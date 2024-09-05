Без салюта, но с парадом и кулебякой. Как в Томске отметят юбилей города

5 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В грядущие выходные, 7 и 8 сентября, в Томске пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 420-летию города. Празднования включают обширную программу с парадом студентов, большим гастрономическим фестивалем и концертами.

Что ждет томичей в течение двух праздничных дней на прошедшей сегодня, 5 сентября, пресс-конференции в РИА Томск рассказали организаторы мероприятий.

Парад и культурная программа

Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Торжества стартуют в 10.30 в Лагерном саду Томска. Здесь пройдет возложение цветов к стелам. Через час, в 11.30, на Воскресенской горе состоится торжественное открытие праздника. В традиционно театрализованном представлении примут участие реконструкторы, которые покажут, как казаки осваивали Сибирь.

— Главный леймтмотив — история города. Будем рассказывать о том, как Томск зарождался, проходил этап становления, развития. Замахнемся в будущее, представим, каким будет Томск, в котором будут жить наши пра-пра-правнуки, — отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

После подъема флагов и залпа установленной на горе пушки стартует одна из самых зрелищных частей праздника — студенческий парад.

— Мы увидим, как по центральному проспекту с площади Ленина двигается большая парадная колонна, в которой примут участие более 1,5 тыс. человек из всех вузов нашего города и учреждений профессионального образования. Они будут идти с атрибутикой своих образовательных учреждений, кричалками и танцами, — рассказал начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак.

В 13.00 на пл. Ново-Соборной парад встретят ректоры вузов, мэр и губернатор. Затем стартует полуторачасовая программа с танцевальным флешмобом, клятвой томича и студенческими номерами. Празднование продолжится концертом творческих коллективов города.

В 16.00 на сцене на пл. Ново-Соборной будут награждены «Томичи года». Затем, с 17.00 до 19.00, на главной сцене будут выступать поп-группы группы «Тестостерон» и 5sta Family. На протяжении всего празднования на пл. Ново-Соборной будет работать большое количество площадок, посвященных истории города и освоению Сибири.

— В праздновании примут участие большая часть музеев Томска и Томской области. К нам в гости приедет «Томская писаница» со своим поздравительным праздничным контентом. Пытаемся привести глиняную лодку струг, который мы хотим поставить на пл. Ново-Соборной. Именно в такой лодке в 1604 году на берег Томи высадились казаки, — рассказал Денис Шостак.

Для гостей также подготовят площадку — своего рода «пикник у друга на лужайке» — где все желающие смогут выпить чаю, расслабиться, полежать на газоне или поиграть в приставку.

Одним из самых интересных мест обещает стать площадь у СФТИ, где в течение двух дней будет проходить гастрофестиваль «Вкусное томское».

Полная программа мероприятий Иллюстрация: пресс-служба мэрии

Гастрофестиваль

Фото: Серафима Кузина

В фестивале примут участие более 40 представителей томских кафе, ресторанов и фермеров. На площадке будут представлены четыре концепции. Первая — традиционная кухня. Она включает в себя пельмени, драники, вареники, пироги и кулебяки. Вторая концепция — сладости: как традиционные конфеты, мед и леденцы, так и с «нотками нового веяния». Любители плова и шашлыка оценят заведения зоны кухонь народов мира. Здесь же можно будет попробовать и традиционные итальянские блюда. Современный Томск представит локация с фудтраками и заведениями новой кухни с бабл-ти и супами в стаканах.

В рамках фестиваля предусмотрена детская площадка, оформленная в народном стиле. Здесь будут проходить мастер-классы, интерактивы, аквагрим. Кроме того, гостей научат играть на гуслях, покажут обрядовое чаепитие. Организаторы также обещают много дегустаций.

В воскресенье, 8 сентября, перед СФТИ стартует фестиваль «Томская кулебяка». С 14.00 известный кулинар Максим Сырников, знаток русской и сибирской кухни, проведет три мастер-класса. На первом он расскажет, как мочить бруснику. Участники второго узнают о том, что такое теплик с медом и как его готовить. Третий мастер-класс будет посвящен приготовлению настоящей сибирской кулебяки с грибами. Параллельно посетителей фестиваля ждут выступления фольклорных коллективов из Омска, Красноярска, Барнаула, Новосибирска и Томска.

— Мы проводим мероприятие без каких-либо излишеств, просто делаем праздник для горожан. Смета его весьма скудная. Артистов мы привозим за внебюджетный счет при поддержке партнеров и спонсоров этого мероприятия, — отметил Константин Чубенко, подчеркнув, что в этом году празднование обойдется без фейерверков в силу сложившейся внешнеполитической ситуации.

Карта праздника Иллюстрация: пресс-служба мэрии

Юбилей области

В субботу, параллельно с праздничными мероприятиями на Ново-Соборной площади, в губернаторском квартале стартует празднование 80-летия Томской области. В 13.00 здесь откроется ярмарка-презентация брендов региона «Покупай томское». В 15.00 все желающие смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. После, в 16.00, в губернаторском квартале будет устанавливаться рекорд России по массовому приготовлению декоративных украшений из бересты под открытым небом. Предполагается, что в нем примут участие 500 человек.

В 17.00 программу продолжит концерт, посвященный юбилею Томской области и 420-летию Томска. В Большом концертном зале Томской филармонии под аккомпанемент Томского симфонического оркестра выступят Дина Гарипова, тенор Николай Ерохин и баритон Иван Хмара. Трансляция концерта будет идти на экранах набережной Ушайки и в интернете.

В 19.00 на сцене у Драмтеатра свои номера представят творческие коллективы. Затем здесь состоится торжественная передача символа юбилейного года, который объездит все районы и города Томской области, будет передаваться из рук в руки и в середине осени вернется в Томск.

Концертная программа завершится выступлением певицы Асии и популярной группы Pizza. Затем в губернаторском квартале пройдет флешмоб «Изумрудное сердце Сибири».

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