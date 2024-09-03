«Небесная карусель» из Санкт-Петербурга сыграла спектакль на набережной в Томске

3 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 2 сентября, на летней сцене набережной реки Ушайки в Томске выступил один из самых известных уличных театров «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга. Команда представила томичам одноименную постановку, вдохновением для которой стали русские народные сказки.

Мероприятие прошло в рамках XV Межрегионального кукольного фестиваля. Одним из ключевых отличий уличного театра является взаимодействие с пространством и людьми. Посмотрите, насколько это было волшебно, в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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