Матч звёзд, зумба и экстрим. В Молодежном прошел второй спортфест от «Сибагро»

3 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

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В первый день осени в томском поселке Молодежный было шумно. Здесь, на уникальной для Томского района площадке, гремела зажигательная музыка, а взрослые и дети танцевали, учились управляться с мячами и выполняли трюки.

Всё это — часть спортивного фестиваля, который регулярно проводит компания «Сибагро». Как праздник прошел в этом году, рассказываем в нашем материале.

Спорт для всех

Местные жители начали подтягиваться к спортивной площадке задолго до начала фестиваля. Люди с нетерпением ожидали старта праздника.

Сама площадка — уникальный в своем роде спортивный объект, который появился в Молодежном в 2022 году благодаря «Сибагро». Компания подарила его на День села. Он объединяет футбольную, волейбольную, баскетбольную и теннисную площадки, беговую дорожку, а также зону для сдачи ГТО и занятий воркаутом.

Праздник начался Фото: Савелий Петрушев

Благодаря «Сибагро» в Молодежном появились новые детские и спортивные объекты. Их с удовольствием посещают жители со всего Малиновского поселения — Заречного, Рассвета, Малиновки. Каждый год компания привносит что-то новое. В этом сезоне оснастили футбольное поле искусственным газоном, — рассказал глава Малиновского сельского поселения Игорь Сухов. — В целом ведется регулярная работа: от совместного проведения главных праздников в поселках до поддержки школ и детских садов, спортивных клубов, помощи в восстановлении памятников и мемориалов, — рассказал глава Малиновского сельского поселения Игорь Сухов.

Праздничную программу спортфеста открыли чирлидеры и коллективы ЮДИ. Участники дэнс-команды провели жаркую разминку, а после ведущий пригласил гостей испытать себя на шести тематических площадках.

После недолгих тренировок забилвали все Фото: Савелий Петрушев

Любители побросать мяч в кольцо могли почувствовать себя звездой баскетбола на мастер-классе. Здесь атлетичные ребята учили забивать из любых позиций. А еще все желающие учились вращать мяч на пальце.

Рядом располагалась зона стрельбы из лука. За каждое удачное попадание участников ждали призы.

Анастасия Милентьева с сыном Лёвой Фото: Савелий Петрушев

— В последнее время у нас в Молодежном стали подобные мероприятия проходить чаще, что не может не радовать. Тем более с появлением такой крутой площадки, — рассказала местная жительница Анастасия Милентьева. — Очень радует, что ребятишки пришли вместе с родителями. По организации все прекрасно, на каждой локации есть инструкторы, которые смотрят за порядком. Каждый нашел себе занятие: кто-то на зумбе, кто-то на футболе, кто-то в экстрим-парке.

На следующей локации самые маленькие участники фестиваля пробовали себя в экстремальных видах спорта и преодолевали искусственные преграды за рулем верного велосипеда-BMX.

Юный экстремал готовится покорить первую в своей жизни рампу Фото: Савелий Петрушев

Для более искушенных, да и просто ребят постарше, работала скейтерская площадка со сложными препятствиями. Здесь смельчаки повторяли трюки, которые показывали работающие на площадке мастера. И у многих это получалось.

— Сегодня я покатался на BMX, потанцевал, аквагрим сделал. Очень интересно было, — рассказал юный житель поселка Молодежный Лёва Милентьев. — Больше всего мне понравилась зона с экстремальными видами спорта. Мы каждый день с родителями катаемся в районе этой площадки на велосипедах.

Гвоздем фестиваля стала обновленная футбольная площадка. Здесь, на свежеуложенном покрытии, все желающие могли поучаствовать в футбольном фристайле, ну или просто отдохнуть.

Анатолий Шмелев Фото: Савелий Петрушев

— Эта площадка — единственная в Томском районе, которая представляет из себя стандартное, не уменьшенное мини-футбольное поле, — отметил тренер местной футбольной команды Анатолий Шмелев. — Она пользуется популярностью у местных жителей. Вечерами, после шести, я её спокойно открываю, люди приходят. На площадке ни грязи, ни листьев, дети наши спокойно валяются. До этого была поверхность прорезиненная, а теперь искусственная трава. Стало намного лучше.

Те, кто далек от спорта, отправился потанцевать под зажигательные ритмы зумбы, повторяя движения за ведущими мастер-классов.

Молодежное дерби

Несмотря на большое количество занятий, большинство увлеченных футболом жителей Молодежного ждали главного события праздника. Того момента, когда на поле сойдутся звездные команды. И на этот раз их ожидания оправдались — дважды.

Вратарь элегантно спас ворота Фото: Савелий Петрушев

Спустя несколько часов фестиваля на футбольную площадку вышли сборные «Сибагро» и Молодежного. Им предстояло сойтись в тридцатиминутном противостоянии. Со свистком судьи футболисты сорвались со своего места. Никто не хотел уступать, но уже к середине первого тайма хозяева поля распечатали ворота гостей. Жаркая футбольная дуэль закончилась со счетом 4:0.

Следом на поле вышли настоящие звезды фестиваля — те, ради кого и была обновлена уникальная футбольная площадка Молодежного. Показать своё мастерство приготовились воспитанники местной спортивной школы. К игре с каждой из сторон присоединились по одному родителю. Молодые, активные и очень замотивированные криками болельщиков футболисты показали все, на что были способны. Ребята буквально летали по полю, лихо обводя соперников и перехватывая пасы. Игра была равной и очень напряженной.

Награды и победители

Несмотря на исход матчей в конце фестиваля всех футболистов встречали как победителей. Хрюши, маскоты «Сибагро», вручили заслуженные награды.

Футбольная семья Фото: Савелий Петрушев

— У нас ребенок здесь занимается футболом. Все супер прошло. Хорошо, что была возможность поиграть и родителям, и детям. У нас есть команда «футбольных мам», мы тренируемся, и папы нам помогают, — рассказала участница матча Юлия Грибова.

— Все футбольные события у нас собирают большое количество зрителей и болельщиков. Когда открывали площадку, у меня даже сестра, которая живет в Чехии, об этом узнала, — рассказал местный житель Виктор Сафронов. — Очень высокий уровень мероприятия. Здорово, что «Сибагро» каждый раз организует что-то новое

После окончания праздника, когда стихла музыка, жизнь на площадке не замерла. Девушки из местных футбольных команд приступили на ней к своим обычным тренировкам.

Фото: Савелий Петрушев

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