Не нужно быстрее, безопасность важнее! День безопасности провели на производственном объекте Томского филиала АО «ССК»

22 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой АО «ССК»

Безопасность — главный принцип и высшая ценность при реализации производственной деятельности на всех объектах Сибирской Сервисной Компании.

С целью повышения уровня безопасности и снижения рисков, повышения вовлеченности персонала в вопросы производственной безопасности, в этом году во всех подразделениях компании стали проводить мероприятия под названием День безопасности.

День безопасности теперь реализуется на постоянной основе во всех филиалах Сибирской Сервисной Компании. Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Жизнь и здоровье сотрудников буровых бригад — вот самая главная ценность нашей компании. Большой приоритет отдается культуре безопасности и охране труда. Важно, чтобы квалифицированный работник качественно выполнял свои задачи, приносил пользу предприятию, достойно зарабатывал и приезжал домой, к семье, здоровый и невредимый, — рассказал начальник управления по ОТ, ПБ и Э Исполнительного аппарата АО „ССК“ Дмитрий Владимирович Блажевич. — День безопасности теперь реализуется на постоянной основе во всех филиалах компании. Во время этого мероприятия мы проводим учебно-тренировочные занятия по чрезвычайным ситуациям, помогаем усовершенствовать знания и практические навыки персонала буровых бригад».

День безопасности Томского филиала Сибирской Сервисной Компании проводили на кустовой площадке 404Б Тагринского нефтегазоконденсатного месторождения. Как и большинство объектов этого филиала, находится оно на удаленном расстоянии от Томска — в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Это месторождение разрабатывается с 1978 года. По величине извлекаемых запасов оно относится к категории крупных, а по геологическому строению — к сложным.

День безопасности Томского филиала ССК прошел на кустовой площадке 404Б Тагринского нефтегазоконденсатного месторождения. Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

Мероприятие состояло из нескольких блоков: обучение сотрудников отработке алгоритма действий при газонефтеводопроявлении, отработка практических навыков при учебно-тренировочном занятии «Выброс» и проведение интерактивного квиза на знание основ промышленной безопасности «Что? Где? ПБ!».

«Тема нашего учебно-тренировочного занятия — это отработка совместных действий персонала при возникновении газонефтеводопроявления при СПО. Исходная обстановка выглядит таким образом: персонал, выполняющий работы на кустовой площадке, работает в плановом режиме. Бурильщик выявил наличие первых признаков газонефтеводопроявления при СПО, увеличение промывочной жидкости, по сравнению с расчетным, на 0,8м3. Далее работникам необходимо оперативно принять необходимые меры для устранения аварии и предотвращения её вероятных последствий. — поделился начальник службы ОТ, ПБ и Э Томского филиала АО „ССК“ Евгений Александрович Петрушин. — Безусловно, есть моменты, которые еще можно отрабатывать и совершенствовать, но в целом бригада продемонстрировала хорошую подготовку в ходе проведения учебно-тренировочного занятия».

Темой учебно-тренировочного занятия в этом году стала отработка совместных действий персонала при возникновении газонефтеводопроявления при СПО. Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Специфика нашей работы подразумевает, что безопасность у нас всегда должна быть на первом месте. Я, как мастер, очень требователен в этом плане. Нас всех ждут дома, целыми, здоровыми и счастливыми, — отметил мастер буровой Томского филиала АО „ССК“ Сергей Николаевич Смакотин. — По итогам проведенного Дня безопасности, хочу отметить, что мы получили очень полезный опыт. Моя оценка, что при отработке рабочих моментов бригада сработала на пять с плюсом. Будем продолжать в том же духе».

Мероприятие состояло из нескольких блоков: обучение сотрудников отработке алгоритма действий при газонефтеводопроявлении, отработка практических навыков и проведение интерактивного квиза на знание основ промышленной безопасности. Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

«Можно уверенно сказать, что первый для Томского филиала День безопасности успешно состоялся. Результаты действий работников бригады показали достаточно высокий уровень подготовки для выполнения тех задач, которые перед ними стоят, — рассказал заместитель директора Томского филиала АО „ССК“ по бурению Дмитрий Викторович Гвоздарев. — Чрезвычайно важно, чтобы сотрудники сами понимали ценность и значимость безопасности. Не потому, что руководители сказали, что именно так нужно делать, а чтобы это было их личной и командной ответственностью».

«Данное мероприятие очень полезно, во-первых, для дополнительного закрепления навыков, получения и внедрения новых знаний. Во-вторых, для работников это возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководителями, задать вопросы на разные темы. Мы обсуждали не только специфику работы, но и бытовые условия, в целом обстановку, питание, — поделился руководитель проекта Томского филиала АО „ССК“ Денис Александрович Жданов. — Для сотрудников это очень важно. После таких мероприятий они более уверенно себя чувствуют, видят, что они нужны и важны. И еще более вовлечено отдают себя работе».

Всем работникам кустовой площадки 404Б Тагринского нефтегазоконденсатного месторождения вручены памятные сувениры. Фото: пресс-служба Томского филиала АО «ССК»

В результате проведения Дня безопасности были определены победители, которых наградили дипломами и ценными подарками. Третье место занял слесарь Иван Сергеевич Стрелков, второе место — помощник бурильщика Александр Сергеевич Невзоров, а почетное первое место досталось сменному бурильщику Кириллу Олеговичу Вавилову. Всем работникам кустовой площадки 404Б Тагринского нефтегазоконденсатного месторождения вручены памятные сувениры.

АО «Сибирская Сервисная Компания» работает во всех нефтегазоносных регионах страны. Крупнейшие недропользователи России доверяют АО «ССК» сложные и ответственные объекты. Сибирская Сервисная Компания — член Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC), несколько лет является лидером ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний-2024» Первого Бурового Портала и лучшей нефтесервисной компанией в номинации «Условия труда и репутация».

По материалам пресс-службы Томского филиала АО «ССК»

Фото: предоставлены пресс-службой АО «ССК»

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