное томское».

Фото: Савелий Петрушев

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